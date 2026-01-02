Hláškař Bartůněk: Pupku byl plný Instagram a Facebook. Zanechali jsme stopu v českém sportu
Patřil mezi strůjce volejbalové pohádky z Filipín. Čtvrté místo na MS Čechům prorokoval málokdo a cesta k němu vedla i přes řadu hlášek, které pobavily české fanoušky. Nahrávač Českých Budějovic Luboš Bartůněk (35) svou hláškou o pupku pobláznil republiku. „Když jsem se druhý den ráno vzbudil, byl toho plný Facebook, Instagram. Bylo to vtipné. Psalo mi hodně lidí, komentáře ani nepočítám,“ smál se v rozhovoru pro iSport.
Váš výrok o lehkém pupku pobláznil Česko a stal se virální? Co jste na to říkal?
„Absolutně vůbec jsem to nečekal. Řekl jsem to v nějaké euforii po postupu do semifinále. Ten odraz byl neskutečný. Když jsem se druhý den ráno vzbudil, byl toho plný Facebook, Instagram. Bylo to vtipné. Psalo mi hodně lidí, komentáře ani nepočítám. Kamarád mi říkal, ať si tu větu nechám patentovat, protože ji ještě párkrát asi někdo použije.“
Je to hláška, která s vámi žije i po MS?
„Asi bych neřekl, že úplně žije, ale je fakt, že ji občas někdo zmíní.“
Co bylo hlavním elementem toho čtvrtého místa na MS?
„Zřejmě to, že si tam všechno v jeden daný moment sedlo. Řekli jsme si, že tam jedeme něco dokázat. Že to nebude o tom, že volejbalisti jedou na výlet na Filipíny. Díky tomu, jak byli všichni nastavení, tak jsme skončili čtvrtí. Taky nám pomohl ten los play off, že jsme nedostali brzy Polsko nebo Itálii. Ten postup jsme si tak zasloužili.“
Těch hlášek třeba i od vašich reprezentačních kolegů bylo hodně. Je to odraz pohody v národním týmu během šampionátu?
„Je, protože my jsme se prostě volejbalem bavili.“
Jak moc šampionát zasahoval do osobních plánů jednotlivců?
„Určitě jsme nečekali, že na Filipínách strávíme takovou dobu, to je pravda. Spousta z nás si dokupovala další šampony, zubní pasty a podobně, protože jsme si je brali tak na dojetí základní skupiny, ačkoliv jsme chtěli postoupit. Doma jsem nic rušit nemusel. Moje žena byla na Filipínách s další částí rodiny. V Českých Budějovicích se mnou počítali na nějaký přípravný turnaj na Kanárech, tak jsem jen hlásil, že to určitě nestihnu.“ (smích)
Dalo si vůbec užít Filipíny víc i v pozici turisty?
„Ono je známo, že Manila není úplně hezké město. Kdybychom měli možnost vyjet někam na filipínské ostrovy kolem, asi bychom si užili krásu té země víc.“
Jak dneska vnímáte bramborovu medaili na MS?
„Furt to v nás nějak je, že jsme zanechali nějakou stopu v českém volejbale a sportu. Každý sportovec podle mě tohle chce zažít. Kdo ví, kdy budeme hrát zase čtyřku na světě. Já teda doufám, že se to stane brzy. Zklamání tam ale je, protože si myslím, že na ty Bulhary jsme měli. Nakonec jsme mohli dát i Poláky. Být čtvrtí na světě je ale skvělé.“
Do reprezentace jste vy osobně nakoukl až po třicítce, Přišly tedy ty nejkrásnější okamžiky v kariéře poněkud později?
„Asi bychom se na tom shodli. Měl jsem smůlu na trenéry nároďáku, kteří preferovali jiné typy nahrávačů. Jsem vděčný za šanci od Jirky Nováka, které jsem se chytil. Hovoří za mě v národním týmu výsledky, takže jsem za to moc rád.“
Takže určitá satisfakce?
„Ono to bylo těžké, když jsem každé léto poslouchal od řady lidí, že bych měl být v nároďáku a proč tam nejsem. Ten důvod jsem sám neznal. Vždycky jsem to jen přešel. Teď si myslím, že dokazuju, že tam svoje místo mám.“
Hodláte pokračovat v reprezentaci dál?
„Příští rok určitě chci být v národním týmu. Pak se uvidí, zase tak moc dopředu neplánuju.“
Vyzkoušel jste si nizozemskou, kyperskou či rumunskou ligu. Kde bylo nejlíp?
„Co se týče počasí, tak na Kypru. Tam bych přál život každému. Kdo chce za sluníčkem, ať tam podepíše, ale jen do konce prosince. Co se týče volejbalu, tak to tam žádná hitparáda nebyla. Po životní stránce to bylo Nizozemsko. Tam bylo krásně. Navíc jsme v jedné sezoně vyhráli ligu i pohár.“
V Rumunsku jste hrál v Galati. Průmyslové město nedaleko hranic s Moldavskem. Jak bylo tam?
„Přišel jsem tam tehdy za zraněného nahrávače a měl jsem podepsáno jen do konce prosince. Prodloužit se mnou chtěli, ale já nechtěl. Důvodem byl trenér, ale i zázemí, které tam nebylo zrovna v topu. I ten život se mi tam nelíbil. Všechno je tam staré, ulice nepůsobí vůbec hezky. Pendloval jsem tam mezi halou a domovem. Na konci sezony se teda slavil titul, ale to už jsem byl pryč a já byl vlastně rád, protože mě to tam spíš ubíjelo. Bavil jsem se s rumunskými spoluhráči, proč to tam takhle vypadá. Říkali mi, že vláda nechce dávat na renovaci měst peníze, že je to pro ně zbytečné.“
Titul máte i v Maďarsku, ale českou ligu jste nikdy nevyhrál.
„Je to tak. Asi to bude tím, že jsem nikdy neměl šanci hrát v těch úplně top týmech. Až teď jsem se dostal do Jihostroje. S Ústím nebo Odolenou Vodou to fakt nebylo snadné. To laso z lepšího klubu dřív nepřiletělo asi i kvůli nějakým předsudkům, kdy jsem býval trochu rebel. Měl jsem svojí hlavu a moc jsem neposlouchal ostatní. S věkem člověk zmoudří, tak jsem se zklidnil.“
Takže v 35 letech cílíte na svůj první český titul?
„Nikdy neříkám nahlas, že si jdu pro titul, ale nikdy nejdu do sezony s tím, že ho nejdu vyhrát. Je to ale i jeden z důvodů, proč jsem se vrátil do Česka. Z osobního hlediska jsem se taky chtěl vracet. Začali jsme v Česku stavět barák, manželka je těhotná, takže si vše sedlo v daný moment.“
Máme konec roku. Dáváte si předsevzetí?
„Na tohle úplně nevěřím. Že bych se hecoval, že kvůli datu v kalendáři začnu třeba držet dietu, tak to ne.“ (smích)