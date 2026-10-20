Šance pro Muchovou? Šwiateková musela v Číně odstoupit a vynechá Turnaj mistryň
- Iga Šwiateková odstoupila kvůli zranění levého stehna z turnaje v Ning-po a definitivně ztratila šanci na účast na Turnaji mistryň.
Polskou tenistku v zápase druhého kola proti Marii Bouzkové nahradila ruská náhradnice Anastasie Zacharovová.
Nečekaný konec bývalé jedničky výrazně přiblížil k postupu na finálový turnaj do Indian Wells Karolínu Muchovou.
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Polská tenistka Iga Šwiateková odstoupila před zápasem 2. kola proti Marii Bouzkové kvůli zranění levého stehna z turnaje v Ning-po. Bývalá světová jednička tak definitivně přišla o účast na Turnaji mistryň, k níž má nyní hodně blízko Karolína Muchová.
Čas na regeneraci
Světová devítka Šwiateková byla v Ning-po nasazena přímo do 2. kola, v němž na ni po pondělním vítězství nad Kamillou Rachimovovou čekala Bouzková. Místo toho však dnes Polka prostřednictvím prohlášení pořadatelů uvedla, že na turnaji kategorie WTA 500 hrát nebude. „Už několik týdnů se potýkám s problémem týkajícím se levého stehna. Mám pocit, že dát si čas na odpočinek a regeneraci je správné rozhodnutí,“ sdělila Šwiateková.
Místo šestinásobné grandslamové šampionky, s níž v dosavadních čtyřech zápasech neuhrála ani set, se Bouzková v 2. kole střetne s ruskou náhradnicí Anastasií Zacharovovou.
Šwiateková byla jednou ze dvou hráček, jež bojovaly na dálku s Muchovou o start na Turnaji mistryň v Indian Wells. Olomoucká rodačka drží poslední postupové místo, o které ji nyní může připravit jen Marta Kosťuková. Ukrajinka má ale velkou ztrátu a musí v závěrečných turnajích uhrát mimořádně dobré výsledky. Pokud v Ning-po nepostoupí do finále, bude mít Muchová účast na finále sezony WTA Tour jistou.
Jistotu mají Nosková i Siniaková
Na turnaji pro nejlepších osm tenistek letošního roku se tak mohou ve dvouhře představit dvě Češky, už dříve si zajistila start wimbledonská šampionka Linda Nosková. Ve čtyřhře v Indian Wells nastoupí světová jednička Kateřina Siniaková po boku Taylor Townsendové.
Šwiateková se na Turnaj mistryň kvalifikovala nepřetržitě od roku 2020, kdy se nakonec kvůli koronavirové pandemii nehrál. V roce 2023 získala na WTA Finals titul.