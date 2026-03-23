Voráček není jediný. Hašek, Baroš či Nedvěd... Legendy, které přišly o desítky milionů
Milionové výdělky, ale i milionové ztráty. Řada českých sportovců uvěřila slibům o výhodném zhodnocení peněz a výdělečném byznysu. Jenže místo toho přišly těžké ztráty. „Byl jsem naivní a věřil špatným lidem,“ přiznal hokejista Jakub Voráček. Ke krachu jeho podnikání s ovocnými kuličkami do čaje, do nějž poprvé investoval před šesti lety, přispěla i zrada jeho společníka. Část případu prošetřuje policie, podniky jsou v insolvenci. Bývalý útočník připustil, že své peníze už neuvidí. Podle jeho obchodních partnerů se jedná nejmíň o 120 milionů korun. Voráček není zdaleka jediným špičkovým českým sportovcem, který se nechal napálit nebo kvůli byznysu přišel o desítky milionů. Web iSport vybral několik kauz, kdy tváře českého sportu prodělaly velké peníze.
Zlato přišlo draho
- Michal Sýkora (250 milionů korun)
Podnikání někdejšího výborného beka Michala Sýkory se zlatem skončilo dluhy přesahujícími 200 milionů korun, některé zdroje zmiňují čtvrt miliardy. Hokejový mistr světa z let 1996 a 2000 se podle vlastních slov nechal podrazit svým partnerem v byznysu. K jeho věřitelům patří i mnoho slavných sportovců. Podle dostupných informací dluží nejvyšší částku Romanu Červenkovi – přes 25 milionů korun, mezi poškozenými jsou třeba Vladimír Růžička, Jiří Tlustý, Tomáš Vaclík, Pavel Kadeřábek, David Lafata. Všichni investovali do drahých kovů prostřednictvím jeho firem. Sýkora čelí insolvenci a trestním oznámením. V roce 2023 bylo zrušeno dříve schválené oddlužení, které počítalo se splacením velmi malé části dluhu. Soud rovněž řešil, zda Sýkora účelově nevyváděl peníze ze svých firem, například bývalé manželce jako údajné výživné na dceru.
Ztrátový Dominator
- Dominik Hašek (150 milionů korun)
Vítěz Stanley Cupu a hrdina olympiády v Naganu rozjel podnikatelské aktivity už během své kariéry. Nejviditelnější byla firma se sportovním vybavením, která dostala název Dominator podle jeho přezdívky. Od roku 1998 fungovala deset let. Finanční ztrátovost (až 30 tisíc korun denně) mohlo způsobit i to, že Hašek v té době chytal v NHL a přes sezonu neměl věci až tak pod kontrolou. V roce 2014 uvedl na trh energetické nápoje Smarty. Zásadový Hašek nepodlehl nadměrným požadavkům obchodních řetězců, za nichž by jeho produkty v nabídce víc zviditelnily. Po osmi letech značku získal jiný subjekt. Patří rovněž k mnoha obětem podvodu v investičním projektu WSM. Jeho podnikatelská činnost bývá označována jako neúspěšná, což není přesné. Je spojen s několika úspěšnými projekty a prosperujícími značkami jako Umbro. Ale sám tyto své aktivity nemedializuje. Přes ztráty v byznysu si dokázal udržet finanční nezávislost.
Dluhy za pivovar
- Roman Čechmánek (100 milionů)
Bývalý hokejový brankář Roman Čechmánek se po skončení kariéry potýkal s obrovskými dluhy z neúspěšného podnikání. Pramenily především z investic do pivovaru ve Zlíně, nemovitostí v Česku nebo realit v Chorvatsku. V roce 2022 byl nepravomocně odsouzen za podvody se škodou přes 7 milionů korun. V přepočtu si jen díky angažmá v NHL vydělal asi 330 milionů korun. Podle soudního znalce byl Čechmánek schopen dluhy uhradit, pokud by prodal veškerý svůj majetek. Do insolvence byly přihlášeny pohledávky za zhruba 70 milionů korun, celkové závazky však mohly být vyšší, odhadovaly se až na 100 milionů korun. Mistr světa a olympijský vítěz si i přesto půjčoval peníze od známých, měl úvěry od bank. Zemřel v listopadu 2023 ve věku 52 let.
