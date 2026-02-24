Osamocený český lev Navara mezi mladými lovci: Těžká úloha to rozhodně je
Dvě domácí vlajky v elitním turnaji Masters Prague International Chess Festival jsou minulostí. Zatímco před rokem se světovou špičkou zápolili David Navara i Thai Dai Van Nguyen, druhý z nich v letošní desítce vyvolených schází. Současnému mistrovi světa Gukešovi, světové čtyřce Němci Keymerovi nebo nedávnému vítězi turnaje turnajů ve Wijk aan Zee Uzbeku Abdussattorovi tak bude čelit pouze Navara. Kdysi světová třináctka.
Čtyřicetiletý velmistr býval dlouhá léta neotřesitelnou tuzemskou jedničkou. Šachového gentlemana a zároveň svéráze znají v Česku i ti, kteří figurkami ani tahat neumí. V hlavním uzavřeném turnaji prestižního podniku za osm let nechyběl ještě ani jednou. Letos jeho startovní listinu s ratingem 2628 ELO bodů uzavírá, těžkou hlavu z toho ale nemá. „Turnaj je mimořádně silně obsazen, já to svým ratingem spíš kazím. Těžká úloha rozhodně, ale tolik se o to nestarám,“ říká krátce před startem.
Dělené třetí místo, které vybojoval předloni, by se tentokrát rovnalo senzaci. Absolvent oboru Logika při prognózách svůj diplom nezapře. „Tentokrát nepředpokládám tak dobrý výsledek. Jednak hraji o něco hůř, jednak konkurence je podstatně silnější. V tomhle turnaji by nebyl nerozhodný výsledek špatný s nikým. Ale nechci udělat devět nudných remíz,“ odmítá hru na jistotu.
Sám mezi svými
Navarův o šestnáct let mladší kolega Nguyen, se kterým se v poslední době přetahuje o post nejlepšího českého hráče, účast odřekl. Pořadatelé pro něj ale měli pochopení a sehnali náhradu. „Důvodem Vanovy neúčasti je částečně turnaj ve Wijku. Van se kvalifikoval do Masters turnaje, který je extrémně silný. Příliš se mu nepovedl a vyhodnotil, že je nyní potřeba si od šachu trochu odpočinout,“ vysvětil ředitel pražského podniku Petr Boleslav s tím, že Navarův následovník kombinuje stejně jako kdysi on sám šachy na vrcholné úrovni s vysokoškolským studiem. A to je při stále rostoucí kvalitě světové špičky složité. „Vanovy výkony ve Wijku jsem sledoval. Do určitého momentu hrál dobře, škoda závěru a chyb v časových tísních. Věřím, že se mu v dalších partiích bude dařit lépe,“ povzbuzuje spoluhráče z reprezentace i oddílu.
Jeho samotného čeká devět kol v devíti dnech a soupeři, kterým je vesměs hluboko pod třicet let. I to ovlivňuje úvahy hráče, který doma dlouho neměl konkurenta a všechny partie proti tuzemským soupeřům hrál automaticky na výhru. Proti mladým Indům či Uzbekům, kteří se prodrali do světové špičky, může naopak překvapit. „Nodirbek Abdusattorov z Uzbekistánu je v poslední době v nejlepší formě, Vincent Keymer měl vynikající loňský rok. Totéž platí i o Gukešovi, i když mistr světa měl poslední dobou slabší výsledky. Přeci jen koruna může tížit,“ přemýšlí Navara o hlavní hvězdě.
Na předturnajové tiskovce dělila oba hráče jediná židle, Čech přivítal historicky nejmladšího mistra světa úklonem a mluvil o něm se zjevným respektem. A také pochopením. „Být mistrem světa znamená povinnosti, lidé se na vás dívají jinak, víc od vás očekávají. Nemusí být snadné se s tím vyrovnat i ve výrazně vyšším věku, natož v osmnácti, devatenácti,“ podotýká Navara, který byl podobně jako Gukeš šachovou kometou. Velmistrovský titul získal v pouhých šestnácti a ke vstupu do absolutní světové špičky byl nejblíže před deseti lety. Mezi skalpy má i ten vůbec nejcennější: dlouholeté světové jedničky Magnuse Carlsena. Taky třikrát opanoval evropský šampionát ve zrychleném bleskovém šachu a na trofeje z třinácti republikových šampionátů by potřeboval skříň.
Měl jsem těžší období
Jenže v posledních letech šachistovi s Aspergerovým syndromem, o němž bez zábran hovoří, ukázal život i méně přívětivou tvář. V květnu 2024 si Navaru i další hráče vzal na paškál bývalý mistr světa Vladimir Kramnik a nařkl je z podvádění v online turnajích. Českou jedničku Rus dokonce zažaloval. Masivní podpora od fanoušků, svazu i přátel pomohla částečně, stejně jako stížnost u mezinárodní šachové federace FIDE. Šrámy na duši se hojí postupně. „Měl jsem těžší období,“ připouští Navara a pokračuje: „V posledních dvou letech jsem nebyl v herní pohodě. Měl jsem problémy se šachem související, ubíralo mi to síly.“ Jméno Kramnik ovšem zmíní jedinkrát. Naplno se koncentruje na pražský turnaj.
Až jej odehraje, čeká Navaru kromě jiného finiš nejvyšší domácí soutěže. S novoborským ŠK sbírá tituly jak na běžícím páse, v této sezoně ale po senzační porážce s Turnovem musel oslavy odložit. O držiteli titulu rozhodne velmi pravděpodobně až poslední zápas s konkurenční Lysou. „Bude bojovný a silně obsazený, s mnoha zahraničními hráči na obou stranách,“ odhaduje třetí hráč soupisky, který by rád přerušil sérii osmi remíz. „Je to zvláštní. Buď soupeři hrají opravdu dobře a k ničemu mě nepustí, anebo se nějaké nepřesnosti objeví, ale odpovídají složitostem partie. Nemám pocit, že bych hrál vyloženě špatně,“ hodnotí své výkony.
Po čtyřicítce se musí vyrovnat nejen s mladými dravci. Znát je i kvalitnější úroveň přípravy papírově slabších soupeřů, kteří ještě před pár lety neměli proti Navarovi nárok. „Je to náročnější. Na druhou stranu ve čtyřiceti se dá hrát pořád na dost vysoké úrovni, šachy jsou v tom příjemnější než řada jiných sportů. Ostatně různí hráči mívají různé trajektorie. Velmistr Korčnoj se dostal k zápasu o mistra světa po čtyřicítce,“ přidává ještě pohled do historie královské hry.