ONLINE: Andrejevová - Muchová. Češka hraje poslední zápas na Turnaji mistryň
Tenistka Karolína Muchová uzavírá své účinkování na letošním Turnaji mistryň. V Indian Wells dnes čelí Miře Andrejevové, po porážkách s Arynou Sabalenkovou a Elinou Svitolinovou už ovšem bohužel je bez šance na postup ze skupiny. Rozloučí se s turnajem pro nejlepší hráčky sezony úspěšně? ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.
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