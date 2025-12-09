Předplatné

Zemřela gymnastka Matylda Růžičková (†92). Vyhrávala medaile po boku Čáslavské

Zemřela Matylda Růžičková, která vyhrávala medaile také po boku Věry Čáslavské
Zemřela Matylda Růžičková, která vyhrávala medaile také po boku Věry ČáslavskéZdroj: Koláž iSport.cz
Bývalá gymnastka Věra Čáslavská předvádí provaz na oslavě osmdesátých narozenin své bývalé trenérky Jaroslavy Matlochové-Rybnikářové v roce 2010, které se zúčastnila i Matylda Růžičková
Matylda Růžičková-Šínová, bývala sportovní gymnastka, na desátém plese olympioniků v brněnském hotelu International v roce 2007
3
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Ostatní
Začít diskusi (0)

Ve věku 92 let v neděli zemřela Matylda Růžičková, dvojnásobná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice. ČTK o tom informoval Český klub olympioniků. Růžičková byla v roce 1952 v Helsinkách členkou bronzového družstva, o osm let později v Římě obsadila s československým týmem druhé místo. Stříbro ve víceboji družstev získala i na mistrovství světa 1958.

Brněnská rodačka se zpočátku věnovala atletice, basketbalu a volejbalu. V 18 letech se dostala do reprezentace sportovní gymnastiky, v níž závodila nejprve pod dívčím jménem Šínová a později jako Matoušková. Stříbrné medaile z OH i MS vybojovala po boku Věry Čáslavské či Evy Bosákové.

Po svatbě s držitelem dvou bronzových olympijských medailí Zdeňkem Růžičkou pracovala na pedagogické fakultě brněnské univerzity. Trénovala v TJ Zbrojovka a ve středisku vrcholového sportu. V roce 2000 byla uvedena do Sportovní síně slávy města Brna.

Poslední rozloučení se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince v 11:45 v obřadní síni brněnského krematoria.

 

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů