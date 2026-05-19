České naděje v Ostravě: dva páry ve skupině, Perušič začne v kvalifikaci. Kdo překvapí?
Závěr května bude pod vítkovickými vysokými pecemi znovu ve znamení plážového volejbalu. Nejlepší hráče na světě se pokusí překvapit hned osm českých dvojic, které do turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro 2026 zasáhnou. David Schweiner s Tadeášem Trousilem a Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou si zahrají základní skupinu, zbylé tandemy se o místo mezi elitou musí porvat v kvalifikaci. Na které páry se čeští fanoušci mohou těšit?
Tadeáš Trousil, David Schweiner
Dvojice David Schweiner a Ondřej Perušič? To už od ledna neplatí. Poté, co se „Perun“ rozhodl profesionální kariéru ukončit, načal Schweiner spolupráci s Tadeášem Trousilem. Dva týdny před turnajem v Ostravě se sehrávali na Pro Tour Challenge v Sia-menu, kde v osmifinále podlehli Australanům D’Artagnanu Pottsovi s Jackem Pearsem.
Ondřej Perušič, Jiří Sedlák
Jelikož po Perušičově konci Češi šestého hráče do týmu hledají, jednatřicetiletý mistr světa kývnul Jiřímu Sedlákovi na nabídku výpomoci. „S reprezentačním trenérem Andreou Tomatisem jsme se dohodli, že národní tým doplním jako šestý hráč na několik vybraných turnajů,“ hlásil Perušič. Na ostravském písku tak dojde k velkému loučení.
Jakub Šépka, Matyáš Džavoronok
Stejně jako Perušiče se Sedlákem nemine kvalifikace ani Jakuba Šépku s Matyášem Džavoronokem, kteří mají za sebou turnaje v Indii, Mexiku a Brazílii. V březnu v Bhuvanéšvaru padli až ve finále, kde nestačili na belgické duo Vercauteren - Van Langendonck. Poté se loučili v prvním kole play off a následně v kvalifikaci.
Tomáš Semerád, Adam Štoček
Tomáš Semerád dříve válel po boku Šépky, s nímž skončil před pěti lety na mistrovství světa do 21 let na báječném čtvrtém místě. Teď už ale hrává s Adamem Štočkem, se kterým se naposledy z pozice čtrnáctého nasazeného dostal na turnaji v čínském Sia-menu do osmifinále. Ve světovém žebříčku patří této dvojici 53. místo.
Markéta Svozilová, Marie-Sára Štochlová
Také české jedničky a zároveň jednadvacátý pár na světě má za sebou turnaj v Číně. Ve skupině Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou oba duely zvládly, jenže v osmifinále padly s Estonkami Hollasovou a Remmelgovou. Před rokem v Ostravě nestačily v prvním kole play off na Američanky Shawovou a Chengovou.
Kylie Neuschaeferová, Martina Maixnerová
Premiérový společný triumf na světovém okruhu si připsaly loni v červnu v Messině, kde ve finále zdolaly švýcarskou dvojici Menia Benteleová - Annique Niederhauserová. Od té doby sehrály osm turnajů, v nichž se jednou probojovaly do semifinále. V polovině května v Číně dvakrát prohrály.
Anna a Kateřina Pavelkovy
Do ostravské kvalifikace vstoupí sestry Pavelkovy ve výborné formě. V březnu totiž zazářily na turnaji v mexické Tlaxcale, kde braly po pěti výhrách titul. Do té chvíle bylo jejich největším úspěchem na světovém okruhu loňské vítězství na Futures v Praze. V žebříčku FIVB jsou nyní osmatřicáté.
Valerie Dvorníková, Veronika Kleiblová
Překvapit se pokusí i Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou, které v březnu sehrály vyrovnanou kvalifikaci v Brazílii s domácím párem Horta - Elize. V minulém roce vyhrála Dvorníková s Michaelou Břínkovou turnaj Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně, Kleiblová s Andreou Lorenzovou naopak vládly v Budapešti.