Voráčkovi krachl byznys s ovocnými kuličkami: Kolik utopil v čaji?
Asi každé další vypité »thé« bude pro Jakuba Voráčka (36) trpké. Hokejové hvězdě krachl byznys s ovocnými kuličkami do čaje. Pro Seznam Zprávy prozradil, že za neúspěchem stojí i zrada od společníka Jiřího Wohlmanna (57).
Voráček do čajových kuliček prvně zainvestoval během hráčské kariéry roku 2021, kdy majetkově vstoupil do firem Global TS a BubbleStar. Jenže… „Byl jsem naivní blbec. Chtěl jsem dělat český výrobek, ale věřil jsem špatným lidem,“ lituje Voráček. Jedním ze špatných lidí se časem ukázal být Jakubův spolumajitel Wohlmann. Právě na jeho popud byla podle Voráčka loni v září výroba firmy Global TS převedena na společnost Gips Centrum.
Část zaměstnanců přešla jinam a ve výrobní hale se rázem měnily zámky a přepisovalo zboží. Novým vlastníkem byl Alan Ilczyszyn, Wohlmannův letitý spolupracovník. Ilczyszyn se zároveň stal i jednatelem druhé Voráčkovy a Wohlmannovy firmy BubbleStar.
Peníze už neuvidí?
Nyní jsou oba podniky v insolvenci, část případu prověřuje policie a Jakub se obává, že se mu investice nikdy nevrátí: „Dost možná nad těmi penězi bude kříž.“ Částku neprozradil, podle jeho obchodních partnerů ale mělo jít minimálně o 120 milionů. V dobrém každopádně nebude vzpomínat na spolumajitele Wohlmanna, jenž byl roku 2024 pravomocně odsouzený za daňový podvod a musel se stáhnout ze statutárních orgánů firem. I proto mu údajná spolupráce s Ilczyszynem přišla vhod.