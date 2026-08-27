Fantazie! Muchová s Menšíkem mají titul z mixu na US Open. Kolik si za triumf odnesou?
Skvělá tenisová zpráva z New Yorku. Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6:3, 1:6, 10:6. Duel proti nasazeným čtyřkám vyhráli za hodinu a třináct minut a získali také prémii v hodnotě jednoho milionu dolarů.
Menšík s Muchovou, kteří startovali v hlavní soutěži mixu díky divoké kartě, ovládli i čtvrté společné utkání. Navázali také na předchozí semifinálové vítězství nad Andrejem Rubljovem a Mirrou Andrejevovou, které zdolali po dvou odvrácených mečbolech 5:4, 3:5, 11:9.
Premiérový grandslamový titul ze smíšené čtyřhry získali Muchová s Menšíkem tři dny před startem singlového programu na US Open. V něm bude finalistka letošního Wimbledonu Muchová plnit roli nasazené sedmičky. Semifinalista uplynulého ročníku Roland Garros Menšík bude postavený o deset příček níže.
„Myslím, že v závěru byl hlavní rozdíl v tom, že my máme jednotné oblečení,“ řekla na kurtu s úsměvem Muchová. „Upřímně jsem nečekala, že tady budeme dnes stát. Šli jsme do smíšené čtyřhry s tím, že si to chceme užít. Teď jsme ale tady, takže jsme asi dělali něco dobře,“ podotkla čerstvá třicátnice, která se vrátila na kurty po červencovém menším chirurgickém zákroku.
Z českých tenistů naposledy získala grandslamový titul v mixu Kateřina Siniaková, která vloni triumfovala s Nizozemcem Semem Verbeekem ve Wimbledonu. Triumfem ve smíšené čtyřhře na US Open pak Menšík s Muchovou navázali na vítězství Andrey Sestini Hlaváčkové, která v roce 2013 uspěla ve Flushing Meadows s Bělorusem Maxem Mirným.
„Také já tu stojím poprvé. Před turnajem by mě to asi nenapadlo, ale byla to zábava. Je skvělé takhle začít US Open a těším se na další týdny,“ uvedl Menšík, který za pět dní oslaví 21. narozeniny.
Super tie-break pod kontrolou
Menšík s Muchovou zahájili čtvrteční finále proti Cobollimu a Bencicové lépe. Hned ve čtvrté hře získali brejk a výhodu díky stoprocentnímu servisu dotáhli. Ve druhé sadě se však soupeři na returnu zlepšili. Od stavu 1:1 prohráli Menšík s Muchovou zbývajících pět her a rozhodnout musel super tie-break.
Ten však už měli čeští reprezentanti převážně ve svých rukou. Brzy utekli do vedení 4:1 a poté, co od stavu 6:4 získali další tří míčky v řadě, vypracovali si do koncovky komfortní náskok. První dva mečboly sice Cobolli s Bencicovou odvrátili, u třetího však ale Menšík zahrál eso a Češi mohli definitivně slavit.
Do rozhodujícího utkání se přitom Menšík s Muchovou dostali po jiné třísetové bitvě s Rubljovem a Andrejevovou. Také tu zahájili Češi dobře a první set získali v tie-breaku. V něm sice za stavu 5:6 čelili setbolu, Rubljov ale proti podání Muchové zahrál return do autu. Češi poté vyhráli i zbývající dva míčky a s nimi i celou sadu.
Ve druhém setu nicméně Menšík s Muchovou nedotáhli vedení 2:1 s brejkem a po dalším ztraceném gamu v osmé hře dospělo utkání do super tie-breaku. V něm česká dvojice prohrávala už 5:8 a za stavu 7:9 čelila dvěma mečbolům. Při prvním zahrála Andrejevová míč do sítě a druhý odvrátil Menšík esem. Poté Češi získali i zbývající dva míčky a zajistili si postup.
Smíšená čtyřhra v New Yorku se hrála na dva vítězné sety jen do čtyř gamů a se super tie-breakem místo třetí sady. Jen ve finále bylo klasické počítání do šesti. Vloni v soutěži triumfovala italská dvojice Andrea Vavassori, Sara Erraniová.
Tenisový US Open v New Yorku - smíšená čtyřhra (tvrdý povrch, dotace 2,88 milionu dolarů):
Finále:
Muchová, Menšík (ČR) - Bencicová, Cobolli (4-Švýc./It.) 6:3, 1:6, 10:6
Semifinále:
Muchová, Menšík (ČR) - Andrejevová, Rubljov (Rus.) 5:4 (8:6), 3:5, 11:9, Bencicová, Cobolli (4-Švýc./It.) - Svitolinová, Monfils (Ukr./Fr.) 4:5 (7:9), 4:1, 10:5