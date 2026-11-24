Když jsi unavený, tak vyhraj unavený! Macháče nastartoval i výrok Kobeho Bryanta
PŘÍMO Z BOLONI | Frajerským naskočeným bekhendem, tak jak mu je vlastní, doručil Tomáš Macháč první český bod daviscupového čtvrtfinále s Kanadou. Byť naposilovaný soupeř Liam Draxl kousal, excelentní český záskok za Jakuba Menšíka prokázal, o kolik talentu má víc než Kanaďan. Byť vyhrál za necelé dvě hodiny a až ve třech setech (6:2, 3:6, 6:2), v zápase získal o propastných 16 fiftýnů víc než protivník z druhé stovky. „Škoda druhého setu, měl jsem na jeho začátku šance, jenže pak jsem se zase musel najít v tom třetím. Ale konec jsem zvládl výborně!“ pochválil se šestadvacetiletý tenista.
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Byl to zrádný zápas, pro Česko se s tímhle bodem počítalo. A vy jste ještě k tomu musel neplánovaně na kurt místo Jakuba Menšíka. Do daviscupového singlu jste šel po víc než roce a půl. Připouštěl jste si tlak?
„Upřímně, byl jsem samozřejmě víc nervózní než obvykle, to nebudu lhát. Byl to opravdu důležitý zápas, navíc náš první, a vždycky je klíčové vyhrát a nastartovat tým. Je to trošku jiné, když s tím člověk nepočítá, ale musím říct, že jsem za to byl rád. Skvěle jsem se totiž připravoval v posilovně – víc než normálně, kdybych čekal, že budu hrát – a dohnal jsem resty, které jsem měl. Teď jsem po relativně krátké přípravě zvládl odehrát skoro dvě hodiny, takže jsem opravdu rád, že jsem to dokázal.“
S Draxlem jste hrál před měsícem v Číně a prohrál. Pomohl vám ten zápas?
„Vzal jsem si z něj hodně, protože ten zápas jsem tehdy nezvládl hlavou. Herně jsem hrál celkem slušně, ale mentálně jsem to neustál. To se mohlo stát i teď, protože soupeř je zrádný. Nechává vás hrát, dává čopy, vysoké forhendy a má opravdu nepříjemný servis. Ponaučil jsem se ale z minula, udržel jsem hlavu a skvěle jsem zahrál koncovku. Bylo důležité končit jako vítěz, a ne mít jen skvělou mezihru a pak prohrát.“
Jsem za tyhle tlaky rád
V září doma proti USA jste neměl ještě po zranění formu, abyste se dostal do týmu. Je současný výkon z Boloni zadostiučiněním či povzbuzením?
„Určitě, už jen kvůli té přípravě, kterou jsem odvedl v posilovně, i kvůli tomu, jak k tenisu teď přistupuji. Když se nedaří a ve druhém setu nevyužiju příležitosti, snažím se mít hlavu pořád nahoře. To se podařilo, protože pak jsem ve třetím setu zahrál skvěle. V koncovce jsem ho přejel, i když se zvedal. Navíc to byl přesně ten typ hráče, který se začne nahlas povzbuzovat, když zkazíte, což je vždycky nepříjemné. Jsem rád, že můžu hrát a jsem zdravý, to je nejdůležitější. To, že je člověk v závěru nervózní, je sice nepříjemné, ale na druhou stranu v běžném životě, když ležím zraněný s nohou na lehátku, nervózní nejsem a tenis mi chybí. Takže jsem za tyhle tlaky rád a těší mě, že jsem to dobře zvládl.“
Kapitán Tomáš Berdych vás chválil, že jste hrál v Boloni celý týden výtečně. Podepíšete to?
„Určitě. Přijde mi, že povrch na Davis Cupu i celkový týmový duch téhle soutěže mi vždycky sednou. Osobně mi to přes rok chybí, protože člověk je pořád sám. Jakákoliv týmovka je pro mě vzpruha a vždycky se na ni těším. Posouvá mě to za hranici možností, a to jsem předvedl i teď. Makal jsem každý den, i když kondice tam ještě lehce chyběla a není to úplně na tisíc procent, jak bych si představoval. Zrovna v den zápasu na mě ale vyskočil Kobe Bryant, jak říká: Jestli jsi unavený, tak vyhraj unavený. Trošku mi to dodalo energii – říkal jsem si, že má pravdu. Proč se vymlouvat, že jsem unavený nebo že je něco tak či onak, člověk prostě musí vyhrát. Je strašně důležité vzít si to k srdci a jsem rád, že na mě ten reel dneska vyskočil.“
Takže v sobě máte Bryantovu slavnou Mamba mentality?
„On byl člověk, jakých se narodí jen pár, a s takovým nastavením je to hrozně náročné. Já to o sobě určitě říkat nebudu, ale vzhlížím k němu a snažím se tomu v některých momentech aspoň trošičku přiblížit.“