Už téměř čtvrt století režíruje zahajovací i závěrečný ceremoniál Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. I proto bude scenárista a choreograf Michal Caban režírovat také Prague PlayOffs 2018. Cabanova práce byla vidět v pražském Edenu v průběhu fotbalového Super Cupu mezi Bayernem Mnichov a Chelsea, a také při hokejovém mistrovství světa v Praze. „Když jsem nabídku dostal, zaváhal jsem. Hlavně z časových důvodů, měl jsem ještě i jiné projekty. Jenže člověk se každý den nedostane k takové akci. Bude rozsahově patřit k největším, co jsem kdy dělal. Možná že bude i největší,“ porovnává muž, jenž s bratrem Šimonem utvořil autorské duo Cabani. Společně vymýšlí vizuální podobu mnoha akcí v Česku. „Tahle bude speciální, jelikož trvá čtyři dny kontinuálně, od rána do večera.“ Specifik pražské parkurové galashow je řada. Zimní termín společně s prostorovým omezením O2 areny, kam se vedle jezdců, koní a diváků musí vměstnat taky veškerá technika. „Tvoří se něco nového, co tu ještě nebylo. PlayOffs jsou nadstavba nad běžnou soutěží, takže nelze vzít ze šuplíku něco, co funguje, a jenom to zopakovat. Všichni spoluvytváříme zcela nový formát,“ vysvětluje Caban.