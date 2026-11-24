Davis Cup ONLINE: Česko - Kanada. Tenisté vstupují do finálového turnaje
Čeští tenisté vstupují do finálového turnaje Davisova poháru utkáním s oslabenou Kanadou. Výběr kapitána Tomáše Berdycha, v němž jsou Jiří Lehečka i Jakub Menšík, dnes zahajuje čtvrtfinálový program v Boloni v 16:00. Hraje se na dva vítězné zápasy, po dvouhrách rozhodne případně čtyřhra. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Češi ve formátu soutěže, který se změnil v roce 2019, usilují o první postup do semifinále. Před třemi lety prohráli ve čtvrtfinále s Austrálií 1:2 na zápasy, vloni nestačili stejným poměrem na Španělsko. Vedle čtrnáctého hráče světa Lehečky a o příčku níže postaveného Menšíka jsou v týmu také Tomáš Macháč (59.) a deblisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem.
Kanaďané, kteří týmovou soutěž ovládli v roce 2022, se opírají o světovou sedmnáctku Félixe Augera-Aliassimea. Chybí jim zraněný Denis Shapovalov (51.) a Gabriel Diallo (165.).