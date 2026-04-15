Myslíš to vážně? ptají se Krpálkovi soupeři před ME. Chce být nejstarší šampion
Je sice živá legenda, ale z tatami pořád nechce pryč. Judista Lukáš Krpálek v pětatřiceti letech udivuje soupeře. „Několikrát na vážení se mě ptali, jestli myslím vážně, že jsem tady znova,“ usmívá se před startem evropského šampionátu v Tbilisi, kde se může stát nejstarším šampionem dějin.
Tady to pro něj mělo začít. Před sedmnácti lety se Lukáš Krpálek jako nadějný mladík chystal do Tbilisi na své první mistrovství Evropy mezi dospělými.
„Na posledním tréninku jsem si pochroumal kotník, takže jsem nemohl odcestovat,“ vzpomíná.
Teď je na stejném místě znovu. Z mladíka je globální osobnost svého sportu, který může dokázat další přelomovou věc. Pokud zvítězí, překoná rekord Izraelce Ariela Zeeviho a stane se nejstarším šampionem ME v judu.
„Lukáš byl a je stroj. Občas to hapruje,“ usmívá se reprezentační trenér Petr Lacina. „Kňučí, protože je starej. Vždycky před vrcholnými turnaji se obával. Potom, když na tatami nastoupí, je to starej, známej, ostrej, tvrdej Krpálek, který jde dát do souboje celé srdce. Snaží se udělat co nejlepší výsledek.“
Krpálek je fenomén. Dvojnásobný olympijský vítěz. Dvojnásobný mistr světa. I mistrovství Evropy už vyhrál třikrát. Judo je však sport pro mladé. Tisíce randori během let narůstají a poznamenávají tělo. Krpálek se už celé desetiletí potýká s obry v těžké váze a trpí kvůli tomu především jeho lokty.
„Opotřebování těla hraje roli, ale staří závodníci obecně nemusí, ani nemůžou, trénovat tolik jako v mládí,“ vysvětluje Lacina. „Já mu furt říkám, že by mohl trénovat víc, on říká, že už je starej. Zdravotní limity tam jsou, ale fyzicky je na tom Lukáš velice dobře. Dostal se do svého vytrvalostního módu, který vždycky měl. Vydrží hodně, což je dobře.“
Za posledních deset měsíců Krpálek startoval jen na dvou říjnových Grand Prix v Limě a Guadalajaře a do ostrého závodu tak jde po půlroční pauze. Bude usilovat už o svou osmou evropskou medaili. Zatím poslední bronz získal před rokem v Podgorici.
„Když jdu do nějakého turnaje, jdu do toho, že chci uspět, přivést další cenou medaili. Stejně tak tomu bude teď,“ slibuje Krpálek. „Je samozřejmě znát, že patřím k těm starším. Nicméně určitě mě to nezastaví. Když na žíněnku vejdu, budu tam chtít nechat všechno. Jestli to vyjde na medaili nebo na cenný výsledek, to samozřejmě uvidíme. Odhodlání mám, chuť stejně tak. Rozhodně do toho půjdu po hlavě.“
Vše směřuje k Los Angeles 2028
Velký šampion se nachází v závěrečné fázi své kariéry. Někde v dáli nechal zklamání z olympijské Paříže, kde vypadl už ve druhém kole po překvapivém ataku Japonce Saita. Všechno směřuje k dalším Hrám v Los Angeles, pro něž už v červnu startuje kvalifikace závody v Mongolsku a Číně.
„Vím, jak je těžké každé ráno vstát a s tým orvaným tělem jít znovu trénovat. To bude asi ta největší překážka,“ říká Krpálek. „Když jsem na kempu, cítím, že můžu porážet nejlepší lidi, kteří proti mně stojí. Baví mě poslouchat od těch mladých, že není možné, že jsem na dalším turnaji, a že opět stojím na medailovém umístění. Několikrát se mě ptali, jestli myslím vážně, že jsem tady znova. I takovéhle úsměvné věci motivují, abych dokazoval, že nepatřím do starého železa, že je nějakou chvilku budu trápit.“
V Tbilisi bude tvrdá konkurence. Scházet bude sice vítěz dvou předchozích evropských turnajů a úřadující mistr světa Inal Tasojev. Na startovce ale jsou další rivalové – především Tamerlan Bašajev a Gruzínec Guram Tušišvili, kterého Krpálek porazil v olympijském finále v Tokiu.
„Kdyby došlo k souboji s Tušim, měl bych z toho radost. Šel bych s ním pravděpodobně o medaili. Já bych se z toho těšil a šel bych ho tam porazit,“ říká Krpálek. „Kór, když by byl na domácí půdě, o to by to bylo hezčí. Rozhodně je pro mě velká výzva, já do ní rozhodně rád půjdu. Ale musíme začínat od prvních kol a postupně postupovat. Mým cílem je v každém jednotlivém závodě nechat všecko, pak teprve přemýšlet nad dalšími zápasy.“
Krpálkovy medaile z ME
TĚŽKÁ VÁHA
- 2025 Podgorica bronz
- 2021 Lisabon bronz
- 2018 Tel Aviv zlato
- 2017 Varšava bronz
POLOTĚŽKÁ VÁHA
- 2015 Baku stříbro
- 2014 Montpellier zlato
- 2013 Budapešť zlato
České starty na ME
ČTVRTEK
- 52 kg Tereza Bodnárová
PÁTEK
- 63 kg Renata Zachová
- 73 kg Chusniddin Karimov
SOBOTA
- 70 kg Anna Skalská
- 81 kg Petr Mladý
- 90 kg David Klammert
- 90 kg Adam Kopecký
NEDĚLE
- 78 kg Marie Košnarová
- 100 kg Lukáš Krpálek