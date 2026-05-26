Tatínek Schweiner po letech bez „Peruna“: Další medaile? Možné je všechno
Když před rokem zdolali podruhé na ostravském turnaji Poláky Michala Bryla a Bartosze Losiaka, zacinkal jim zasloužený bronz. Tentokrát se už Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na jedné straně kurtu nepotkají. Po konci „Perunovy“ profesionální kariéry nastupuje Schweiner nově s Tadeášem Trousilem. „Známe se a víme, co jeden od druhého čekat. Samozřejmě ale na hřišti se to pořád bude nějak vyvíjet a chvíli trvat,“ líčil brzy dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2023.
Nedávno si spolu zahráli v čínském Sia-menu, kde skončili na děleném devátém místě. Další velká akce čeká Davida Schweinera a Tadeáše Trousila od středy do neděle v Ostravě, kde se představí na turnaji elitní kategorie.
„Moc se těšíme, protože Ostrava se za těch devět let vybudovala do pozic turnajů, které chce hrát úplně každý. Srovnávalo se to s Gstaadem, který má dvacetiletou tradici a taky má hodně speciální umístění. Tam je to v horách, tady je to v industriální zóně. Tento turnaj opravdu patří mezi nejlepší dva až tři na světě. Pro nás je obrovská čest tady hrát,“ líčil Schweiner.
„Doufám, že jsme na něj připraveni dobře. Měli jsme nějaké dobré tréninky, nějaké horší, ale před turnajem to nemusí znamenat vůbec nic. Z minulých let víme, že je jedno, jak se před turnajem trénuje, to důležité se odehrává až na centrkurtu,“ pokračoval.
Právě centrální dvorec v Dolních Vítkovicích si Schweiner spolu s Perušičem loni podmanil, český pár si tehdy odvezl třetí místo. Hodlá to teď zopakovat? „Možné je samozřejmě všechno, ale doteď nemůžu uvěřit tomu, že se tady podařily uhrát takhle dobré výsledky. Konkurence je obrovská. I předchozí turnaje ukázaly, že můžeme končit vysoko, ale i hodně nízko,“ pokývl Schweiner.
Když zahrajeme nějak extra dobře...
„Snad uhrajeme nějaký dobrý výsledek,“ navázal Trousil. „Nevím, jestli máme přímo na medaili, ale když zahrajeme nějak extra dobře, může se to stát. Možné je všechno, náš úkol ale bude takový, abychom zahráli to nejlepší, co v sobě máme.“
Zatímco Perušič, jenž českému týmu i nadále vypomáhá, vyběhne po boku Jiřího Sedláka na ostravský písek už v kvalifikaci, Trousil a Schweiner mají jisté místo ve skupinové fázi. „Je to obrovská čest. Popravdě jsem nečekal, že se někdy stane, že budeme českými jedničkami. Přece jen předehnat pana Perušiče je těžká věc. Trošku mi to ulehčil tím, že skončil,“ zaculil se Trousil.
„I to, že jsme dostali divokou kartu, je pro náš tým skvělé. Nabereme nějaké body a na této úrovni se budeme moct pohybovat delší dobu. Snad se té role zhostíme nejlépe, jak dokážeme,“ navázal někdejší spoluhráč Matyáše Džavoronoka.
Schweiner dál zmínil, že s Perušičem žádné hecování neproběhne. „Možná jenom o tom, čí dítě spí lépe a které zrovna méně brečí,“ usmál se čerstvý tatínek, jehož dcera Lily se narodila před třemi a půl měsíci.
Světový šampion z Mexika o konci profesionální kariéry sice uvažoval také, nakonec se však rozhodl pokračovat. „Pořád mi to dávalo smysl. Přispělo k tomu i to, že manželka s malou jsou se mnou schopné cestovat. Pro mě se toho tolik nemění, jen prostě roli tatínka budu plnit také na cestách,“ doplnil Schweiner.