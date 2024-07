Další česká specialita v Paříži. Socha Čáslavské fascinuje tím, jak se hýbe

Umělecké dílo vytvořené z nerezové oceli je symbolem gymnastických pohybů i odkazem na sportovní úspěchy i životní postoje Čáslavské . „Paní Věra byla úžasná osobnost. Skvělá sportovkyně, ale hlavně báječný člověk, se kterým byla radost trávit čas, protože na každého přenesla své nadšení. Milovala sport a fandila všem sportovcům. I proto ji chceme znovu připomenout – našim fanouškům i celému světu,“ uvedl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Socha váží 7,5 tuny a do Paříže putovala po částech ve třech kamionech. Na místě ji tým techniků stavěl a ladil celý týden. Postava je rozpohybovaná soustavou elektrických pohonů a komplikovaným programem.

Sochař se zřekl honoráře

„Pohyb sochy využívá princip kardanova závěsu, kdy středová část má volnost otáčení ve všech třech osách. Až se socha dá do pohybu, bude to impresivní. Je to krásná mechanická hra, svým způsobem stejně půvabná jako figury, které svým tělem dokázala Věra vykouzlit,“ přiblížil Černý . Podle Kejvala se sochař zřekl honoráře.

Není to poprvé, co se jeho dílo představí na olympiádě. V Londýně před 12 lety vítal fanoušky v Českém domě Klikující autobus. Na něj navázala instalace Zátopkovy nohy, která v roce 2016 propojovala olympiádu v Riu s fanoušky v Praze a olympijském parku na Lipně.