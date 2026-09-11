Macháč po třech prohrách v řadě vynechá Davis Cup proti Američanům. Nahradí ho Pavlásek
Tomáš Macháč vypadl z nominace českých tenistů na utkání druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA, nahradil ho deblista Adam Pavlásek. V tiskové zprávě to oznámil kapitán Tomáš Berdych. Jednatřicetiletý Pavlásek doplnil deblového spoluhráče Patrika Rikla, v týmu jsou také Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Vít Kopřiva. Duel o postup na finálový turnaj se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 areně.
Pětadvacetiletý Macháč, který během léta laboroval se zraněním nohy a od návratu na kurty prohrál všechny tři zápasy, bude chybět v Davis Cupu podruhé. V únoru se nezúčastnil ani prvního kola kvalifikace proti Švédsku.
„S Tomášem jsem dlouho a otevřeně mluvil na US Open po jeho zápase a shodli jsme se, že v tuto chvíli není nejlepší volbou pro nadcházející zápas se silnými Američany. Na uvolněné místo v týmu jsem povolal zkušeného Adama Pavláska, který nyní nastupuje v deblových zápasech s již dříve nominovaným Patrikem Riklem,“ řekl Berdych.
Češi v únorovém prvním kole kvalifikace zvítězili nad Švédy 3:1. Američané porazili Maďarsko 4:0. Berdychův výběr se s týmem USA utká podruhé v krátké době: vloni čeští tenisté zvítězili ve stejné fázi soutěže v Delray Beach 3:2 na zápasy.
Americká nominace
V nominaci Američanů zatím figurují devátý hráč světového žebříčku Ben Shelton, o příčku níž postavený Taylor Fritz, světová jednadvacítka Tommy Paul a deblista Christian Harrison. „Máme silný tým. I když výsledky Američanů na domácí půdě budí respekt, my se na zápas v zaplněné O2 areně těšíme a budeme bojovat o co nejlepší výsledek,“ uvedl Berdych.
Davis Cup se do O2 areny vrátí po třinácti letech. Naposledy tam Češi hráli utkání elitní týmové soutěže v roce 2013 a v semifinále porazili Argentinu 3:2. Celý ročník pak opanovali a slavili druhý titul po sobě. Jednou z opor byl tehdy i Berdych.
Finálová část letošního Davisova poháru pro osm nejlepších výběrů se uskuteční stejně jako vloni v Boloni od 24. do 29. listopadu. Titul obhajují Italové.