Miliardové letadlo
- Patrik Berger (52 milionů korun)
- Milan Baroš (39 milionů korun)
Nejčerstvější kauza svého druhu. Podnikatel Roman Petr zlákal řadu známých osobností včetně bývalých fotbalistů Liverpoolu Patrika Bergera a Milana Baroše. Sliboval sedmiprocentní zhodnocení investic ročně. V prosinci 2023 se vše rozpadlo. Podle obžaloby, kterou popisuje Radiožurnál, vybral Petr od víc než dvou set lidí přes 1,2 miliardy korun. Část peněz v průběhu let vyplatil zpátky na úrocích. Rozdíl mezi vyplacenými a vrácenými penězi však činil přes 700 milionů. Na konci února 2026 byl Petr obžalován z podvodu, jemuž se říká pyramida či letadlo. Výnosy se vyplácejí z peněz nových lidí, nikoli ze skutečného zisku. Berger měl PR Investu svěřit celkem 110 milionů korun, Baroš 78 milionů. Oběma se vrátila asi polovina. Peníze svěřili Petrovi taky Erich Brabec, Marek Heinz, Vratislav Lokvenc, Tomáš Necid, Tomáš Vaclík, Tomáš Sivok, Štěpán Vachoušek nebo trenér Miroslav Beránek.
Nedvědova ztráta za dřevo
- Pavel Nedvěd (15 milionů korun)
Držitel Zlatého míče před více než dvaceti lety investoval do dřevařské firmy Mafloor. Tehdy ještě jako člen české reprezentace a hvězda Juventusu vydělával Nedvěd velké peníze a snažil se je zhodnotit. Jenže tahle investice se nepodařila. Celkem měl dát Maflooru kolem 37 milionů korun a nejmíň 15 z nich už se mu nikdy nevrátilo. V zamotané kauze se před lety řešily i možné trestné činy za porušování povinnosti při správě cizího majetku, a to ze strany Nedvědova agenta Zdeňka Nehody s advokátem Bronislavem Šerákem. Sám Nedvěd však tehdy prohlásil, že z jejich strany o podvod nešlo.
Kamarádské kšefty s auty
- David Limberský (5,2 milionu korun)
- Vladimír Darida (800 tisíc korun)
Bývalí fotbalisté Plzně přišli o peníze při kšeftech s podnikatelem Čeňkem Pazderkou. David Limberský mu v letech 2014 až 2016 postupně svěřil miliony korun. Oba měli přátelský vztah a tehdejší fotbalista Viktorie mu dával finance na nákup luxusních aut, která měl následně se ziskem prodat a peníze i s úroky vracet. Jenže podle soudu Pazderka neplánoval Limberskému splatit domluvené částky a později ani nereagoval na jeho urgence. Podvodně měl připravit o peníze i dalšího fotbalistu Plzně. Vladimíru Daridovi slíbil zprostředkování prodeje jeho vozu BMW. Auto skutečně prodal, současnému hráči Hradce Králové ovšem odevzdal jen část peněz.
„Podvod století“ za miliardy
- Erich Brabec (1,5 milionu korun)
- Martin Hašek ml. (1,5 milionu korun)
- Milan Škoda (500 tisíc korun)
- Martin Hašek st. (250 tisíc korun)
Několik známých fotbalistů se objevilo před časem v jedné z největších investičních kauz posledních let, o které se někdy mluvilo jako o „Podvodu století“. Firma J. O. Investment podnikatele Jakuba Ortinského lákala klienty na vysoké zhodnocení vkladů. Ve skutečnosti ale šlo podle soudů o podvod, při kterém zmizely zhruba 2,4 miliardy korun. Verdikt soudu říká, že mezi roky 2016 a 2020 vylákal Ortinský s dalšími komplici peníze téměř od čtyř tisíců lidí. Mezi poškozenými figuroval i Erich Brabec, který měl přijít o 1,5 milionu korun, stejnou částku dal i Martin Hašek mladší. Stovky tisíc pak investoval jeho otec Martin Hašek starší nebo další fotbalista Milan Škoda.
Oddlužený desetibojař
- Robert Změlík (1,7 miliardy korun)
Olympijský šampion v desetiboji z letní olympiády 1992 v Barceloně začal podnikat už v 90. letech a vybudoval úspěšnou firmu StarLife, která se zabývala distribucí potravinových doplňků na bázi tradiční čínské medicíny. Po letech však jeho podnikání skončilo v insolvenci s dluhem přesahujícím 1,7 miliardy korun a Změlík se dostal do osobního bankrotu. V insolvenčním řízení pak bylo prodáno sídlo firmy v Hostivici nebo hotel Richard v Mariánských Lázních. Soud rozhodl o oddlužení, v němž měl Změlík zaplatit během pěti let 0,09 procenta svých závazků. Společnost StarLife už zase funguje. V obchodním rejstříku je jako stoprocentní společník uvedena Změlíkova dcera Diana. Sám Změlík je jednatelem společnosti.