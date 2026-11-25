Daviscupový postrach Lehečka dorovnal Štěpánka a chválil rady kouče. Co mu přijde šílené?
PŘÍMO Z BOLONI | Jako jediný z velké trojky českých singlistů dorazil Jiří Lehečka v únorovém nečase do Jihlavy a pomohl porazit Švédsko. V září dvěma body včetně toho vítězného provedl tým proti tenisové velmoci USA do finálového turnaje Davis Cupu. A v jeho úterním čtvrtfinále zpečetil postup přes Kanadu triumfem nad ještě nedávno světovou čtyřkou Félixem Augerem-Aliassimem (7:6 (4), 6:2).
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Pracant z Kněžmostu v národních barvách pravidelně nachází svůj nejlepší tenis, letos je v Davis Cupu neporažený a dohromady vyhrál sedm z posledních osmi reprezentačních mačů. A to čelil naprosto elitní světové konkurenci.
Po triumfu nad Augerem-Aliassimem jste ani příliš neslavil. Zůstal jste v nastavení, že práce ještě není u konce, jelikož jste přiletěli do Boloni pro salátovou mísu?
„Myslím, že jsem byl spíš pořád ještě víc hlavou v zápase, než abych přemýšlel nad tím, jak budu slavit. Navíc jsem vyhrál po Félixově chybě, takže to ze situace ani nijak nevyplynulo. Pořád jsme ale vyhráli jen jeden zápas. My všichni míříme na ty nejvyšší příčky. Jestli se nám to povede, je ve hvězdách, děláme pro to ale všechno, co umíme, my hráči i celý realizák. Byl to dobrý start, jenže vítězným mečbolem víceméně jen začal odpočet k tomu, abychom dobře zregenerovali, připravili se a nastavili fyzicky i mentálně na další soupeře. Užít si výhru můžeme jen krátce, od středy už začíná nový den, další tréninky a příprava, aby se nám podařilo přijít v pátek v nejlepší formě.“
Jedna věc je to vědět a druhá...
Augera-Aliassimea jste porazil teprve podruhé z pěti zápasů. Jak moc vám k tomu svými tipy přispěl váš kouč Frédéric Fontang, Kanaďanův letitý trenér?
„Dal mi hodně tipů. Samozřejmě z nich neprozradím vůbec nic, ale bylo jich opravdu hodně. Fred trénoval Félixe od sedmnácti let, dokázali spolu neskutečné výsledky a určitě věděl, co na něj bude platit. Tu debatu jsme spolu měli, ale tak či tak pořád platí: jedna věc je to vědět a druhá věc je to na kurtu provést, což vůbec nebylo jednoduché. I když vím, co mám hrát, Félix dokáže vytáhnout skvělý úder – a to se stalo hodněkrát právě ve chvílích, kdy jsem měl šance. Příprava s mým trenérem mi pomohla hodně, ale pořád pro mě bylo nejdůležitější, že jsem dokázal taktiku dodržet a provést ji tak, jak jsem měl.“
V novém formátu postupujete poprvé do semifinále a tým už se dá hodně spojovat právě s vámi, tvoříte jakousi páteř nové generace. Jaké to je být konečně mezi elitní čtyřkou Davis Cupu?
„Je to hezké. Musím ale říct, že celkově je pocit z téhle fáze Davis Cupu trošku jiný než z předchozích kol. Je to víc jako klasický turnaj, trošku tomu chybí takový ten pravý daviscupový náboj. Teď se sice něco povedlo, ale i tak člověk usíná s troškou nejistoty a taktizováním, co a jak bude dál. Mně třeba přijde úplně šílené, že existuje možnost vyhrát Davis Cup, aniž by se jedinkrát hrála čtyřhra. Připadá mi to strašné. Davis Cup vždycky o čtyřhře byl, byla jeho nedílnou součástí a debl byl pokaždé strašně důležitý. Teď když další dva duely vyhrajeme 2:0 po singlech, tak se debl ani jednou neodehraje, což mi přijde opravdu šílené. Ale tak to prostě je, takhle formát vypadá a my se tomu musíme přizpůsobit. Hodně jsme si odnesli ze zkušeností z minulého roku. Nechci říkat, že jsme tehdy vyhořeli, to ne, ale nepodařilo se nám to ve čtvrtfinále se Španěly proměnit a nevyhráli jsme první zápas. Vzali jsme si z toho plno poznatků směrem k letošku – udělali jsme pár změn, přijeli jsme trošku dřív a natrénovali víc hodin, což pak může udělat ten klíčový rozdíl. Tím, že po čtyřech setech může být hotovo – dneska bylo hotovo po pěti a vyhráli jsme čtvrtfinále –, jsou tyhle detaily o to důležitější. Nemá smysl se na formát vymlouvat. Přijeli jsme pro nejvyšší cíl a už je jenom na nás, jak se s tím popereme.
Sport je o velkých výhrách i velkých porážkách. Loni jste tu zažil něco, co člověk nechce, ale z čeho se může poučit – pád s Jaumem Munarem, když se od vás čekal postupový bod. Jak moc vás to tehdy vzalo a jak posílilo pro letošek?
