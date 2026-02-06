Promotér Větrovský: Nedvěd odmítl honorář, Jágrovi nic nechybí. Teď přijede Arnold
Stály před ním dva everesty. Jedním byl Arnold Schwarzenegger, druhým pak Sylvester Stallone. Známý český promotér Petr Větrovský snil několik let o tom, že by na svou show s názvem Noc s legendou přivedl jednu z hollywoodských superstar. Povedlo se, 18. června přijede Schwarzenegger do Prahy. Známý herec, politik a kulturista povypráví svůj nevšední příběh v paláci Žofín. „Pouze ten, kdo to prožije, dokáže pochopit pocit, když vám po šesti letech přijde podepsaná smlouva od Arnolda Schwarzeneggera,“ líčí majitel agentury VDN Promo.
Šestkrát na Noci s legendou vystoupil Jaromír Jágr, dvakrát třeba Milan Baroš. Kromě nich si Petr Větrovský v minulosti pozval třeba světoznámého herce Jeana-Clauda Van Damma, legendárního boxera Mikea Tysona, MMA zápasníka Jiřího Procházku, držitele Zlatého míče Pavla Nedvěda, fotbalového bouřliváka Tomáše Řepku nebo zpěvačku Martu Kubišovou. Teď přivádí toho největšího z největších, filmového „Terminátora“ Arnolda Schwarzeneggera. „V sobotu od 8:02 nebo 8:03 vypadne do prodeje pár desítek lístků, které lidi nezaplatili bankovním převodem. Stále je šance se na akci dostat,“ říká Větrovský pro web iSport a deník Sport.
Co pro vás znamená, že se vám povede dostat Arnolda Schwarzeneggera do Prahy?
„Dokud se to ještě nestalo, vždycky jsem pokorný. Samozřejmě mi teď hodně lidí říká, jak je to neskutečné, ale chtěl bych zmínit, že firmu vlastním s manželkou a kdyby mě v těchto šílených nápadech nepodporovala, nikdy by se tohle nestalo. Dík patří i jí, byť víc bývám vidět já. Všechno si to ale vždycky uvědomím až ve chvíli, kdy event skončí a sportovec nebo umělec je zpátky na cestě domů. Pořád se dívám dopředu, samozřejmě jsem však šťastný. Pouze ten, kdo to prožije, dokáže pochopit pocit, když vám po šesti letech přijde podepsaná smlouva od Arnolda Schwarzeneggera.“
Kdy přesně jste byli poprvé v kontaktu?
„Od roku 2019. Když jsem se teď 21. 12. ráno vzbudil, měl jsem zprávu ‚he said yes‘ a viděl jsem screen přímo od něj, hned jsem se podíval do komunikace s agentkou, se kterou jsem to roky řešil. Poprvé jsem si s ní psal 27. 12. 2019, což znamená, že bez šesti dnů to trvalo šest let.“
I když něco proděláme, nevadí to
Těšíte se, nebo ve vás převládá spíš zdravý respekt?
„Převládá ve mně pocit zodpovědnosti, protože si naprosto uvědomuju, že si to lidé nakoupili a peněz je v tom strašně moc. Pro naši agenturu to může být přelomový moment. Šli jsme si za tím strašně dlouho, takže doufáme, že to dopadne dobře. Vnitřně jsem samozřejmě šťastný. Za gratulace, které mi chodí, moc děkuju, ale momentálně nejsem úplně ve fázi, že bych si to dokázal užívat. Cítím zodpovědnost, protože vím, že to musí být perfektní. Pokud pánbůh dá, akce dobře proběhne a pan Arnold Schwarzenegger bude sedět na cestě domů, pak si to možná dokážu užít.“
Akce proběhne v paláci Žofín, kde se vejde 800 lidí. Do prodeje však šly i vstupenky na stání za velmi střízlivou cenu. Neproděláváte tím? Vždyť takovou kapacitu byste vyprodali i za daleko větší cenu.
„Máte pravdu. Na tržbě za vstupenky bychom mohli vydělat pár milionů navíc, jenže já si nemyslím, že by to bylo morálně správné. Nekorespondovalo by to s naším charakterem. Agenturu jsme z velké části vybudovali na obyčejných lidech, kteří fandí těm, o kterých děláme eventy a točíme filmy. Před akcí jsme si řekli, že chceme dopadnout v černých číslech nebo na nule. A i když něco proděláme, nevadí to. Občas se firmě a lidem něco musí vrátit. Hlavně je potřeba to udělat dobře. Vůbec toho nelituju, přestože máte pravdu, že kdyby byly lístky dražší, prodaly by se tak či tak.“
Jaké podmínky si vůbec Schwarzenegger kladl?
