Volejbal si našel „Pastu“. Spojitost tam není, usmívá se talent. Už je mistrem Evropy
- Dvacetiletý volejbalista Matěj Pastrňák pomohl reprezentaci do 22 let k evropskému zlatu a na šampionátu dospělých v Modeně získává první velké zkušenosti.
Přestože nosí slavné sportovní příjmení a dostal přezdívku Pasta, jakoukoli rodinnou spojitost s hokejovým útočníkem Davidem Pastrňákem vyvrátil.
Od nadcházející sezony bude talentovaný smečař nastupovat v Polsku za klub Bielsko-Biala, kde chce získat hlavně zápasovou praxi.
PŘÍMO Z ITÁLIE | Stále patří k největším nadějím. Ne nadarmo startuje už ve dvaceti letech na mistrovství Evropy dospělých a zkraje července dotáhl reprezentaci do 22 let k evropskému zlatu. Navíc zaujme příjmením, i volejbal si svého „Pastu“ našel. „David je určitě skvělý sportovec. Mám k němu obdiv za to, co dokázal, hlavně s českým nároďákem a samozřejmě i v NHL. Žádná rodinná spojitost tam ale není,“ ujistil Matěj Pastrňák.
Před čtyřmi lety přišel do Karlovarska coby šestnáctiletý talent, který ihned dostal šanci v áčku. První velkou akci na evropském šampionátu dospělých si odškrtává Matěj Pastrňák v Modeně. Ve dvaceti letech, podobně jako jeho slavný hokejový jmenovec. Hvězda Bostonu poprvé startovala na MS v roce 2016.
„Od lidí, kteří mě neznají, slýchávám, jestli třeba mezi námi není nějaká spojitost. Je to ale jen shoda jmen. Pastrňáků není v České republice zrovna hodně, ale pořád jich není tak málo, aby byl David třeba mým strejdou,“ usmál se volejbalový „Pasta“.
Začali mi říkat Pasto nebo Matěji
Tuto přezdívku dostal až postupem času. „Odmala ji úplně nemám, ale když jsem rostl, začali mi říkat Pasto nebo Matěji. Příjmení k tomu svádí. Hokej a volejbal jsou dost odlišné sporty, ale musím se přiznat, že hokej tolik nesleduju. Mám ho rád, jen NHL nestíhám. Vždycky se mi líbilo, že David přijel do nároďáku i po těžkých sezonách,“ chválil český smečař.
Od nové sezony bude působit v Polsku. Konkrétně v týmu Bielsko-Biala, který hraje druhou nejvyšší soutěž. „Ta má podle mě vyšší úroveň než první liga v Česku, nebo spíš takhle - Karlovarsko, Lvi a Budějovice by hrály o top příčky i v druhé nejvyšší soutěži v Polsku, ale menší týmy, a tím nechci nikoho shazovat, by si ani neškrtly,“ měl jasno Pastrňák.
„Mně šlo hlavně o to, abych někde neseděl na lavičce. Věděl jsem, že potřebuju hrát a nabrat herní praxi. Nabídku z elitní ligy, že bych přímo hrál, jsem neměl. Řešilo se to brzo, a já měl dobrou sezonu až na jejím konci. To už jsem měl podepsáno,“ ohlížel se.
Na první velké akci se učí od věkově i služebně starších. Česko zkraje turnaje porazilo Řecko, Švédsko i Slovensko, v úterý však podlehlo Italům. Byť po nebojácném a srdnatém výkonu. „Zatím to plní přesně to, co jsem očekával. Jsem rád, že jsem tady,“ pokývl Pastrňák.
100 dnů společné přípravy
K nominaci mu pomohlo i nedávné mistrovství Evropy do 22 let, na kterém byl nejlepším smečařem. „Je super, že jsou v týmu kluci, které dlouho znám. Ale znám i další kluky z působení v klubu. I kdybych byl tady ze zlaté party sám, nebojím se, že bych kamarády neměl,“ uvedl.
Český volejbal je v posledních letech na vzestupu. Nejen v práci s mládeží, ale i v kategorii dospělých. Loňské senzační čtvrté místo z mistrovství světa to jenom potvrzuje. „Lidi jako Jirka Zach, Honza Svoboda a později i Michal Nekola byli u nás od začátku a celý ten setup vymysleli,“ prozradil bývalý hráč Lvů Praha či Karlovarska.
„Od nějakých třinácti let jsme měli 100 dnů společné přípravy. Od čtvrtka až do neděle jsme jezdili na kempy, takže to tak opravdu vycházelo. Hodně jsme se posouvali, proto se to takhle dělá už několikátý rok po sobě. Vlastně od ročníku 1999, 2001, 2003, 2005 měly všechny ročníky minimálně jednu medaili na mistrovství Evropy,“ doplnil Pastrňák.