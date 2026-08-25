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Siniakovou kvalifikace nezastavila. V mixu s jedničkou válí, čeká je hvězdná dvojice

Kateřina Siniaková
Kateřina SiniakováZdroj: Thibault Camus / AP Photo
Světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siniaková
Kateřina Siniaková na Roland Garros 2026
Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou
Kateřina Siniaková s americkou parťačkou Taylor Townsendovou
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly turnaj v Madridu
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ovládly turnaj v Miami
Radost Kateřiny Siniakové
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ČTK, iSport.cz
US Open
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Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Pattena vyhráli v kvalifikaci oba duely. Nejprve porazili dvojici Valentin Vacherot, Tatjana Mariaová 4:1, 4:2 a poté uspěli stejným poměrem nad domácím párem Christian Harrison, Peyton Stearnsová.

Třicetiletá Siniaková a stejně starý Patten potvrdili v kvalifikaci roli nasazených jedniček. Ve dvou zápasech ztratili jen šest gamů a přišli pouze jednou o servis. V úvodním kole hlavní soutěže narazí na hvězdný srbsko-běloruský pár Novak Djokovič, Aryna Sabalenková.

Siniaková s Pattenem porazili Vacherota s Mariaovou za 40 minut, duel proti Harrisonovi a Stearnsové trval o šest minut déle. Siniaková tak má stále šanci vybojovat druhý grandslamový titul z mixu: jedenáctinásobná šampionka z ženských čtyřher v něm uspěla vloni ve Wimbledonu po boku Nizozemce Sema Verbeeka.

Siniaková se v hlavní soutěži připojila ke krajanům Jakubu Menšíkovi a Karolíně Muchové, kteří dostali od organizátorů divokou kartu. Menšík s Muchovou vstoupí do turnaje proti salvadorsko-francouzskému páru Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová. Také ti postoupili do hlavní soutěže z kvalifikace.

Smíšená čtyřhra v New Yorku se hraje o prémii milion dolarů v týdnu před samotným začátkem posledního letošního grandslamu a skončí již ve středu. Na základě singlového žebříčku se do hlavní soutěže kvalifikovalo šest párů. Stejně jako při loňské premiéře se hraje na dva vítězné sety jen do čtyř a se super tie-breakem místo třetí sady. Pouze ve finále bude klasické počítání do šesti.

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