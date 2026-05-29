Slávista a sparťan si sedli. Teď čeká Rikla peprná bitva proti českému exparťákovi
PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Když před pár měsíci ohlásili, že spojí síly, mnozí tvrdili: Jsou to dva tenisoví hračičkové, kterým to v páru nebude fungovat. A co víc, Adam Pavlásek je zarytým příznivcem fotbalové Slavie, o čtyři roky mladší Patrik Rikl přeje Spartě. „My jsme mistři, oni jsou druzí. Dokud budeme před nimi, tak s tím nemám problém,“ pochechtával se v Paříži starší z nich.
Měli bezva náladu, vždyť z Roland Garros překvapivě vyhnali třetí nasazený pár Juliana Cashe s Lloydem Glasspoolem. Brity skolili jednoznačně dvakrát 6:4 a jsou v osmifinále.
„Měsíc zpátky v Barceloně jsme s nimi prohráli 10:12 v supertiebreaku. Věděli jsme, že máme s Páťou level na to takové zápasy vyhrávat,“ líčil Pavlásek. „Dokonale jsme se na ně připravili,“ přitakal Rikl.
Hrají spolu dva měsíce a okamžitě jim to začalo šlapat. Finále v Bukurešti, semifinále v Barceloně a Ženevě. I díky tomu jsou momentálně dvěma žebříčkově nejlepšími českými deblisty. „Ano, máme podobný styl, nevěděli jsme, jestli to bude fungovat,“ povídal Rikl. „Ale chemie v deblu se někdy ozve úplně sama. Někdy do toho vletíte od prvního turnaje a automaticky víte, co druhý udělá. Mezi námi to zaklaplo hned na prvním tréninku,“ pochvaloval si Pavlásek.
Bývalý parťák? Jsme spolu v pohodě
Rikl tvořil přes dva roky nadějný pár s Petrem Nouzou. Ještě v lednu na Australian Open se po jeho boku propracoval do čtvrtfinále, společně si odbyly i daviscupovou premiéru proti Švédsku. Jejich březnový rozchod přišel pro okolí jak blesk z čistého nebe. O to sledovanější bude další zápas, kdy v osmifinále Roland Garros proti Nouzovi a jeho novému spoluhráči Neilovi Oberlaitnerovi z Rakouska nastoupí.
„Jsme spolu v pohodě. Já určitě jo. A myslím, že i Petr,“ prohlásil Rikl. „V zápase může být trošku napětí, ale člověk to nesmí brát v potaz a koukat na to, jestli tam stojí Karel, Franta nebo Pepa,“ radil mu Pavlásek, jenž podobných bitev s exparťáky zažil už mnoho.
Může jí také o pomyslný souboj, kdo se lépe předvede Tomáši Berdychovi, který bude skládat daviscupový tým na zářijový střet s USA. „Pro mě je Davis Cup velká motivace. Když šanci dostaneme, budu nesmírně rád,“ netajil Rikl. „Davis Cupy nebo olympiády, to se nepoštěstí každému. Je čest hrát za svůj stát,“ doplnil Pavlásek.
A jak žhavé je to tedy s fotbalovou rivalitou v páru? „Naštěstí Páťa není žádný hooligan, který by to prožíval. To by pak mezi námi byla bariéra,“ vypráví Pavlásek.
„Já fandím hezkýmu fotbalu,“ usměje se Rikl, načež parťák okamžitě reaguje. „Tak ten na Spartě není!“