Zemřela parťačka Čáslavské Řešátková: Smrt v den narozenin!
Ve věku 78 let zemřela přesně v den svých narozenin stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková, která se pod dívčím jménem Řimnáčová podílela i na zlatu družstva na mistrovství světa 1966 v Dortmundu. O jejím úterním úmrtí informoval web České asociace Sport pro všechny.
Řešátková byla ve druhé polovině 60. let druhou nejlepší domácí gymnastkou po Věře Čáslavské. Na OH 1968 v Mexiku společně přispěly ke stříbru družstva, v individuálních soutěžích skončila dvojnásobná mistryně republiky čtvrtá na bradlech, pátá v prostných a sedmá ve víceboji.
O dva roky později na světovém šampionátu získala Řešátková týmový bronz, na OH 1972 byla stejně jako o osm let dříve v Tokiu náhradnicí. Krátce nato ukončila kvůli problémům se zády závodní kariéru, poté se věnovala jazzgymnastice a tanci. Později se jako svazová ředitelka zasloužila o rozvoj sportovního aerobiku.