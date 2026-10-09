Sportovci do voleb: Růžička? Teď ne úplná beznaděj. Proti sobě v lize, spolu na kandidátce
- Do dnes začínajících komunálních voleb vstupuje na kandidátkách také řada sportovních osobností.
- Vybrali jsme z nich nejzajímavější a popsali jejich šance na úspěch.
- O zvolení se ucházejí hokejové legendy, stále aktivní ligoví fotbalisté a další.
Vladimír Růžička
Olympijský vítěz z Nagana šel před dvěma lety z posledního místa kandidátky PRO (2,15%) do eurovoleb – bez šance na zvolení, se kterým ani Růžička nepočítal. Nyní na kandidátce SPD, Pro a Motoristů zaujal hokejový velikán 12. místo a to už není beznadějné. I když… doteď má tato koalice v chomutovském zastupitelstvu šest zástupců. Aby měl Růžička šanci, musel by poskočit vzhůru preferenčními hlasy či celá koalice výrazně vylepšit svůj čtyři roky starý volební výsledek.
Michal Frydrych, David Lischka
Oba ligoví fotbalisté jsou na kandidátce hnutí My jsme Ludgeřovice v obci mezi Ostravou a Hlučínem. Je to pikantní, protože výsledky se dozví nejspíš už před sobotním zápasem Chance Ligy, ve kterém od 18:00 Lischkovi Bohemians přivítají Baník Ostrava, kde působí Frydrych. Oba jsou však na konci kandidátky – Frydrych je 17., Lischka poslední 19. Výš se dostala třeba předsedkyně místního klubu důchodců. Lepší vyhlídky mají oba borci ve fotbale než v komunální politice.
Milan Antoš
Některá sportovní jména jsou na kandidátkách spíš na okrasu. Bývalý hokejový obránce, dnes nejviditelnější jako televizní expert, ale míří do zastupitelstva v městské části Praha – Vinoř jako lídr kandidátky uskupení ODS a nezávislých – SPOLU pro Prahu. Antoš obhajuje svoji pozici v zastupitelstvu z předchozího volebního období.
Martin Hanzal
673 zápasů v základní části NHL, účast na olympiádě. A teď? Možná místo v zastupitelstvu Českých Budějovic, kde řídí mládežnickou akademii Motoru. Bývalý hokejista se nachází na 12. místě kandidátky hnutí Naše Česko s ambiciózním hejtmanem Martinem Kubou. Před čtyřmi lety ještě s ODS získal téměř 30% a 16 míst v zastupitelstvu. Podobný výsledek by Hanzala do vedení města nyní dostal.
Zuzana Kocumová
Jako běžkyně na lyžích měla úspěšnou kariéru včetně titulu juniorské mistryně světa a členky šesté štafety na olympiádě v Naganu. Daří se jí ale také v poměrně dlouhé politické kariéře. Kocumová od roku 2010 sbírá volební úspěchy na komunální a krajské úrovni. Letos obhajuje svoji pozici v libereckém zastupitelstvu z druhého místa kandidátky uskupení Liberec otevřený lidem a Piráti.