Siniakovou kvalifikace nezastavila. V mixu s jedničkou válí, čeká je hvězdná dvojice
Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Pattena vyhráli v kvalifikaci oba duely. Nejprve porazili dvojici Valentin Vacherot, Tatjana Mariaová 4:1, 4:2 a poté uspěli stejným poměrem nad domácím párem Christian Harrison, Peyton Stearnsová.
Třicetiletá Siniaková a stejně starý Patten potvrdili v kvalifikaci roli nasazených jedniček. Ve dvou zápasech ztratili jen šest gamů a přišli pouze jednou o servis. V úvodním kole hlavní soutěže narazí na hvězdný srbsko-běloruský pár Novak Djokovič, Aryna Sabalenková.
Siniaková s Pattenem porazili Vacherota s Mariaovou za 40 minut, duel proti Harrisonovi a Stearnsové trval o šest minut déle. Siniaková tak má stále šanci vybojovat druhý grandslamový titul z mixu: jedenáctinásobná šampionka z ženských čtyřher v něm uspěla vloni ve Wimbledonu po boku Nizozemce Sema Verbeeka.
Siniaková se v hlavní soutěži připojila ke krajanům Jakubu Menšíkovi a Karolíně Muchové, kteří dostali od organizátorů divokou kartu. Menšík s Muchovou vstoupí do turnaje proti salvadorsko-francouzskému páru Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová. Také ti postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace.
Smíšená čtyřhra v New Yorku se hraje o prémii milion dolarů v týdnu před samotným začátkem posledního letošního grandslamu a skončí již ve středu. Na základě singlového žebříčku se do hlavní soutěže kvalifikovalo šest párů. Stejně jako při loňské premiéře se hraje na dva vítězné sety jen do čtyř a se super tie-breakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.