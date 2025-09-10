Zemřela parťačka Čáslavské Řešátková: Smrt v den narozenin!

Šampionka Bohumila Řešátková zesnula na své narozeniny.
Gymnastka Bohumila Řešátková Řimnáčová s Věrou Čáslavskou..
Bohumila Řešátková Řimnáčová.
Družstvo čs. sportovních gymnastek, reprezentantek pro OH Mexiko 1968, 68. Zleva nahoře Hana Lišková, Jana Kubičková, Hana Vorlíčková a trenérka Jaroslava Matlochová, zleva dole Miroslava Skleničková, Marianna (Mária) Krajčírová, Bohumila Řimnáčová Řešátková a Věra Čáslavská.
Družstvo čs. sportovních gymnastek, reprezentantek pro OH Mexiko 1968, 68. Zleva trenérka Jaroslava Matlochová, Hana Lišková, Jana Kubičková, Bohumila Řimnáčová Řešátková, Hana Vorlíčková, Věra Čáslavská, Miroslava Skleničková a Marianna (Mária) Krajčírová.
Ve věku 78 let zemřela přesně v den svých narozenin stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková, která se pod dívčím jménem Řimnáčová podílela i na zlatu družstva na mistrovství světa 1966 v Dortmundu. O jejím úterním úmrtí informoval web České asociace Sport pro všechny.

Řešátková byla ve druhé polovině 60. let druhou nejlepší domácí gymnastkou po Věře Čáslavské. Na OH 1968 v Mexiku společně přispěly ke stříbru družstva, v individuálních soutěžích skončila dvojnásobná mistryně republiky čtvrtá na bradlech, pátá v prostných a sedmá ve víceboji.

O dva roky později na světovém šampionátu získala Řešátková týmový bronz, na OH 1972 byla stejně jako o osm let dříve v Tokiu náhradnicí. Krátce nato ukončila kvůli problémům se zády závodní kariéru, poté se věnovala jazzgymnastice a tanci. Později se jako svazová ředitelka zasloužila o rozvoj sportovního aerobiku.

