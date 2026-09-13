V O2 areně již roste kurt na Američany. Těm se může pro Davis Cup rozpadnout sestava
Stovka dělníků se činí, aby během čtyřiadvaceti hodin vyrostl ve vysočanské O2 areně tenisový kurt, na který se od pátku po 13 letech vrátí Davis Cup. Český tým v něm v kvalifikačním šlágru o finálový turnaj v Boloni vyrukuje na Američany, které ve stejné fázi zdolal loni na Floridě. Jak silný výběr budou mít hvězdy a pruhy k dispozici, zůstává otázkou.
Účast americké jedničky Bena Sheltona je po postupu do finále US Open víc než nepravděpodobná. Z původně nominovaného kvarteta visí velký otazník i nad zkušeným Tommym Paulem, který se odhlásil z londýnského Laver Cupu kvůli zranění lokte. Ten přitom proběhne ještě o týden později než klání v Praze. Čerstvý semifinalista z Flushing Meadows Frances Tiafoe má v Davis Cupu nuznou bilanci 1:7 a tělo rovněž rozbité po tažení, které skončilo až v pátek. Nominovaný deblista Christian Harrison vyhrál v sobotu domácí grandslam po boku Brita Neala Skupskiho.
Základním stavebním kamenem party kapitána Boba Bryana tak bude podle všeho ostřílený Taylor Fritz, v úvahu připadá dvacetiletý Learner Tien, který v New Yorku skolil v pěti setech Menšíka, Brandon Nakashima (25 let, 17. na ATP) či dlouhán a čtvrtfinalista US Open Alex Michelsen (22, 46.).
Americký úspěch v New Yorku může být českou výhodou. Žádný z pětice nominovaných Čechů (Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Vít Kopřiva a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem) nepřešel na US Open přes 3. kolo, času na regeneraci a odpočinek měli dost.
Český tým se sešel v neděli, od pondělí dopoledne již začínají ostré tréninky. Na dvorci položeném na ledové ploše, složeném z 361 desek a opatřeném nátěrem, který má zajistit téměř maximální rychlost číslo 4 na pětistupňové škále. „Šlo o přání kapitána Tomáše Berdycha. Stejná rychlost už byla v únoru v Jihlavě proti Švédům a je podobná tomu, na čem se hraje i finálový turnaj v Boloni,“ uvedl Miroslav Malý, šéf týmu organizátorů.
Kapacita O2 areny bude i s klubovými patry 15 000 diváků. Tenisový svaz měl k dispozici 13 000 vstupenek, z nichž už zbývají jen zhruba dva tisíce. Očekává se, že bude vyprodáno a tenisté se v domácím prostředí pokusí udržet neporazitelnost v ikonické hale.