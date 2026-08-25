ONLINE: Siniaková na US Open postoupila přes Sabalenkovou s Djokovičem, hned hraje další zápas
Tohle je naše disciplína! Světové deblové jedničky Kateřina Siniaková s Henry Pattenem byly sice odsouzeni pořadateli US Open do kvalifikace mixu, po třech triumfech už ale stojí ve čtvrtfinále smíšené čtyřhry. V ostře sledovaném mači 1. kola na Ashově stadionu otočili duel s hvězdným a prvním nasazeným párem Aryna Sabalenková – Novak Djokovič na 1:4, 4:2 a 10:2 v supertiebreaku. A program rychle běží dál, ONLINE přenos ze čtvrtfinálového duelu proti páru Svitolinová, Monfils sledujte na iSportu.
Třicetiletá Češka a stejně starý Brit prošli v zápase kritickým momentem. První set ztratili hladce, a ve druhém byli o brejk dole 1:2, když Siniaková podruhé přišla o podání. Od té chvíle však začali debloví specialisté dominovat. Druhou sadu zakončili výhrou 12 ze 14 posledních bodů a v supertibreaku zcela diktovali.
„V tomhle formátu odehrajete jeden špatný game a set je pryč. Věděli jsme, že tohle se může stát i na druhou stranu,“ líčil po zápase Patten, téměř dvoumetrový levák, jenž Siniakovou ke společnému mixu vyzval. „Hráli jsme víc deblově, víc volejů,“ líčila pak Siniaková, jež obstarala důležité body. Druhou sadu zavřela krásným křížným bekhendem a na první mečbol zápasu dala Djokovičovi, nejlepšímu tenistovi všech dob, dokonce eso ven z kurtu.
Vládnoucí šampion Wimbledonu Patten a jedenáctinásobná vítězka grandslamů v dámském deblu Siniaková si museli coby světové jedničky proklestit cestu mezi šestnáctku dvojic v hlavní soutěži dvěma pondělními kvalifikačními koly. A zvládli to bez potíží. Nejprve porazili dvojici Valentin Vacherot, Tatjana Mariaová 4:1, 4:2 a poté uspěli stejným skóre nad domácím americkým párem Christian Harrison, Peyton Stearnsová.
Vyšachování deblistů ze smíšené čtyřhry, kam američtí pořadatelé přijímali páry jen na základě singlového žebříčku, nenesli oba lehce. Když českou tenistku moderátor po pondělním zápase představoval coby největší deblovou hvězdu, olympijskou vítězku a mnohonásobnou grandslamovou šampionku, otázal se jí: „Po tom všem, čeho jste už dosáhla, je ještě něco, co vám chybí?“ Siniaková ho vtipně usadila. „Očividně ještě hodně, když tu pořád musím hrát kvalifikaci…“
Do čtvrtfinále postoupila i ryze česká dvojice Karolína Muchová - Jakub Menšík startující na volnou kartu. Ti zdolali taktéž v supertiebreaku salvadorsko-francouzský pár Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová 4:1, 2:4, 10:7.
Smíšená čtyřhra v New Yorku se hraje o prémii milion dolarů v týdnu před samotným začátkem posledního letošního grandslamu a skončí již ve středu. Stejně jako při loňské premiéře se hraje na dva vítězné sety jen do čtyř a se super tiebreakem místo třetí sady.