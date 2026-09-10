Match fixing. Fotbal v počtu manipulací jasně vede. Jak vypadá další pořadí?
Něco se hraje, někdo a někde na to vsadí. Když jsou sázky podezřelé, ve společnosti Sportradar zbystří. A na příslušnou sportovní asociaci pošlou varování. Takhle se to dělo v souvislosti s letošní fotbalovou kauzou Úklid, v níž po třech letech vyšetřování došlo k zásadnímu rozprášení sázkařské mafie. Ovšem fotbal není zdaleka jediným sportem, kde se sází proti pravidlům. Jeden sport v žebříčku překvapí.
„Je to problém všech sportů. Basketu, tenisu, v Asii kriketu. Jak říkám, kde je cukr, tam jsou mravenci,“ vysvětluje Kamil Javůrek, integrity officer FAČR, který se zásadně podílel a stále podílí na odhalení aktuální české fotbalové kauzy Úklid.
A fotbal jasně vede, to ano.
Benjamin Trokiner, ředitel strategických operací Sportradaru, představil statistiky za posledních patnáct let. Stalo se tak na 1. ročníku konference Sport Integrity Forum, kterou pořádala česká fotbalová asociace.
To pořadí včetně počtu podezřelých zápasů vypadá následovně.
|Pořadí
|Sport / Kategorie
|Počet
|1.
|Fotbal
|9 146
|2.
|Basketbal
|1 275
|3.
|Tenis
|686
|4.
|Pingpong
|319
|5.
|Esport překvapení
|282
|6.
|Kriket
|200
|7.
|Volejbal
|120
|-
|Ostatní (další)
|214
Celkem 12 242 podezřelých utkání, průměrně přibližně 816 za jeden rok. To si zaslouží lehčí vysvětlení. V součtu všech sportů na celém světě to nemusí vypadat jako hrůzné číslo. Jenže určitě ani zdaleka neplatí, že radar odhalil všechny nepravosti.
„Skutečný rozsah match fixingu není znám. Ne všechny zmanipulované zápasy dosáhnou takové hladiny, aby to reporty zachytily,“ říká Javůrek. „U spousty utkání se nám naše vnitřní podezření v rámci asociace potvrdilo až na základě výpovědí podezřelých,“ doplňuje.
Pojďme se podívat, čím si jednotlivé sporty mohly vysloužit své nechtěné pořadí v žebříčku.
Fotbal, tam je to jasné. S náskokem největší sport na světě, oblíbený na všech kontinentech.
Basketbal. Zčásti podobné vysvětlení. „Hraje ho hodně lidí,“ říká Trokiner. Javůrek doplňuje: „A je oblíbený na Balkáně, kde je největší počet investorů, kteří jsou ochotni sázet velké peníze.“ Další zdroje tvrdí, že dílčí příčinou je velký počet amerických hráčů, kteří v Evropě hrají za menší peníze než domácí a dostanou nápad, že si přivydělají…
Tenis a pingpong. Sporty s velkou základnou a pro organizátory nekalého sázení s jednou podstatnou výhodou. Stačí ovlivnit jediného hráče…
Překvapením je esport. „V tom bych se ještě potřeboval zorientovat,“ přiznává Javůrek. „Možná proto, že se podvod těžko odhaluje, nemá to tolik diváků. Na druhou stranu počet manipulací může souviset s tím, že výdělky jsou malé, proto je zapotřebí ovlivnit více utkání. Pro zajímavost, esport je po fotbalu druhým nejvíce manipulovaným sportem na Ukrajině.“
U kriketu to bude způsobené miliardami fanoušků v Asii.
U volejbalu najdeme podobný důvod jako u basketbalu. Sice není tak rozšířený, zato oblíbený na Balkáně.