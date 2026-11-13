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ONLINE: Andrejevová - Muchová. Češka hraje poslední zápas na Turnaji mistryň

Karolína Muchová v utkání s Arynou Sabalenkovou
Karolína Muchová v utkání s Arynou SabalenkovouZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
iSport.cz
Turnaj mistryň
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Tenistka Karolína Muchová uzavírá své účinkování na letošním Turnaji mistryň. V Indian Wells dnes čelí Miře Andrejevové, po porážkách s Arynou Sabalenkovou a Elinou Svitolinovou už ovšem bohužel je bez šance na postup ze skupiny. Rozloučí se s turnajem pro nejlepší hráčky sezony úspěšně? ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.

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