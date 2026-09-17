Sport Magazín: střelec Vašulín, hvězdné návštěvy v Davis Cupu i plakát zabijáka Šturma
Sport Magazín a rozhovor s fotbalovým útočníkem Danielem Vašulínem • Zdroj: iSport.cz
Už v pátek vychází Sport Magazín a rozhovor s fotbalovým útočníkem Danielem Vašulínem, oporou brněnské Zbrojovky. Sestavili jsme žebříček hvězd, které si v Česku zahrály Davis Cup. Anna Satoranská se hlásí s prvními dojmy z nového angažmá basketbalového manžela. Zavzpomínejte s vodním slalomářem Petrem Sodomkou, objevte projekt Gymnathlon a plakát Danijela Šturma. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Daniel Vašulín / střelec fotbalové Zbrojovky Brno
- Top 10: hvězdy v Česku / historie Davis Cupu
- Z jiného úhlu: Anna Satoranská / první dojmy z nového angažmá manžela Tomáše
- Příběh: Petr Sodomka / vodní slalomář v Paměti národa
- Rozhovor: Jan Březina / Gymnathlon v podcastu Branky, děti, rodiče
- Uniklo z facebooku: Aryna Sabalenková / poražená finalistka US Open
- Plakát: Danijel Šturm / opora fotbalové Slavie
- Test: Ford Puma Gen-E
- TV program: všechny sportovní stanice
V pátek vychází nový Sport Magazín • Sport Magazín