„Na to, jak velkou hvězdou je, si žádné nestandardní nekladl. Samozřejmostí je private jet, hotel nejvyšší kategorie nebo osobní ochranka. Není to však nic, co by se vymykalo jeho postavení.“
Od Tysona po Kubišovou
V minulosti jste v rámci Noci s legendou přivítal i další obrovská sportovní nebo herecká jména. Jak vzpomínáte na Jeana-Clauda Van Damma?
„Je to hvězda, se kterou jsem se asi nejvíc skamarádil. Minulý rok jsem byl u něj doma a pravidelně jsme v kontaktu. Dál spolupracujeme, protože máme zastoupení u jeho podepsaných předmětů v našem VDN shopu.“
Co Mike Tyson?
„On je jako první holka, to se prostě nezapomíná. (usmívá se) Pro nás to tehdy byla první opravdová superstar, první hvězda z kategorie áčkových. Lidí, kteří by netušili, kdo je Mike Tyson, na světě tolik není. Vzpomínám si, že když se na ten večer začaly prodávat lístky, nikdo si je nekupoval. Seděl jsem v Příbrami na lavičce a říkal si, že jsem naší firmu zničil, protože to prostě nejelo. Lidé tehdy nechápali, že chystáme event, v němž se bude vyprávět. Možná si mysleli, že ještě bude boxovat. Na tomhle je přesně vidět, jak si Noci s legendou musely vyšlapat cestu. Zaplnilo se to až později, doprodalo se to krátce před akcí. Nakonec to dopadlo dobře, vydělali jsme peníze a Mike nám hrozně napomohl, že lidé začali Noc s legendou vnímat.“
Vykopávám další jména - Jiří Procházka.
„Je to inspirativní člověk, který má na spoustu věcí odlišný pohled, než bývá běžné. Tohle mi na něm přijde strašně zajímavé. To, co říká, není žádná póza. Věří tomu, a proto je tak abnormálně úspěšný. Zároveň je skvělý řečník.“
Pavel Nedvěd?
„Ohromně skromný člověk. Nechci říct, že normální a obyčejný kluk, protože by to k němu znělo neuctivě. Vždyť je fotbalovou superstar, vítězem Zlatého míče a majitelem spousty titulů. Chová se však jako úplně obyčejný kluk. On je symbolem toho, kam se můžete dostat s pokorou a dřinou. Rád bych ještě dodal, že si u nás odmítl vzít honorář.“
Co vzpomínky na večery s Milanem Barošem, kterého jste uvítali dvakrát? Dokonce i v Ostravě.
„Pořád jsem s ním v kontaktu, protože spolu plánujeme dva obrovské projekty, které oznámíme tento rok. I Milan je symbolem kluka, s kterým není žádný problém. Je to pozitivní chlap, který nezkazí srandu. Bývá hodný a milý na celý náš tým, je prostě skvělý. Zároveň musím říct, že po večeru v O2 universum jsem měl k Milanovi snad nejvíc telefonátů, diváky strašně překvapil. Lidé si často dělají obrázek z médií, ale o to větší chválu pak za svůj příběh sklidil. To jsme ale ještě nevěděli, co se stane v Ostravě... Když přicházel na pódium, měl jsem pocit, že jsme právě vyhráli olympiádu.“ (směje se)
Asi nejblíže ze všech máte k Jaromíru Jágrovi. Jak vypadaly Noci s legendou s ním?
„Jarda je superstar. Jeho jméno je světová značka, na které pracoval padesát let. Je to člověk, který je stejně jako Pavel Nedvěd respektovaný na několika světadílech. Udělali jsme spolu možná šest eventů, všechny byly vyprodané a pokaždé vyprávěl ohromný příběh. Nikdy nezkazí srandu. Kdyby chtěl, klidně by mohl být i moderátorem. Je pohotový, inteligentní a v mnoha oblastech sečtělý. Nechybí mu vůbec nic.“
Na akcích jste však měli i osobnosti z úplně jiného odvětví, třeba Martu Kubišovou.
„Naší agentuře moc pomohla. Začali jsme spolupracovat v roce 2017, kdy nás Petr Malásek doporučil, abychom s ní udělali závěrečné turné. Nakonec z toho byla spousta koncertů i několik comebacků. Marta je naším rodinným přítelem, který nám výrazně pomohl u zdravotních komplikací ženy při porodu naší dcery Natálky. Proto je tak její kmotrou. Nikdy jí nezapomeneme, jak nám tehdy pomohla. Každé setkání s ní je strašně inspirující a zajímavé. Nabíjí vás láskou a je nejhodnějším člověkem na světě.“
Lidé ceny chápou
Jako promotér těchto večerů fungujete dlouho. Jak vůbec vaše práce probíhá?
