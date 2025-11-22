Předplatné

Řepka bez obalu: Nevěřil jsem, že půjdu sedět. Myslel jsem si, že jsem král

Premiéra filmu Řepka: Hříšník. Co o Tomášovi prozradili hosté a čeho se nejvíc bál režisér? • Zdroj: iSport.tv
Tomáš Řepka při představení traileru k připravovanému dokumentárnímu filmu Řepka: Hříšník
Tomáš Řepka se svým filmem vyráží na turné po celé republice
Tomáš Řepka s partnerkou Kateřinou Kristelovou
Tomáš Řepka s partnerkou Kateřinou Kristelovou
Tomáš Řepka na premiéře filmu o svém životě
Fotogalerie
I temná zákoutí fotbalistova života rozebírá jeho životopisný film. V kinech právě teď běží očekávaný snímek režiséra Petra Větrovského Hříšník Řepka mapující fotbalovou kariéru a životní příběh známého bouřliváka Tomáše Řepky.

Dokumentární film se vyznačuje velkou autenticitou a syrovostí. To si ostatně hlavní protagonista přál. „Tomáš nechtěl, abych ho adoroval. Byla to doslova jeho podmínka,“ vysvětlil už dříve režisér Petr Větrovský.

To se dá říct, že splnil. Film nevypráví jen o úspěších, ale také o pádu na dno. „Od začátku jsem věděla, že půjde sedět. Měli jsme na to téma velký hádky. Tomáš si myslel do poslední chvíle, že to tak nebude,“ vypráví v exkluzivní ukázce z filmu Hříšník Řepka aktuální partnerka Tomáše Řepky Kateřina Kristelová.

Ta ostatně vystupuje zejména v druhé polovině části filmu a jejich vztah je rozebírán opravdu podrobně. „Já jsem tomu nevěřil. To je pravda. Nedokázal jsem si představit, že ten den přijde. Nakonec jsem dostal basu. V tu dobu jsem si říkal, že jsem král Prahy, šéf celého fotbalového lidstva a myšlenka, že půjdu do basy pro mě byla až nepředstavitelná,“ uvedl v ukázce Řepka.

Film zachycuje také důvěrné domácí chvilky mezi již zmíněnou dvojicí těsně před nástupem do basy. „Bojíš se něčeho?“ zeptá se v jednu chvilku na gauči uvelebeného Řepky jeho partnerka. „Nebojím, vždyť jsem sparťan,“ odpoví odhodlaně bývalý kapitán z Letné.

Film můžete vidět v kinech už teď a nebo se můžete zúčastnit exkluzivního turné přímo s Tomášem Řepkou. Všechny zastávky najdete na www.hrisnikrepka.cz.

