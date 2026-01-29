Stín minulosti nad Australian Open. Kouč vyšetřován kvůli vztahu s nezletilou hráčkou
Nečekaný skandál si připíše první grandslam sezony v Melbourne. Američanka Peyton Stearnsová na Australian Open výraznou díru do světa neudělala. Skončila ve třetím kole docela jasně na raketě krajanky Amandy Anisimové. Mnohem víc však rezonuje i po jejím výpadku to, koho měla ve své trenérské lóži. Španěl Rafael Font de Mora evidentně leží v žaludku mnohým. Po letech na něj podala stížnost deblová grandslamová legenda Pam Shriverová, a není v tom sama. Důvod? V minulosti jeho nevhodné chování k hráčkám a podivný vztah s nezletilou svěřenkyní.
Právě v těchto dnech WTA vyšetřuje několik stížností, které mají společného jmenovatele. Je jím sedmapadesátiletý Rafael Font de Mora. Nějaký čas tento španělský kouč nebyl na výsluní, ale když se vrátil na Australian Open po boku hráčky první světové stovky Peyton Stearnsové, začalo haló.
Dvě bývalé hráčky na něj podaly stížnost k tenisové arbitráži. Jedna z hráček zůstává v anonymitě, tou druhou je ale Pam Shriverová. Americká legenda deblu, která získala 22 grandslamových titulů ve čtyřhře, se do Fonta pořádně obula.
Její stížnost se týká především vztahu Fonta de Mory s Meghann Shaughnessyovou, kterou trénoval zejména v devadesátých letech od chvíle, kdy Američance bylo teprve třináct let. Po nějaké době se s ní zasnoubil. To jí bylo devatenáct. Nikdy se však nevzali.
Shaughnessyová tenkrát opustila svůj rodinný dům, aby žila s Fontem de Morou a dalšími tenisty. To by nebyl nikterak závažný problém, kdyby tenistce tou dobou nebylo teprve čtrnáct let.
Font de Mora trvá na tom, že jejich vztah se překlenul v romantický až v době, kdy Shaughnessyové byla plnoletá. Rodiče se opakovaně snažili, aby se mladá hráčka vrátila domů, ale marně. Je pravda, že sama hráčka, která to dotáhla na 11. místo singlového žebříčku v roce 2001, nikdy neprohlašovala, že by se Font de Mora dopustil něčeho nezákonného. Samotný trenér nepopírá, že s Shaughnessyovou v minulosti tvořili pár, ale jakékoliv provinění odmítá. The Athletic však upozornil, že tenkrát Americká tenisová asociace odmítala financovat kariéru tenistky právě kvůli podezřelému chování ze strany trenéra.
Choval se agresivně, tvrdí bývalá svěřenkyně
Anonymní stížnost proti Fontovi je pro změnu od jedné z jeho bývalých svěřenkyň, která se nechala slyšet, že se vůči ní choval agresivně, nadával jí a v záchvatu vzteku po ní házel tenisové míčky. The Athletic se s těmito stížnostmi snažil španělského trenéra konfrontovat. „Jsou to nepravdivá tvrzení. Koordinuju své tréninky na profesionální úrovni ve spolupráci s odborníky. Jsem velmi pozitivní kouč,“ měl prohlásit Font.
Před lety se ale už jedna jeho bývalá svěřenkyně odhodlala o Španělovi promluvit. Byla to německá tenistka Anna-Lena Grönefeldová, která se svěřila německému sportovnímu časopisu Kicker. „Pro Fonta de Moru jsem byla jen majetkem. Jeho projektem. Později jsem také bydlela v jeho domě. Měl mě tak plně pod kontrolou na každém kroku. Byla jsem jen jeho loutkou,“ prohlásila před lety.
A co na to Stearnsová? Během Australian Open brala vše spíše na lehkou váhu. „Jo, myslím, že se o tom dost mluví. Ale nechci se do ničeho pouštět, takže bez komentáře.“
Stížnosti na Fonta přicházejí zrovna v době, kdy jiný kontroverzní kouč Stefano Vukov vede svou svěřenkyni Jelenu Rybakinovou v semifinále Australian Open. Sám Vukov přitom v minulosti čelil z nevhodného chování právě vůči Rybakinové.