„Nejprve je důležité říct, že vždycky jsem se snažil mít víc činností. Když vás v jedné všechno přestane bavit, můžete skočit na druhou. Jsem promotér, který organizuje tyto akce, a pak jsem také režisér, takže přeskakuju i k filmové tvorbě. Ze všeho nejméně mě baví být moderátorem, nejvíc mě naopak naplňují promotérství, režie a příběhy. Zároveň je velká výhoda, když člověk může přešaltovat na jinou jízdu.“
Pojďte nám teda promotérství přiblížit.
„Pokud chcete dělat něco výjimečného, dostat se ke kýženému večeru je vždycky dlouhý boj a dlouhá cesta. Ale právě výjimečné věci nás naplňují nejvíc. Začínali jsme tím, že jsme dělali koncerty, což není až tak těžké. Většinou si koupíte kapelu, která hraje, a vy jen přesvědčíte manažera, ať vám dá šanci. Když už máte pár koncertů za sebou, dostanete ji. Pak jen vybere termín, objednáte halu a uděláte promo. Když to dokážete prodat, technika to dobře postaví a umělec je při smyslech, všichni jsou nakonec spokojení. Jakmile toho prodáte tolik, že pokryjete všechny náklady, zbude i něco vám. V jednu chvíli nás ale přestalo bavit, že do programu nemůžeme zasahovat.“
Proto jste přišli s úplně novým formátem?
„Ano. Furt jsme chtěli vymýšlet příběhy, aby byly speciální, jako třeba comeback Marty Kubišové. V jeden moment jsme si řekli, že zkusíme vymyslet svůj vlastní program, kterým byla Noc s legendou. Dostat se k hvězdě je ale hrozně těžké. Každopádně přesně tohle spojuje všechny naše činnosti. Vypráví se příběh, což je společné s filmem, spojuje to sběratelské předměty a zároveň to přináší emoce ze setkání fanoušků s jejich idoly. Je to zajímavá práce, jenže máte v ní i plno překážek. Musíte sehnat sponzory a dobře nastavit politiku. Sám vidíte, že akce s Arnoldem Schwarzeneggerem se blíží k několika desítkám milionů korun a dokáže se zaplatit z osmi set lidí. Jsem strašně vděčný, že jsem zaznamenal z několika set komentářů na ceny asi jen tři hejty. Lidé ceny respektují a chápou je. Tohle je v globálu promotérství, které nemá limit. Můžete udělat jen to, co dokážete sehnat a prodat.“
Starka byl inspirací
Dá se to porovnat s prací pro fotbalovou Příbram, kde jste v minulosti působil?
„V něčem to je podobné, i ve fotbale pořád sháníte peníze. Naopak promotérství má trošku výhodu v tom, že když je seženete, prodáte lístky a získáte dobrého umělce, neprohrajete. Pokud teda ten umělec nedostane infarkt, v sále nebouchne bomba nebo nevypadne elektřina. (usmívá se) Ve sportu to ale ve svých rukou nemáte. Můžete sehnat sponzory, nakoupit hráče, vyprodat stadion, ale stejně možná prohrajete. V jednu chvíli mě to strašně unavovalo.“
Proto je pro vás promotérství výhra?
„Pokud to dobře dopadne, mnohem víc to máte ve svých rukou. Nicméně když dá hráč vašeho týmu gól v nastavení, takové emoce jsou nenapodobitelné. Všechno mělo svá pro a proti. Ve většině věcí je to odlišné a v některých podobné. Na fotbalovou Příbram ale vzpomínám rád. Včetně Jardy Starky, který mi byl inspirací ve spoustě věcí, za což jsem mu vděčný. Pořád jsem s ním v kontaktu a Příbrami fandím hlavně kvůli němu. On je nezdolný bojovník.“
S ojedinělým tahem na bránu?
„Než jsem začal dělat promotérství, nejvíc jsem si toho odnesl z prodeje aut a z fotbalu s Jardou Starkou. Oba šéfové se mi snažili pomoct, poradit a častokrát mě někam brali. Samozřejmě jsem od nich odkoukával, jak se v byznysu chovají. Jarda Starka má skvělou vlastnost v tom, že si svůj názor dokázal prosadit, ale zároveň je schopný přijmout argumenty druhých. Není to egoista, který si myslí, že má vždycky pravdu. Až dneska zpětně vidím, jak velkou kompetenci a důvěru mi dal, přestože jsem byl ještě hodně mladý. Důležité věci mě nechal rozhodovat. Zrovna před čtrnácti dny jsem s ním mluvil po telefonu. Chválil mě, ale já jsem mu říkal, že ve spoustě věcí byl mým vzorem. A on na to: ‚Péťo, ze mě si vzor neber‘.“