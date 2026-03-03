Krize a pád šampiona Gukeše, Češi i Nizozemci dál mezi nejlepšími
Průběžné výsledky Prague International Chess Festival zatím bourají papírové předpoklady ve všech hlavních turnajích. Po šesti odehraných kolech ještě prohloubil svoje trápení mistr světa Ind Gukeš. Téměř bez odporu prohrál dokonce bílými figurami s krajanem Aravindhem, kterého vystřídal na posledním místě desetičlenného pole. „Když se nedaří, tak se prostě nedaří,“ okomentoval šampionovu křeč ředitel festivalu Petr Boleslav. Čeští zástupci mezi k turnajích Masters i Challengers naopak dál živí medailové šance.
Co se děje s mistrem světa? Devatenáctiletý šampion Gukeš Dómmarádžu hraje hluboko pod své možnosti, v šesti partiích jen třikrát remízoval a zapsal stejné množství porážek. S dalším Indem Aravindhem, loňským vítězem Masters, prohrál po hrubé chybě téměř bez odporu. „Třetí prohra v turnaji odsouvá mistra světa na poslední místo tabulky, ze kterého se bude již těžko zvedat,“ odhadoval vývoj posledních tří kol Boleslav.
Naopak domácí jedou i dál vysoce nad plán. David Navara z pozice posledního nasazeného v elitní skupině dál drží skvělou druhou pozici. Ve šlágru kola s průběžně vedoucím Nizozemcem Van Foreestem nebyl černými ohrožen a bez problémů udržel remízu. „Přímý souboj s vedoucím hráčem David zvládl, nadále dělí druhé místo. Jestli vydrží v nastoleném tempu a formě, sáhne si pro medaili,“ věřil ředitel PICF v úspěch největšího domácího esa, čtyřicetiletého velmistra.
V turnaji Challengers pak září největší český talent Václav Finěk, bez porážky drží komfortní bod náskoku na nejbližší pronásledovatele – dalšího domácího juniora Štěpána Hrbka a Nizozemce Beerdsena. Oba domácí zástupci v šestém kole bez větších potíží remizovali. Postup dalšího Čecha mezi elitní společnost pro rok 2027 tak dostává reálné obrysy. „Jednobodový Fiňkův náskok vypadá velice slibně. Bylo by skvělé mít domácího hráče vítězem,“ přál si Boleslav před poslední třetinou hlavních dvou devítikolových turnajů.
Vedle nich se hraje také čistě dívčí Futures, kde překvapivě vede Švýcarka Jordanová před nejlepší z českého tria Zuzanou Starou. Početně obsazený Open má na čele pětici šachistů se ziskem 5,5 bodu, mezi nimi i další z českých nadějí, mezinárodního mistra Richarda Stalmacha.