„Řekl bych, že mě to loni hodně mrzelo hlavně v daný moment. Nijak moc jsem se tím ale neužíral, což asi trošku souvisí i s tím, jak ten formát vypadá. Bylo to pro mě víc o ponaučení než o tom, že bych se tím dlouhou dobu trápil. Přece jenom je to pořád jen další tenisový zápas. Samozřejmě mě to mrzelo moc, protože jsem cítil, že šance tam byla, ale ve stejný moment je to zkrátka tenis a já se z toho snažil vzít to dobré. Věděli jsme, co musíme udělat jinak – nejenom já, ale i všichni ostatní, protože se pak prohrála i čtyřhra a tak dál. Myslím, že jsme na to zareagovali dobře. O tom tenis a jakýkoli sport je. Některé porážky jsou bolestivější než jiné, ale vždycky záleží na tom, jak se z nich člověk poučí a jaké změny pak přenese do své přípravy a hry. Já pořád říkám jednu důležitou věc směrem k Davis Cupu: to nejlepší, co můžeme pro tým udělat, je individuálně se zlepšovat a růst jako tenisti. Pokud budeme všichni individuálně velice silní, budeme mít i správnou mentalitu a tenhle tým i soutěž rádi. Spojit to pak dohromady a táhnout za jeden provaz je pro nás úplně přirozené, není to nic, do čeho bychom se museli nutit. Takhle jsem se na to po minulém roce podíval. Udělal jsem v sezoně nějaké změny, které byly podle mě správné, a cítím se na kurtě dobře. Změny jsme udělali i směrem k tomuhle týdnu a právě to bylo hlavní, proč čtvrtfinále vypadalo jinak než loni.“
V počtu singlových daviscupových výher v dějinách samostatného Česka jste se s patnácti vítězstvími dotáhl na Radka Štěpánka. Co to pro vás znamená?
„Je to hezké číslo. Přiznám se, že na statistiky moc nekoukám – snažím se pokaždé jen vyhrát, odehrát co nejvíc zápasů a posbírat co nejvíc vítězství. Jsem ale rád, že pořád nejsem žádný veterán. Myslím, že jsem ještě dost mladý na to, abych to mohl a měl kam posouvat. To, že mám v pětadvaceti letech stejný počet výher jako Radek, který je legenda českého Davis Cupu i tenisu, je určitě pěkné. Nechci ale usnout na vavřínech a říct si, že mám v reprezentaci odpracováno, protože už jsem ho dorovnal. To určitě ne. Chceme to dál posouvat a mířit na ty nejvyšší příčky.“
Týmová atmosféra je skvělá
Cítíte se v týmu ještě komfortněji i díky úspěšné šňůře, kterou vy osobně v reprezentaci máte?
„V týmu jsem se cítil vždycky komfortně, týmová atmosféra je skvělá. Na kurtě už je to víc otázka aktuální formy a práce, která je dennodenním chlebem mě a mého týmu. Jak už jsem ale zmiňoval před chvilkou, máme výhodu v tom, že je pro nás přirozené být pohromadě a jsme tu rádi. Máme fakt super chemii nejen mezi hráči, ale i s celým realizákem, v šatně je sranda. Jsem za to strašně rád, protože je to strašně důležitá věc k tomu, abychom se všichni na reprezentační týdny těšili. A když se člověk někam těší, snadněji se na to připravuje a má pak o to větší motivaci předvést dobrý výkon. Každá taková výhra – jako s Kanadou, proti Americe v O2 areně nebo minulý rok s USA v Delray Beach – se počítá, rozhodně pomůže a přidá na tenisovém sebevědomí. Na druhou stranu každý Davis Cup je jiný, něčím specifický, soupeři se mění a tvrdá dřina zůstává pořád stejná. Tu nikam neschovám ani ji nepřekryju jednou nebo druhou výhrou. Ta tam zkrátka musí být vždycky. Takové je moje nastavení. A když se pak všechno sejde a vyjde to, je to radost.“
Vaším snem je Davis Cup vyhrát. V pátek čeká téměř jistě semifinále proti Italům, kteří jsou proti Koreji gigantickými favority. Vyhráli poslední tři ročníky a jsou tu doma. Jak pohlížíte na jejich sílu bez Jannika Sinnera v týmu?
„Každý je porazitelný. Některé týmy jsou papírově lepší, jiné horší, ale v Davis Cupu se může přihodit úplně cokoliv. Italové jsou velikánští favoriti na to, aby Jižní Koreu porazili. Je ale potřeba říct, že nemají druhého deblistu, v nominaci je jenom jeden. A chybí jim Jannik Sinner, což pro ně v předchozích ročnících – nemyslím loni, ale ty dřívější – byla obrovská pomoc, to si nebudeme nic nalhávat. Zároveň je dobré zmínit, že my jsme trošku jiný tým než loni. Jsme o něco zkušenější, už máme za sebou tenhle zápas s Kanadou a odehrané body, zvykli jsme si na arénu a prošli jsme čtvrtfinále. Když k tomu připočtu dva dobré dny na odpočinek, kvalitní regeneraci a mentální nastavení, tak si myslím, že porazitelný je rozhodně každý a že máme tým na to, abychom Itálii případně porazili. Nechci ale předbíhat. Držím se své filozofie: chci udělat všechno pro to, abych byl maximálně připravený po taktické, fyzické i mentální stránce. Pak půjdu na kurt nechat všechno.“