Slavné výhry v O2 areně: Kauza „vagína“, Federerovo obvinění a potítko na ruce hrdiny
Čtyři zápasy, čtyři vítězství. Tenisová reprezentace v Davis Cupu má při mačích v pražské O2 areně dokonalou bilanci. Nyní se do největší haly v republice vrací nový talentovaný tým pro pátý úspěch. Před střetem s USA je nutno mít na zřeteli, že i v Praze kolikrát visel osud parťáků B+Š na vlásku a děly se extrémní věci, o kterých by bylo hodno zpívat u táborových ohňů.
2007 – baráž
Česko – Švýcarsko 3:2
Je to už devatenáct let, co tímhle mačem začala éra bezva dvojky Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka. V zoufalé situaci, kdy Česko únorová ostravská porážka 1:4 právě s USA odsoudila do baráže o Světovou skupinu a los mu určil do prolínačky tehdejšího neomezeného vládce tenisu Rogera Federera a jeho Švýcarsko.
Dva body jste mohli odepsat, v ostatních zápasech jste museli být bezchybní. Federer hrál v Praze dva týdny po triumfu na US Open, čelil však povzbuzenému českému týmu. Po několikaletých sporech se do něj vrátil v osmadvaceti Štěpánek, jenž spojil síly s 22letou vycházející star Berdychem. A to doslova. Kapitán Jaroslav Navrátil pojal nápad, jímž definoval nejúspěšnější éru českého tenisu v Davis Cupu.
Místo původně oznámeného deblového páru Lukáš Dlouhý – Martin Damm poslal na kurt poprvé své dva singlisty a borci jako voda a oheň vytvořili vítězný mix. Federerovi a jeho kamarádovi Yvesi Allegrovi utekli z manka 0:2 na sety i z mečbolu ve třetím.
„Když prohráli čtvrtý set, šel Roger na záchod a já jsem šel lehce za ním. V tunelu strašně hulákal a nadával. V tu chvíli jsem zacítil, že jsme na správné vlně. Říkám Berďovi: Jdeme na ně, to se nestává často, aby byl Roger takhle naštvaný a dal to najevo,“ vzpomínal nedávno Štěpánek v podcastu Centrkurt.
Právě on pak za stavu 2:2 urval i přes projevované obtíže s kolenem vítězný bod se Stanem Wawrinkou, tehdy hráčem z páté desítky žebříčku, jenž se teprve nadechoval k zisku tří grandslamových trofejí. „Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop,“ řval showman Štěpánek v euforii do mikrofonu a spoluhráči ho nosili na ramenou. Radost mu nekazilo, že ho tehdy Švýcaři včetně Federera obvinili ze simulování a umělého vytváření dramatu. „Docela mě od Rogera překvapilo, že tohle řekne, aniž by věděl, jaký doopravdy můj stav je. Asi nezvládl nával emocí,“ konstatoval Štěpánek.
2012 – čtvrtfinále
Česko – Srbsko 4:1
Na zápas do O2 areny zvala z plakátů i tvář světové jedničky Novaka Djokoviče, ten však v olympijské sezoně sáhl k neobvyklému kroku a obětoval reprezentaci Srbska. I tak měli hosté na pražské antuce velkou palebnou sílu – Viktora Troického a hlavně člena top 10 Janka Tipsareviče.
Právě ten vybojoval v pátek proti české dvojce Štěpánkovi smírný stav 1:1. A tenhle zápas vzbudil skoro diplomatický skandál. Štěpánek v něm nevyužil tři mečboly a pak prý u sítě Tipsareviče zpražil anglickým slovy „smelly vagina“ a vztyčeným prostředníčkem při podání ruky.
To byla Srbova verze, Štěpánek se hájil: „Pouze jsem mu řekl, že nebylo potřeba, aby šidil. Ta slova zní v angličtině ´you don´t need to cheat´. A jestli si to spojil s tím slovem, se kterým si to spojil, je bohužel špatně,“ uvedl Štěpánek, jemuž po sobotním triumfu s Berdychem ve čtyřhře Ilja Bozoljac odmítl podat ruku a Nenad Zimonjič na jeho adresu přidal: „Na okruhu se pohybuji již dlouho a vím, že takové chování můžete od Štěpánka čekat. Mimo kurt je někdy ok, ale při zápasech se chová špatně. Skoro bych řekl nejhůř ze všech tenistů. I tak jsem byl ale šokovaný tím, co provedl,“ pravil šestý deblista planety.
2012 – finále
Česko – Španělsko 3:2
Po tři roky starém barcelonském debaklu 0:5 se Španělskem prošli Češi opět do finále. A proti komu jinému než velmoci z Pyrenejského poloostrova. Tenis byl tehdy ve zlatých časech v O2 areně jako doma, vždyť dva týdny před tím na stejném místě Češky ve Fed Cupu zdolaly Srbky a obhájily titul. Muži si dělali naděje na první salátovou mísu od roku 1980 zejména díky tomu, že obhájcům tentokrát nedorazil Rafael Nadal.
Zastoupil ho muž s železnou kondicí David Ferrer, tehdejší světová pětka urvala v Praze dva body. Přes debl a španělskou dvojku Nicolase Almagra však vedla cesta. A Berdych se Štěpánkem ji hrdinsky prošlapali. Berdych Almagra v pátek skolil v pěti setech. Dodnes je to jeho nejoblíbenější individuální výkon v Davis Cupu. Po vyhraném deblu zakročil za stavu 2:2 a s historickým tlakem na zádech Štěpánek.
Před zápasem proti Almagrovi požádal Berdycha o jeho potítko. „Ušli jsme dalekou cestu a teď přišel okamžik, kvůli kterému jsme to všechno dělali. Tak jsem chtěl mít parťáka při sobě, ne jen na střídačce,“ vysvětlil gesto později. Na duel o všechno se také na poslední chvíli převlékl do šťastného trička s českým lvem.
Udělal tak na popud zprávy od fotbalového brankáře Petra Čecha, jenž mu napsal: „Do historie se vstupuje se lvím srdcem, chladnou a koncentrovanou hlavou, pokorou ale především s vírou sám v sebe, držím palce…“ Štěpánek Almagra zdolal ve čtyřech setech a v Praze propukla divoká radost za přítomnosti šampionů z roku 1980 v čele s Ivanem Lendlem. Česko tehdy jako první země v dějinách drželo tituly z Hopman Cupu, Fed Cupu i Davis Cupu.
2013 – semifinále
Česko – Argentina 3:2
Stačily dva úvodní duely, aby Štěpánek s Berdychem zahnali Argentince oslabené o Juana Martina Del Potra do kouta. Favorizovaní čeští tenisté v plné palbě, obhájci salátové mísy, připravili soupeři skutečný pátek třináctého. A dorazili ho v nejkratším možném čase v sobotní čtyřhře, čímž vyhráli osmý daviscupový zápas za sebou a otevřeli si bránu do bělehradského finále se Srby.
„Bylo by skvělé to zase letos dotlačit co nejdál. Chtěli bychom, aby se na naši éru s Radkem vzpomínalo pro tyhle výsledky. To je to nejlepší, co za sebou může sportovec nechat,“ zasnil se tehdy Berdych. Jak si přál, tak se také stalo. Nyní bude Davis Cupu nesmírně oddaný tenista, jenž odcházel s bilancí 50 výher a 17 porážek, šéfovat české lavičce proti Američanům. A věřit, že si následovníci českých es doma povedou stejně.