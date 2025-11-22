Řepka bez obalu: Nevěřil jsem, že půjdu sedět. Myslel jsem si, že jsem král
I temná zákoutí fotbalistova života rozebírá jeho životopisný film. V kinech právě teď běží očekávaný snímek režiséra Petra Větrovského Hříšník Řepka mapující fotbalovou kariéru a životní příběh známého bouřliváka Tomáše Řepky.
Dokumentární film se vyznačuje velkou autenticitou a syrovostí. To si ostatně hlavní protagonista přál. „Tomáš nechtěl, abych ho adoroval. Byla to doslova jeho podmínka,“ vysvětlil už dříve režisér Petr Větrovský.
To se dá říct, že splnil. Film nevypráví jen o úspěších, ale také o pádu na dno. „Od začátku jsem věděla, že půjde sedět. Měli jsme na to téma velký hádky. Tomáš si myslel do poslední chvíle, že to tak nebude,“ vypráví v exkluzivní ukázce z filmu Hříšník Řepka aktuální partnerka Tomáše Řepky Kateřina Kristelová.
Ta ostatně vystupuje zejména v druhé polovině části filmu a jejich vztah je rozebírán opravdu podrobně. „Já jsem tomu nevěřil. To je pravda. Nedokázal jsem si představit, že ten den přijde. Nakonec jsem dostal basu. V tu dobu jsem si říkal, že jsem král Prahy, šéf celého fotbalového lidstva a myšlenka, že půjdu do basy pro mě byla až nepředstavitelná,“ uvedl v ukázce Řepka.
Film zachycuje také důvěrné domácí chvilky mezi již zmíněnou dvojicí těsně před nástupem do basy. „Bojíš se něčeho?“ zeptá se v jednu chvilku na gauči uvelebeného Řepky jeho partnerka. „Nebojím, vždyť jsem sparťan,“ odpoví odhodlaně bývalý kapitán z Letné.
Film můžete vidět v kinech už teď a nebo se můžete zúčastnit exkluzivního turné přímo s Tomášem Řepkou. Všechny zastávky najdete na www.hrisnikrepka.cz.