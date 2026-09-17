Česko vs. USA v Davis Cupu. Nejlepší možný zápas přichází příliš brzy, zní kritika
- Český tenisový tým nastoupí v pražské O2 areně k osmifinále Davis Cupu proti favorizovanému výběru USA v čele se světovou čtyřkou Benem Sheltonem.
Kapitáni Bob Bryan i Tomáš Berdych ostrým způsobem zkritizovali systém soutěže, který proti sobě staví dvě světové velmoci už v takto brzké fázi.
Program v pátek otevře duel Jakuba Menšíka s debutantem Learnerem Tienem, po kterých na kurt před vyprodanou halou vyběhnou Jiří Lehečka a Ben Shelton.
Už devatenáct let čeká nejúspěšnější země dějin Davis Cupu na další salátovou mísu. Do Prahy přiletěli Američané pro odplatu za loňský zdrcující krach na Floridě 2:3. A jak jinak srší sebevědomím. To jim dodává přítomnost čerstvého finalisty US Open Bena Sheltona, aktuálně čtvrtého hráče světa. Ač do Česka dorazil třiadvacetiletý borec po vysilující newyorské jízdě teprve ve středu, jde do zápasu po hlavě a již v pátek nastoupí proti domácí dvojce Jiřímu Lehečkovi. Mač, který v O2 areně startuje v 15 hodin, otevřou Jakub Menšík a debutant Learner Tien.
Je to paradox, který bije do očí. V Soulu v pátek začíná zápas stejné daviscupové fáze jako v Praze, jehož vítěz postoupí na Final 8 do Boloni. Domácí Korejci hostí Indii a v utkání nenastoupí jediný singlista z top 150 žebříčku. V O2 areně proti sobě naopak jdou těžké váhy tenisu, světoví hráči číslo 4, 13, 15 a 24.
Brutální nepoměr vzbuzuje pochybnosti o systému tradiční týmové soutěže, která na sklonku roku vylosuje pro další sezonu celý pavouk zahrnující dvě kvalifikační kola. Loni na podzim byli Češi v žebříčku Davis Cupu až devátí a tedy první nenasazení, tudíž je nešťastná náhoda poslala druhý rok po sobě proti USA. Co na tom, že v aktuálním pořadí už jsou Češi sedmí a Američané pátí…
„Máme tu dvě z nejsilnějších zemí na světě a potkají se už v osmifinále. To nasazování je zvláštní a podle mě nefunguje. Měli bychom spolu hrát v semifinále, a ne už nyní,“ zlobí amerického kapitána Boba Bryana. „Je to nejtěžší možný soupeř pro tuto fázi kvalifikace. Oba týmy by si zasloužily účast ve Final 8,“ má stejný názor jeho český protějšek Tomáš Berdych.
Patnáct tisíc fanoušků a šance na odvetu
Všechno zlé je pro něco dobré, může si říct alespoň český fanoušek, jenž v Praze uvidí po 13 letech Davis Cup v ikonické hale a ještě v tak silném obsazení. Jakub Menšík a spol. si splní dětský sen, když nastoupí před patnácti tisíci domácími příznivci. S takovou podporou se ještě v životě nesetkali.
Právě Menšík se před dvěma týdny utkal se svým pátečním sokem Learnerem Tienem na US Open a v bitvě, jež se natáhla hluboko přes půlnoc, padl s dvacetiletým levákem v pěti setech. Tien tehdy děkoval americkým fans na Armstrongově stadionu. „Bez vás bych to nezvládnul,“ prohodil.
„Je to docela sranda. Teď bude situace jiná než před pár dny v New Yorku. Nyní budu mít výhodu domácího prostředí já. Doufám, že přinesu bod a kluky nakopnu,“ těší se odhodlaný Menšík, jenž už v Davis Cupu svedl 15 zápasů, kdežto Tiena čeká žhavá premiéra v kotli vysočanské arény.
Sheltonův servis budí respekt
Nejvyšším americkým trumfem je další levák Ben Shelton, borec s jedním z nejlepších servisů na okruhu, který přes léto vyhrál tisícovku v Montrealu a naposledy ohromil tažením do finále grandslamu ve Flushing Meadows. Z posledních mačů má bilanci 12:2, svého pátečního soupeře Jiřího Lehečku zdolal třikrát ze tří případů. „Naposledy jsem měl ale dva mečboly,“ připomněl Lehečka červnový semifinálový střet na trávě ve Stuttgartu.
Byť panují dohady, jak čerstvý může Shelton po tažení na US Open po rychlé změně kontinentů a časovém posunu o šest hodin být, český tenista čeká na kurtu soupeře v nejlepší formě. „V jeho US Open formě! Vyhrál teď strašně moc zápasů a vždycky, když se hráč dostane na takovou vlnu, ohromně si věří. Podle mě bude nastavený úplně stejně jako v Americe,“ předvídá Lehečka.
V sobotu bude duel pokračovat nejprve čtyřhrou, do níž kapitán Berdych nominoval pár Adam Pavlásek – Patrik Rikl. Američané vysílají protřelé deblisty Christiana Harrisona s Austinem Krajicekem. Pak přijde na řadu střet jedniček Menšíka se Sheltonem a duel uzavírá v případě potřeby mač dvojek Lehečky s Tienem.
O2 arena má na utkání kapacitu 15 000 diváků a je z devadesáti procent vyprodaná.
Program kvalifikace o Final 8 Davis Cupu Česko - USA
Pátek – 15.00
Jakub Menšík – Learner Tien
Jiří Lehečka – Ben Shelton
Sobota – 14.00
Adam Pavlásek, Patrik Rikl – Christian Harrison, Austin Krajicek
Jakub Menšík – Ben Shelton
Jiří Lehečka – Learner Tien
|Srovnání úvodních dvouher
|Jakub Menšík
|Hráči
|Learner Tien
|21
|Věk
|20
|196 cm (87 kg)
|Výška a váha
|180 cm (73 kg)
|15.
|Na žebříčku
|13.
|2
|Turnajové tituly
|2
|32:16
|Letošní bilance
|29:16
|8:7
|Bilance v DC
|0:0
|0
|Vzájemná bilance
|2
|Jiří Lehečka
|Hráči
|Ben Shelton
|24
|Věk
|23
|185 cm (81 kg)
|Výška a váha
|193 cm (88 kg)
|24.
|Na žebříčku
|4.
|2
|Turnajové tituly
|7
|28:17
|Letošní bilance
|39:14
|12:12
|Bilance v DC
|0:2
|0
|Vzájemná bilance
|3