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Sport Magazín: střelec Vašulín, hvězdné návštěvy v Davis Cupu i plakát zabijáka Šturma

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Sport Magazín a rozhovor s fotbalovým útočníkem Danielem Vašulínem • Zdroj: iSport.cz
V pátek vychází nový Sport Magazín
Daniel Vašulín se raduje z gólu
Střelec Zbrojovky Daniel Vašulín
Daniel Vašulín se trefuje do sítě Hradce
Daniel Vašulín a Antonín Vaníček se radují z branky
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iSport.cz, mag
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Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s fotbalovým útočníkem Danielem Vašulínem, oporou brněnské Zbrojovky. Sestavili jsme žebříček hvězd, které si v Česku zahrály Davis Cup. Anna Satoranská se hlásí s prvními dojmy z nového angažmá basketbalového manžela. Zavzpomínejte s vodním slalomářem Petrem Sodomkou, objevte projekt Gymnathlon a plakát Danijela Šturma. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Daniel Vašulín / střelec fotbalové Zbrojovky Brno
  • Top 10: hvězdy v Česku / historie Davis Cupu
  • Z jiného úhlu: Anna Satoranská / první dojmy z nového angažmá manžela Tomáše
  • Příběh: Petr Sodomka / vodní slalomář v Paměti národa
  • Rozhovor: Jan Březina / Gymnathlon v podcastu Branky, děti, rodiče
  • Uniklo z facebooku: Aryna Sabalenková / poražená finalistka US Open
  • Plakát: Danijel Šturm / opora fotbalové Slavie
  • Test: Ford Puma Gen-E
  • TV program: všechny sportovní stanice

V pátek vychází nový Sport MagazínV pátek vychází nový Sport Magazín • Sport Magazín

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