Hanzal o NHL: Gretzky byl až moc měkkej. Kterou hvězdu nejvíc trápil?

Na planetě NHL rozbil zlaté vejce, v elitní lize si přišel na stamiliony korun. Nebylo to zadarmo. Martin Hanzal se svým umem vyšplhal do pozice člena slavné společnosti, ale i mezi časté návštěvníky ordinací. Po třech složitých operacích má pryč vyhřezlou ploténku, záda sešroubovaná, kosti mu drží titan. Nedávno oficiálně oznámil konec kariéry. Třiatřicetiletý rodák z Písku v rozhovoru pro iSport Premium zavzpomínal na vydřené sezony i loučení v nejprestižnější hokejové soutěži světa, kde hrál pod vedením legendárního Waynea Gretzkého. Prozradil také, jak zvládá koronavirem poznamenanou situaci a čemu za normálních okolností věnuje svůj čas.

Ráno vstane, zajede k vlastnímu rybníku, omrkne srub, vyrazí na špacír s vlčáky, nakrmí slepice, posbírá vejce. A v duchu zadoufá, ať už období restrikcemi přidušeného Česka pomine. „Všechno zavřený, takže nic moc,“ reaguje Martin Hanzal na obyčejnou otázku, jak se má vlastník sedmi stovek zápasů v NHL.

Dáváte to doma?

„Nic moc, asi jako každý tady. Děti nemají kontakt s kamarády, ať už ve škole, nebo při sportu. Chybí jim to a je to na nich vidět, jsou zpruzený, já jsem zpruzenej… (usmívá se) Docela mizerný období. Ale musíme to všichni přečkat.“

Jde to pomalu správným směrem?

„Pořád tomu věřím. Snad je to jen přechodový období, které časem zmizí. Předpokládám, že vymyslí účinnou vakcínu, která pomůže koronavir vystrnadit z našich životů. Nejhorší je nejistota, zda obrat k lepšímu přijde za měsíc, za půl roku nebo kdy.“

Věříte české vládě v boji s koronavirem?

„Po posledních událostech s profesorem Prymulou tolik ne, nám lidem ovšem nic jiného nezbývá než věřit a doufat. Můžeme jít demonstrovat, ale to podle mě není ta nejlepší cesta. Násilím a střety se toho moc nevyřeší. Předpokládám, že současné dění se odrazí ve volbách příští rok.“

Ve světě máte spoustu kamarádů, jak oni nahlížejí na situaci v Česku?

„Před pár dny jsem si volal s Alešem Hemským , který žije v Texasu, a ptal se ho, jak to tam funguje. Jsou relativně v pohodě, sem tam někdo nosí roušku, ale ekonomika jim jede. Bavil jsem se s Rudou Červeným, ve Finsku normálně hrají ligu, to samé ve Švédsku. Prakticky jenom u nás to stojí. Nevím, jestli je to neschopností vymyslet účinný systém, který by dovolil pokračování soutěží, byť bez lidí, ale v televizi, aby kluby nepřišly o peníze od sponzorů. Možná je to mix neschopnosti a nezájmu odpovědných lidí. Hází se to na vládu, čas běží a výjimku pro hokej a fotbal se pořád nedaří uvést do života. Štve mě, že ve světě se na organizaci lig shodnou, u nás ne.“

Aspoň že vaše slepice snášejí bez ohledu na koronavirus a nikdo jim nezakazuje činnost. Jak jste na to přišel, že budete chovat drůbež?

„Je to jednoduchý, baví mě to.