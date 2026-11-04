Do Česka utekl před válkou, teď Oleksandr (10) drtí konkurenci. Roste nový šachový velmistr?
Desáté narozeniny oslavil teprve letos 15. září. V životě ale zažil výrazně těžší zkoušky než drtivá většina jeho vrstevníků. Utíkal před válkou, přišel o otce, v Česku s rodinou začínal od nuly. Těžké momenty ale překonal a nyní vyhrává Oleksandr Prokopchuk jednu bitvu za druhou. Za šachovnicí, kde je čerstvým mistrem Moravy a Slezska. Roste pod horami budoucí reprezentant? „Jeho potenciál vnímáme jako naprosto mimořádný. Pokud Sašovi vydrží touha zlepšovat se, bezpochyby v podhůří Jeseníků sledujeme budoucí velkou šachovou hvězdu,“ nepochybuje Pavel Koriťák, šéf zdejšího oddílu.
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Na sever Moravy vyhnala rodinu malého ukrajinského chlapce ruská agrese. Místo Kyjeva našli Prokopchukovi nový domov v Šumperku, zasáhla je však další tragédie, tatínek Mykola podlehl vážné nemoci. A tehdy šestiletý Oleksandr našel útěchu a nový smysl života v královské hře. „Jeho prvními trenéry byli v Šumperku Rostislav a Vojtěch Vodákovi ze šachového klubu ve Velký Losinách,“ hovoří o prvních synových krůčcích maminka Nataliya, profesí podnikatelka. Za přední regionální klub Oleksandr aktuálně hraje, ovšem krajský přebor dospělých.
Mimořádného potenciálu si všimli v nedalekém Jeseníku, kde se talentované mládeži dlouhodobě věnují. Podle trenéra Pavla Koriťáka zcela ojedinělého: „Velmi rychle jsme rozpoznali Sašův obrovský talent i snahu a začali jej plně podporovat. Dnes u nás hraje první ligu mládeže a v soutěžích dospělých hostuje ve Velkých Losinách.“ Výrazně starším soupeřům přitom dává na frak, v této sezoně ještě neprohrál. Z republikového šampionátu ve zrychleném rapid šachu si v půlce září odvezl mezi druhé místo mezi nejmladšími. A úspěch jej povzbudil.
Šampionát vyhrál o parník
Ještě výrazněji na sebe Oleksandr Prokopchuk upozornil na konci října během Mistrovství Moravy a Slezska. V kategorii do 12 let patřil mezi mladší, šampionát ale vyhrál systémem start-cíl. Po osmi výhrách zapsal jedinou remízu až v posledním kole, na druhého v pořadí měl náskok bod a půl. Rozdíl třídy? Víc než to. „Hodně jsem trénoval a jel na mistrovství s cílem zvítězit. Dále se chci zúčastnit republikového finále a vyhrát ho,“ hlásí vítěz, že si nedává malé cíle.
Ty jsou ale podpořeny každodenním úsilím. „Z šachového hlediska v sobě dokonale kloubí obrovský přirozený talent a poctivou dřinu. Je to poziční hráč, který se zároveň vůbec nebojí útočit,“ charakterizuje předseda jesenického klubu Koriťák ratingově nejsilnějšího klubového hráče. Stále žáka teprve 4. třídy základní školy.
Tréninky online
Tréninková píle by sama o sobě nestačila, důležitá je pomoc profesionálů a kvalitní zázemí. S Oleksandrem začal spolupracovat uznávaný trenér a mezinárodní mistr Petr Pisk, svého nového svěřence chválí. „Se Sašou jsem začal spolupracovat obzvláště z důvodu jeho neskutečné vášně pro královskou hru. Jeho potenciál je obrovský. Trénujeme online již nějakou dobu, intenzivně od letošního roku,“ přibližuje s tím, že velkou zásluhu má nejen rodina, ale také šachová komunita v Jeseníku.
Početný, převážně mládežnický oddíl přitom sám bojoval o existenci. Předloni jej stejně jako celé město zasáhla ničivá povodeň, šachisté přišli prakticky o veškeré zázemí včetně venkovního areálu. Začínali od nuly, přesto malému Sašovi podali pomocnou ruku. „Samotná rodina by to neutáhla, Sašu podporují, ale náklady jsou značné. Klub pomohl, ale našli se i sponzoři. Přišel třeba jeden pán a chtěl podpořit přímo talentovaného chlapce. Přispěl polovinu ročních nákladů na trenéra,“ líčí dojemný příběh Pavel Koriťák.
Budoucnost v Česku
A co bude dál? S podporou jesenických přátel, trenéra, maminky s babičkou, staršího bratra a díky dárcům dosáhl Oleksandr Prokopchuk prvního opravdu výrazného úspěchu. V Česku chce rodina zůstat a její nejmladší člen nelení. „Saša tak ve svých deseti letech již mluví plynně čtyřmi jazyky, úspěšný je taktéž v matematice a jeho zájem je mnohem širší. Je to chytrý a velmi milý kluk,“ hovoří s uznáním Petr Pisk. „Hlavním úkolem naší rodiny je pomoci dítěti rozvinout jeho talent. Maximálně podporujeme Sašu v jeho touze hrát šachy. Má tu kamarády a koníčky. Bude i nadále v Česku chodit do školy, rozvíjet se a budovat si tu svůj život,“ doplňuje maminka Nataliya.
Desetiletý školák má o svém dalším programu jasno. Trénink, ratingový progres a účast na velkých turnajích, kam jezdí jeho vzory – norský šachový král Magnus Carlsen i dvacetiletý uzbecký zázrak Javokhir Sindarov. „Proto se učím anglicky, abych mohl komunikovat s lidmi z různých zemí,“ vysvětluje svůj drajv a cílevědomost. „Jednou chci být velmistrem a hrát za národní reprezentaci,“ dodává s hrdostí k zemi, kde našel nový domov.