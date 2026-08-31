Ztrápený Macháč netuší, co bude dál: Nevím, proč to tak je. Teď budu mít čas přemýšlet
Tenista Tomáš Macháč prožívá zřejmě nejsložitější návrat po zranění v kariéře. Poté, co prohrál nedělním v 1. kole US Open se 110. hráčem světa Britem Tobym Samuelem 2:6, 3:6, 2:6, řekl českým novinářům, že po léčbě trhliny v levé noze stále není na herní úrovni, jakou by si přál. Uvedl, že zatím nehraje ani dvacet procent ze svého tenisu.
„V tomto utkání jsem se od začátku trápil. Nevěděl jsem, jaká je moje hra. Kvůli zranění jsem nemohl skoro dva měsíce nic dělat, nohu jsem měl takřka jako v sádře,“ uvedl Macháč. „Pokud mám najít něco pozitivního, tak jsem rád za to, že jsem stihl americkou šňůru. Po zranění jsem se vracel několikrát, ale musím upřímně říct, že tentokrát je to asi nejsložitější. Nevím, proč to tak je. Teď budu mít čas vše vstřebat a promyslet, co dál. Losy jsem neměl vůbec špatné, ale nehrál jsem ani dvacet procent svého tenisu,“ podotkl.
Pětadvacetiletý berounský rodák prohrál od srpnového návratu na kurty i třetí duel. Předtím neuspěl na turnajích ve Winston-Salemu a Cincinnati. Se Samuelem nedotáhl ani ve třetí sadě nadějný stav 2:0 s brejkem.
„Odehrál jsem tady nějaké tréninkové gamy, ale všechny byly hodně špatné. Doufal jsem, že mě zápas nakopne a že se dokážu najít, což se trošičku povedlo aspoň ve třetím setu. Za stavu 2:0 jsem ale zkazil úplně obyčejný forhend, pak dva nahrané bekhendy a najednou jsem byl zpátky tam, kde jsem byl. Bylo to hrozné. Nezbývá mi nic jiného než zkusit zapomenout,“ podotkl Macháč.
Dohraju jeden dva tréninky a...
Kvůli problémům s nohou, které ho trápily už od jara, vynechal Macháč také letošní Wimbledon. „Dohraju jeden dva tréninky a mám tu šlachu dost citlivou. Další den se to ale zregeneruje a není tam otok ani zánět. Noha je zdravá, ale ta jizva nebo něco, co tam srostlo, je bolestivé. Po každé námaze to cítím. Zvykl jsem si na to, výkonu to nevadí. Jsem ale opatrnější na dokluzy a na levou nohu. Je obtížné si na to zvykat, když jsem dřív klouzal na kurtu zleva doprava. Ale to není vysvětlení toho, že se cítím, jak se cítím,“ uvedl Macháč.
Cítí, že by potřeboval odehrát více zápasů v řadě. „Myslím, že fyzicky jsem schopen tady odehrát zápas na čtyři nebo pět setů. Zdravotně jsem připraven hrát, ale chybí mi kvalita. Musím začít postupně šlapat cestičku, kterou jsem se dostal do dvacítky žebříčku. Pokud zůstanu v nominaci na Davis Cup, mám tři týdny do dalšího zápasu, což je dlouhá doba,“ řekl a nevyloučil ani starty na turnajích nižší kategorie challenger.
V nominaci na druhé kolo kvalifikace o postup do finálového turnaje Davis Cupu zatím Macháč figuruje vedle Jiřího Lehečky, Jakuba Menšíka, Víta Kopřivy a Patrika Rikla. Češi budou hrát od 18. do 19. září v pražské O2 areně proti USA.
„Kuba a Jirka jsou teď ode mě herně i rankingově odskočení, to si klidně řekněme nahlas. Pokud se kluci nezraní, není tam ani myšlenka, že bych nastoupil do singlu. Samozřejmě mě mrzí, že jsou kluci až takhle přede mnou. Na druhou stranu se nemůžu srážet, protože letos jsem měl hodně zdravotních patálií. Davis Cup mě vždycky nakopl. Když tam budu trénovat s kluky, kteří jsou ve světové dvacítce, určitě mi to pomůže,“ doplnil Macháč.