Češi válejí: Navara druhý, mladíci na čele. Zázrak z Indie s nejrychlejší rukou
Prague International Chess Festival, nejprestižnější šachová akce v Česku, se přehoupla do druhé poloviny. A pohled na výsledky během volného dne musí domácí fandy hřát. V elitním turnaji Masters se David Navara vzepřel roli outsidera a vystoupal na průběžné druhé místo. Druhý turnaj Challengers zatím náramně svědčí triu českých juniorů Václav Finěk, Jáchym Němec a Štěpán Hrbek. A šok přinesl nedělní turnaj ve zrychleném bleskovém šachu, opanoval ho jeden z vůbec nejmladších. „Vyhrát takový v devíti letech, to je prostě neuvěřitelné,“ těžko hledal slova ředitel festivalu Petr Boleslav.
Češi na čele a favorité v pozadí. To za osm let PICF ještě nezažil. Mnohými odepisovaný velmistr David Navara v pěti kolech Masters ještě neprohrál, a to už hájil černé figury proti mistru světa Gukešovi i turnajové jedničce Němci Keymerovi. Testy proti nejsilnějším ale zvládl, k tomu skóroval hned v prvním kole a znovu v neděli. 3,5 bodu a druhé místo za nekompromisním Nizozemcem Van Foorestem je malou senzací.
„Pro nás české fanoušky neskutečný adrenalin. Partie v masters jsou na světové úrovni,“ prožíval emoce domácích nadějí Boleslav. Prestiži turnaje podle něj pomáhá i příjezd mistra světa, i když ten zatím formu z loňské sezony hledá. „Tajně jsem doufal, že Gukešova přítomnost náš festival ještě pozvedne, zatím vše překonává má očekávání,“ pochvaloval si v pondělí dopoledne manažer akce.
V druhém uzavřeném turnaji Challengers se hraje podle českých not. Triu juniorů Finěk, Němec, Hrbek zatím zvládá konkurovat jen Nizozemec Beerdsen. Zvyšuje se tak šance, že by vítěz doplnil příští rok Navaru v elitní skupině. „Pro naše kluky nemám slov. Vašek Finěk na čele s bodovým náskokem, Jáchym se Štěpánem hned za ním, to jsme tedy ještě neměli. Kluci mají natrénováno a za ty roky hraní zde se silnými hráči získali tolik potřebné sebevědomí. Oni už ví, že mohou ostatním konkurovat,“ nepochyboval Boleslav. „Pevně věřím, že z toho budou medaile pro české barvy,“ přidal své přání.
Do 6. března ale jedou na naplno i další turnaje, v devítikolovém openu (357 účastníků) se zatím ve vedoucí skupině drží další z českých juniorů Richard Stalmach. O víkendu se hrály také doprovodné akce v rapid a bleskovém šachu.
Nedělní blesk přinesl jednu z největších senzací v historii festivalu, šok mnohem starším soupeřům přivodil teprve devítiletý indický zázrak Sarbartho Mani. Jedenácti koly prošel bez zaváhání, porazil celkem šest titulovaných soupeřů včetně českého reprezentanta Vlastimila Babuly a došel si pro prvenství. Potvrdil tak dominanci Indie, která v posledních letech produkuje obrovské množství mladých talentů.
„Šachy za poslední roky omládly. Vzhledem k dostupnosti velkého množství informací, jak se šachy začít učit a dále se vzdělávat, se z talentů stávají rychle velmi silní šachisté. Přesto, vyhrát v devíti letech takový turnaj, to je prostě neuvěřitelné,“ žasl nad úspěchem zázračného dítěte Boleslav.