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Magazín COACH: trenér s pokusem z garáže i vpád mladíků do NHL

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Výjimečně ve středu vychází červencové vydání magazínu Coach a rozhovor s basketbalovým trenérem Joerikem Michielsem o přelomovém experimentu s dětmi. Hlavní téma odhaluje mocnou sílu mladých hráčů v NHL, řešíme i věčné téma efektu relativního věku. Své postřehy nabízejí Mike Renney, legendární trenér softballu, a beachvolejbalista Jiří Sedlák, který uspěl po boku Ondřeje Perušiče. Deník Sport s přílohou Coach kupujte ve středu na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete ve středeční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Joerik Michiels / basketbalový trenér s globálním přesahem
  • Téma: NHL / scéna pro mladé talenty
  • Hlas trenéra: Mike Renney / ženská reprezentace softballu
  • Reflexe: relativní věk / skrytá síla
  • Hlas sportovce: Jiří Sedlák / beachvolejbal
  • Anketa osobností: nejdůležitější faktory pro prostředí, kulturu a odolnost?
  • Okénko z NHL: zkáza favorita / jak hráči Vegas ucpali Colorado
  • Psychoprostor šampionů: Okamžik trenéra

Výjimečně ve středu vychází červencové vydání magazínu COACH a rozhovor s basketbalovým trenérem Joerikem Michielsem

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