Siniaková v mixu na US Open: velký triumf, pak konec. Muchová s Menšíkem v semifinále
Tohle je naše disciplína! Světové deblové jedničky Kateřina Siniaková s Henry Pattenem byly sice odsouzeni pořadateli US Open do kvalifikace mixu, po třech triumfech ale postoupili do čtvrtfinále smíšené čtyřhry. V ostře sledovaném mači 1. kola na Ashově stadionu otočili duel s hvězdným a prvním nasazeným párem Aryna Sabalenková – Novak Djokovič na 1:4, 4:2 a 10:2 v supertiebreaku. V následném čtvrtfinále však nezvládli 94minutové drama s manželským párem Elina Svitolinová, Gael Monfils (4:5, 5:4, 8:10). Mezi nejlepší čtyřku naopak pronikli Jakub Menšík s Karolínou Muchovou.
Třicetiletá Češka a stejně starý Brit prošli v zápase proti Sabalenkové s Djokovičem kritickým momentem. První set ztratili hladce, a ve druhém byli o brejk dole 1:2, když Siniaková podruhé přišla o podání. Od té chvíle však začali debloví specialisté dominovat. Druhou sadu zakončili výhrou 12 ze 14 posledních bodů a v supertibreaku zcela diktovali.
„V tomhle formátu odehrajete jeden špatný game a set je pryč. Věděli jsme, že tohle se může stát i na druhou stranu,“ líčil po zápase Patten, téměř dvoumetrový levák, jenž Siniakovou ke společnému mixu vyzval. „Hráli jsme víc deblově, víc volejů,“ líčila pak Siniaková, jež obstarala důležité body. Druhou sadu zavřela krásným křížným bekhendem a na první mečbol zápasu dala Djokovičovi, nejlepšímu tenistovi všech dob, dokonce eso ven z kurtu.
Vládnoucí šampion Wimbledonu Patten a jedenáctinásobná vítězka grandslamů v dámském deblu Siniaková si museli coby světové jedničky proklestit cestu mezi šestnáctku dvojic v hlavní soutěži dvěma pondělními kvalifikačními koly. A zvládli to bez potíží. Nejprve porazili dvojici Valentin Vacherot, Tatjana Mariaová 4:1, 4:2 a poté uspěli stejným skóre nad domácím americkým párem Christian Harrison, Peyton Stearnsová.
Vyšachování deblistů ze smíšené čtyřhry, kam američtí pořadatelé přijímali páry jen na základě singlového žebříčku, nenesli oba lehce. Když českou tenistku moderátor po pondělním zápase představoval coby největší deblovou hvězdu, olympijskou vítězku a mnohonásobnou grandslamovou šampionku, otázal se jí: „Po tom všem, čeho jste už dosáhla, je ještě něco, co vám chybí?“ Siniaková ho vtipně usadila. „Očividně ještě hodně, když tu pořád musím hrát kvalifikaci…“
Do středečního semifinále postoupila ryze česká dvojice Karolína Muchová - Jakub Menšík startující na volnou kartu. Ti nejprve zdolali v supertiebreaku salvadorsko-francouzský pár Marcelo Arévalo, Kristina Mladenovicová 4:1, 2:4, 10:7. A o kolo dál uspěli i proti domácím Tommymu Paulovi s Emmou Navarrovou 4:1, 5:3.
Smíšená čtyřhra v New Yorku se hraje o prémii milion dolarů v týdnu před samotným začátkem posledního letošního grandslamu a skončí již ve středu. Stejně jako při loňské premiéře se hraje na dva vítězné sety jen do čtyř a se supertiebreakem místo třetí sady.