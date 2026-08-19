Ostuda a neúcta k Siniakové. US Open čelí kritice: Jak poslat deblisty do pr*ele
Světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková musí spolu s mužskou deblovou jedničkou Henrym Pattenem bojovat o účast v mixu na US Open v kvalifikaci. Rozhodnutí pořadatelů vyvolalo na sociálních sítích vlnu kritiky. Fanoušci mluví o neúctě, frašce i o tom, že smíšená čtyřhra na newyorském grandslamu je jen dobře prodávaná show.
Silnější deblový pár by se přitom hledal těžko. Siniaková i Patten aktuálně vládnou světovým žebříčkům čtyřhry, přesto pro ně v hlavní soutěži nebylo místo. Zatímco šest dvojic postoupilo přímo podle kombinovaného singlového žebříčku a další dostaly divoké karty, obě deblové jedničky čeká osmičlenná kvalifikace, z níž projdou jen dva páry.
Rozhodnutí Američanů schytalo kritiku prakticky okamžitě. „To, že Siniaková s Pattenem musejí do kvalifikace, ukazuje, proč je tenhle formát fraška,“ napsal jeden z fanoušků přímo pod příspěvkem US Open na Instagramu.
Podobně reagovali další. „Siniaková je světová deblová jednička. Je urážlivé, že musí hrát kvalifikaci,“ stojí v jednom z komentářů. Jiný fanoušek poukazoval na to, že debloví specialisté jsou odsunuti do kvalifikace, zatímco pořadatelé stále drží volná místa pro další atraktivní jména ze singlu, padala i slova jako neúcta a podobně.
Výsměch deblistům
Ostré kritice čelí rozhodnutí pořadatelů i od novinářů. „Všichni víme, že se jedná především o zábavu. Ale je to i unikátní způsob jak deblisty poslat do prdele, když ti nejlepší musí projít kvalifikací,“ napsal australský novinář Dale Roberts.
Ke svému kolegovi se přidal i Chris Goldsmith. „Je to výsměch mixu, singlisté hrají hlavní fázi jen kvůli pozornosti médií a fotografiím,“ soptil britský publicista.
Vlastně v obdobném duchu mluvila už před rokem sama Siniaková. „Je škoda, že se tak rozhodli. Myslím, že je to marketingový krok, ale berou tím šanci deblovým hráčům,“ řekla tehdy rodačka z Hradce Králové pro BBC Sport. Z pohledu pořadatelů ovšem experiment funguje: přepracovaný mix přilákal singlové hvězdy, vyprodal tribuny a loni byl komerčně úspěšný.
Sportovní logika tak znovu naráží na tu marketingovou. A dvojice složená z nejlepších deblistů planety je asi nejvýraznějším důkazem.