Kozub schytal ostrý vzkaz od mistryně světa. Za vtip o dětech: Já jsem ten „degen“!
- Česká mistryně světa v atletice Magdaléna Sailerová se ostře ohradila proti vtipu komika Štěpána Kozuba, který během svého vystoupení označil děti ze speciální školy za „degeny“.
- Úspěšná reprezentantka s Downovým syndromem Kozubovi připomněla své sportovní úspěchy a upozornila, že podobné výroky mohou zraňovat lidi se zdravotním znevýhodněním i jejich rodiny.
- Komik kritiku odmítá a svůj humor nechce vysvětlovat. Zastal se ho moderátor Leoš Mareš, zatímco proti jeho slovům vystoupila také kapela The Tap Tap.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Mistryně světa, evropská šampionka a úspěšná česká reprezentantka. Magdaléna Sailerová, známá jako Madlenka, má navzdory Downovu syndromu za sebou řadu mimořádných sportovních úspěchů. Nyní se rozhodla veřejně reagovat na komika Štěpána Kozuba, který během jednoho ze svých vystoupení nevhodně vtipkoval o dětech ze speciální školy. Její důrazný vzkaz na Instagramu vyvolal značný ohlas.
Kozub označil děti za „degeny“. Mistryně světa mu odpověděla
Kontroverzi vyvolal videozáznam Kozubova vystoupení, během něhož se komik pustil do rozhovoru s jednou z divaček. Když zjistil, že pracuje jako učitelka na speciální základní škole, položil jí otázku, která následně vyvolala vlnu kritiky.
„S degenama děláte, jo?“ prohlásil před publikem.
Jednou z osobností, které se proti jeho výroku ohradily, se stala také Magdaléna Sailerová. Česká sportovkyně s Downovým syndromem mu prostřednictvím Instagramu poslala osobní vzkaz.
„Ahoj, Štěpáne. Tak já jsem teda ten ‚degen‘,“ začala své vyjádření.
Připomněla, že je mistryní světa i Evropy a její fotografie se dokonce objevila na slavné newyorské Times Square.
„A respekt si zaslouží každý člověk, i když doma žádnou medaili nemá,“ zdůraznila.
Zlato z mistrovství světa i evropské tituly v tenisu
Sailerová přitom rozhodně není ve sportovním prostředí neznámou osobností. Reprezentuje Českou republiku v atletice, tenisu a alpském lyžování.
Jednoho z největších úspěchů dosáhla v roce 2021 na mistrovství světa sportovců s mentálním postižením v polské Bydhošti. Vybojovala zlato ve skoku dalekém a dvě stříbrné medaile ve sprintu na 100 metrů a atletickém trojboji.
Ve stejném roce přidala také dva tituly mistryně Evropy v tenisu, a to ve dvouhře a smíšené čtyřhře.
Úspěšně pokračovala i v dalších sezonách. V roce 2024 získala evropské atletické zlato se štafetou a pravidelně závodila také na mezinárodních lyžařských podnicích.
Ve svém vyjádření Kozubovi zároveň připomněla, že sama čelí nenávistným komentářům na sociálních sítích. Podobné vtipy podle ní mohou takové chování dále podporovat a negativně zasahovat rodiny lidí se zdravotním postižením.
Kozub kritiku odmítl. Zastal se ho Mareš
Komik se k celé kontroverzi vyjádřil už ve středu pro web Prima Ženy. Kritiku však odmítl s tím, že svůj humor vysvětlovat nehodlá.
„Upřímně mě to vůbec nezajímá, přece nebudu černý humor vysvětlovat,“ reagoval Kozub.
Na jeho obranu vystoupil také moderátor Leoš Mareš. Podle něj nebyl smyslem vtipu výsměch dětem se zdravotním postižením, ale poukázání na pokrytectví ve společnosti.
Odlišný postoj zaujala kapela The Tap Tap, kterou tvoří hudebníci se zdravotním znevýhodněním. Její členové upozornili, že rozdíl mezi humorem o handicapu a zesměšňováním konkrétních lidí je zásadní.
Sailerová svou reakcí otevřela podobnou otázku. Sama si podle vlastních slov umí udělat legraci ze sebe, zásadní však pro ni je, aby se lidé smáli společně, nikoliv na úkor druhých.