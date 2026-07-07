Magazín COACH: trenér s pokusem z garáže i vpád mladíků do NHL
Výjimečně ve středu vychází červencové vydání magazínu Coach a rozhovor s basketbalovým trenérem Joerikem Michielsem o přelomovém experimentu s dětmi. Hlavní téma odhaluje mocnou sílu mladých hráčů v NHL, řešíme i věčné téma efektu relativního věku. Své postřehy nabízejí Mike Renney, legendární trenér softballu, a beachvolejbalista Jiří Sedlák, který uspěl po boku Ondřeje Perušiče. Deník Sport s přílohou Coach kupujte ve středu na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete ve středeční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Joerik Michiels / basketbalový trenér s globálním přesahem
- Téma: NHL / scéna pro mladé talenty
- Hlas trenéra: Mike Renney / ženská reprezentace softballu
- Reflexe: relativní věk / skrytá síla
- Hlas sportovce: Jiří Sedlák / beachvolejbal
- Anketa osobností: nejdůležitější faktory pro prostředí, kulturu a odolnost?
- Okénko z NHL: zkáza favorita / jak hráči Vegas ucpali Colorado
- Psychoprostor šampionů: Okamžik trenéra