Postupy Čechů na US Open. Dál jdou Menšík i Siniaková, bitva Svrčiny, Nosková otáčela
Na tenisovém US Open se v minulém hracím dni radovalo hned šest českých zástupců. Wimbledonská šampionka Linda Nosková porazila domácí Američanku Katie Volynetsovou po obratu v prvním setu 7:5, 6:1. Poražená wimbledonská finalistka Karolína Muchová zvládla první kolo skvěle, dál jdou i Jakub Menšík, Dalibor Svrčina a Kateřina Siniaková. Sedmnáctý nasazený Menšík porazil Japonce Šintara Močizukiho 6:1, 6:4, 7:5. Svrčina zdolal Francouze Valentina Royera po více než čtyřech hodinách hry. Uspěla i Marie Bouzková proti Francouzce Else Jacquemotové, naopak končí Sára Bejlek, ve třech setech podlehla Španělce Cristině Bucsaové.
Prostějovský rodák Menšík zvládl postoupit i poté, co byl duel dvakrát přerušený kvůli dešti. První set vyhrál po dvou brejcích za 26 minut, ve druhé sadě uspěl, když sebral soupeři servis v páté hře. Ve třetí sadě sice Menšík nedotáhl třikrát náskok brejku, jakmile ale získal vedení 6:5, duel už dopodával. V dalším kole narazí na Rakušana Jurije Rodionova.
„Když jsou tyto dešťové přestávky, není to nikdy nic jednoduchého. Nejdůležitější je vždy zůstat hlavou v zápase a snažit se po návratu co nejrychleji dostat zpět do rytmu. I když se dnes to momentum ve třetí sadě trochu otočilo a on (Močizuki) začal hrát aktivněji a lépe, jsem rád, že jsem se rychle probudil a dohrál to ve třech setech,“ řekl českým novinářům Menšík.
Třiadvacetiletý Svrčina, který prošel do hlavní soutěže US Open z kvalifikace, je v New Yorku ve 2. kole poprvé. Vyrovnal si grandslamové maximum, dosud byl ve stejné fázi na turnajích „velké čtyřky“ před třemi lety na Australian Open. Proti 75. hráči světa Royerovi zaznamenal 61 vítězných míčů, nemusel litovat ani 15 dvojchyb. Příště vyzve nasazenou jednadvacítku Luciana Darderiho z Itálie.
Ostravský rodák vyhrál první set díky brejku v sedmé hře, soupeře pak dvakrát obral o podání i ve druhé sadě. Royer však duel nevzdal a dokázal srovnat. Ve třetím setu „brejkl“ Svrčinu čtyřikrát, ve čtvrté sadě mu stačilo vzít českému hráči podání v 11. gamu.
US Open - Muži - 2026
Nasazená šestka Nosková zvládla duel s Volynetsovou za hodinu a 37 minut. Poté, co organizátoři přesunuli její duel na druhý největší kurt Louise Armstronga, uspěla i díky obratu v prvním setu, který otočila z 2:5 na 7:5. Zahrála 28 vítězných míčů a nemusela litovat ani deseti dvojchyb. V dalším kole narazí na Lanlanu Tararudíovou z Thajska.
Jednadvacetiletá Nosková, která po triumfu ve Wimbledonu vyhrála dva ze čtyř zápasů, měla vlažnější vstup do dnešního utkání. V prvním setu přišla třikrát o servis, prohrávala 2:5 a v devátém gamu odvracela dva setboly. Těžké chvíle ale ustála, pěti gamy sadu otočila a ve druhém setu už nedala soupeřce šanci. Povolila jí jen devět fiftýnů a duel ukončila prvním využitým mečbolem.
Wimbledonská finalistka Muchová navázala dnes v New Yorku na úspěšné vystoupení ze smíšené čtyřhry, kterou vyhrála minulý týden po boku Menšíka. Devadesátou hráčku světa Krausovou porazila za 58 minut. Soupeřce nenabídla jediný brejkbol, sama jí čtyřikrát servis vzala.
Uspěla také Siniaková, která se do 2. kola US Open dostala po čtyřech letech. Cocciarettovou porazila za 69 minut a zdolala ji potřetí ze čtyř vzájemných zápasů. Příště se utká s Japonkou Naomi Ósakaovou, nebo Ruskou Anastasijí Zacharovovou.
„Nemůžu si stěžovat. Vyhrála jsem a myslím, že jsem předvedla dobrý výkon,“ uvedla Siniaková. „Jsem mile překvapená. To trápeníčko tady v singlu stále pokračuje, ale soupeřka se možná trápila ještě trochu víc. Dnes jsem ale dobře servírovala, cítila se dobře a myslím, že jsem byla i dobře nastavená. Neměla jsem žádné očekávání, ale dopadlo to skvěle,“ podotkla.
Dál jde i Bouzková, která porazila Jacquemotovou za necelou hodinu a půl. Třiadvacetileté Francouzce oplatila ve Flushing Meadows loňské vyřazení ze stejné fáze. Ve 2. kole se vítězka letošního turnaje v Bogotě a Nottinghamu střetne s Britkou Harriet Dartovou, nebo domácí Peyton Stearnsovou.
Neuspěla naopak semifinalistka srpnového turnaje v Cincinnati Bejlek, která podlehla Bucsaové po třech setech. Proti 40. hráčce světa zaznamenala 48 nevynucených chyb a dohrála v 1. kole grandslamu potřetí v sezoně.