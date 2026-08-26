Siniaková po vyřazení na US Open kroutila hlavou: Zářez od sudího!
Česká tenistka Kateřina Siniaková a její britský parťák Henry Patten byli v mixu kousek od postupu do semifinále. V nervydrásajícím tie-breaku se ale umpirový rozhodčí dopustil fatální minely ve prospěch soupeřů. Rozhozená česko-britská dvojice tak slibně rozehraný zápas nakonec prohrála.
Do čtvrtfinále na US Open nastoupili Siniaková s Pattenem na vlně sebevědomí po postupu přes nasazené jedničky, Novaka Djokoviče a Arynu Sabalenkovou. Jejich průlet americkým grandslamem ale nečekaně narazil na ukrajinsko-francouzský manželský pár. Elina Svitolinová a Gaël Monfils česko-britské duo přehráli poměrem 4:5, 5:4 a 8:10.
Zápas přinesl spoustu atraktivních výměn. Ty ale vzaly za své po obrovské chybě hlavního rozhodčího v rozhodujícím tie-breaku. Když Siniaková s Pattenem vedli 7:6, podávala Svitolinová. Napřáhla a trefila míček, do jehož letu se česká hráčka ani nesnažila zasáhnout. Podle ní se totiž servis evidentně otřel o pásku.
K údivu dvanáctinásobné grandslamové šampionky ale sudí Nico Helwerth ihned zahlásil bod pro Svitolinovou a srovnal na 7:7. Patten okamžitě vystartoval k umpiru a vzápětí se k němu přidala i Siniaková. „Myslíš to vážně? Funguje to vůbec?“ ptala se vytočeně. Rozhodčí jen pokrčil rameny a gestem naznačil, že mu technika dotyk sítě neoznámila.
Královna deblu se zmohla jen na další naštvanou reakci. „Přestala jsem hrát, míč očividně změnil směr. Co tady vlastně děláš?“ nechápala. Podle záznamu z kamer se přitom servis sítě opravdu lehce dotkl
Siniaková s Pattenem sice další bod uhráli a Brit měl šanci rozhodnout celé utkání, svůj do té doby vynikající servis ale neudržel. Za stavu 8:8 vyrobil dvojchybu a Monfils následně přímým bodem zápas ukončil. Známý tenisový showman po vyhraném čtvrtfinále pochopitelně zářil. „Happy wife, happy life,“ prohodil s narážkou na to, že základem všeho je doma spokojená manželka. Tedy, skoro všeho. Organizátoři sice původně poslali českou deblovou šampionku s mužskou světovou jedničkou už do kvalifikace hlavního turnaje, tahle tenisová mašina se ale nezastavila sama. Na kurtu ji neukončila hra soupeřů, muselo dojít až na hrubou chybu rozhodčího.