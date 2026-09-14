Berdych musí vsadit na deblisty, Menšíka by čtyřhrou zničil. A proč řekl ne Macháčovi?
Svůj tým má kapitán Tomáš Berdych postavený a zdravý. Jakub Menšík jako jednička, Jiří Lehečka na pozici dvojky a do deblu pár Adam Pavlásek – Patrik Rikl. Jakákoliv jiná varianta by byla pro pražský daviscupový střet s USA překvapením. Nasazení Menšíka do čtyřhry je téměř vyloučené, jelikož by musel v sobotu coby první hráč absolvovat dva zápasy po sobě. Kdo proti českému týmu ale vyrukuje za Američany, zůstává stále ve hvězdách.
Tomáši,všichni čeští hráči jsou zdraví?
„Musím říct, že ano. Čas na aklimatizaci a návrat z Ameriky vyšel dobře, bylo ho docela dost. Od pondělí všechno začíná v dobrém módu, nic se nemusí narychlo hasit. Doufejme, že to takhle i zůstane.“
Může to být i trochu štěstí v neštěstí, že kluci nedošli na US Open tak daleko, a měli čas?
„To je vždycky otázka úhlu pohledu. Je lepší hledat na situaci pozitivní stránky než se šťourat v tom, co bylo špatně. Měli čas, to je fakt, a s tím se dá pracovat. Viděl bych to spíš jako určitou výhodu a plus pro nás.“
Pokud vydrží zdraví, je to už definitivní nominace? Máte ještě dvě možnosti pro změnu.
„Pokud se nebude muset řešit nějaká krizovka, není potřeba do toho sahat. Je vždycky lepší končit s tím, že zbudou možnosti a člověk to může nechávat do poslední chvíle otevřené než se dostávat do presu. Proto jsem nad těmi prvními nominacemi přemýšlel tak, abych měl před zápasem co nejvíce variant.“
Nějaké zprávy máme...
Americký kapitán Bob Bryan má asi trochu více starostí, jak tým postaví. Jak nad soupiskou soupeřů přemýšlíte?
„Nepřemýšlím nad ní. Nechávám problémy cizích cizím. Dovedu si představit, že se do takové situace můžu dostat sám, musel bych to řešit za chodu a tým lepit. On má spoustu svých okolností, je to jeho starost. I když nějaké zprávy máme…“
Jaké? Američané mají oznámit finální nominaci v úterý odpoledne.
„Nechám si je pro sebe. Tohle už jsem zažil mockrát, vycvičil jsem se v tom, že si počkám na to, co se oficiálně objeví na papíře, a podle toho budeme fungovat. Nic to nemění na našem cíli a programu. Je zbytečné soustředit se na věci, které nemůžeme ovlivnit. Jen počkáme, s kým přijedou.“
V Praze jsou již mladíci Learner Tien a Martin Damm junior, syn bývalého českého deblisty reprezentující USA. Čekáte, že může dorazit i finalista US Open Ben Shelton? Na vlastní kůži jste několikrát zažil, jaké to je po dlouhém grandslamovém tažení hned vyrazit na Davis Cup.
„Určitě to není žádný med. Vyžaduje to obrovské odhodlání. Hráč to musí mít v sobě a být přesvědčený, že je to na žebříčku jeho priorit hodně vysoko a hodně tomu obětuje. Nejde to brát stylem: Přiletím do Evropy a nějak bude. V tomhle musí mít člověk vážně jasno, že opravdu chce hrát a k těžké situaci se postaví čelem. V hlavě musí být nastavený na to, že tam chce jet, protože jinak ho to strašně sežvýká. Pak je opravdu lepší říct ne než hazardovat se svým jménem nebo zraněním. Pokud to nastavení chybí, nemá to smysl. Je to těžká situace, ale řešitelná.“
Vy jste do ní kolikrát šel, pro vás i potažmo celé Česko je Davis Cup prioritou. Jak vnímáte ale americkou oddanost téhle soutěži?
„Nevím, jestli je to dotaz úplně na mě. Já to beru tak, jak jsem to měl vždycky nastavené. Snažím se to předávat z kapitánské role a to samé vyžaduji od kluků. Naštěstí to není potřeba vynucovat, kluci u nás to mají stejně. S čím přijedou Američané, není moje starost, nemám jak to ovlivnit. Je to vždy o tom, jak k tomu přistoupí oni. O to je cennější, že my takovou tradici máme.“
Macháč na tom teď není nejlíp
Český daviscupový tým je v O2 areně dosud neporažený, ale už je to 13 let, co se v ní hrálo naposledy. Nikdo ze současného kádru v ní zápas nezažil. Musí si člověk na tak velký prostor hodně zvykat?
„Ráno jsme zkusili lehce doladit světla a myslím, že to zvládli hned na první dobrou. Jinak je hala skvěle připravená a kluci jsou na takové prostředí zvyklí. Když jsem za nimi byl loni v Paříži v té nové hale, ta byla ještě větší. Znají to z velkých kurtů, hezkým příkladem je US Open. Nemyslím si, že by to měl být problém. Novou zkušeností pro ně budou fanoušci stojící za nimi, ale to bývá vždycky k užitku a věřím, že výhoda to pro nás bude i teď.“
Klíčovým bodem zápasu může být čtyřhra, která otevírá program druhého dne. Máte pro ni kromě deblového páru Adam Pavlásek – Patrik Rikl další varianty v hlavě?
„V téhle situaci, jak se vše vyvinulo s postavením singlistů, kdy je Kuba (Menšík) dneska prvním hráčem, se myšlenka na jeho zapojení do deblu blíží k nulové pravděpodobnosti. V dnešním formátu skoro není možné, aby jednička hrála debla a pak po ní člověk chtěl, aby hned šla vyhrát svůj singl. Takhle to už nefunguje. Zápasy jsou sice kratší, ale setup je jiný. Za nás se odehrála čtyřhra, člověk si udělal regeneraci, dobře se vyspal a druhý den šel znovu. Dnes je dynamika taková, že si má člověk na lavičce převléknout tričko a jít porážet Sheltona. Proto už ty staré vzorce nefungují. Pravděpodobnost, že by Kuba nastoupil do čtyřhry, je opravdu malá.“
Do čtyřhry se mohl teoreticky hodit Tomáš Macháč, který se po zranění chodidla sice v singlu trápí, ale deblové kvality má. Proč vypadl z nominace?
„S Tomem jsme měli docela dlouhé sezení po jeho zápase na US Open a probrali jsme spoustu věcí. Detailně jsem navnímal jeho situaci od zranění až doteď. A v současném nastavení to za mě nebyla varianta. Jedna z možností by byla dát ho do páru s Kubou, což ale s tím, že je Kuba jednička, nepřipadá v úvahu. A rozbíjet deblovou dvojici, která spolu hraje po celou sezonu, by byl velký zásah. Tomáš navíc nebyl v ideálním rozpoložení. Do budoucna je to ale stále člen využitelný na singl i debl, jeho variabilita je obrovská. Teď má však za sebou zranění a není na tom nejlíp. Něco takového jsme zažili všichni, víc bych z toho nedělal.“
Takže fakt, že se nevešel do týmu, nevzal Macháč špatně?
„Nemyslím si. Strávili jsme spolu dost času a k jeho tenisu si řekli hodně. Prošlo to tak, jak to je. Tomáš je velký profík na to, aby byl schopen snášet i tohle. Za nás to bylo jiné, nebylo nás tolik a nebylo z čeho vybírat. Teď prostě někdo musí slyšet ne.“