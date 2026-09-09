Alcaraz v půl čtvrté ráno prohrál a titul na US Open neobhájí: Nejzábavnější zápas kariéry
Španělský tenista Carlos Alcaraz titul na US Open neobhájí. Druhý nasazený hráč ve čtvrtfinále po čtyři a půl hodiny dlouhé bitvě prohrál 7:6, 1:6, 3:6, 6:1 a 6:7 s domácím Benem Sheltonem.
Třiadvacetiletý Alcaraz se v New Yorku představil po čtyřměsíční pauze zaviněné zraněním zápěstí. Ve čtvrtfinále v rozhodujícím super tie-breaku vítěz sedmi grandslamů vedl 5:3, ale nakonec ho ztratil 7:10. Zápas skončil v půl čtvrté ráno.
„Byla to těsné, hodně těsné,“ řekl Alcaraz. „Proto nejsem zklamaný, že jsem nevyhrál. Z kurtu jsem odešel šťastný, zdravý a s úsměvem na tváři a přesně to jsem potřeboval,“ přidal španělský tenista. „Ale jsem neskutečně unavený. Byla to válka, epický souboj, neskutečně fyzicky náročný. A byl to taky nejzábavnější zápas v mojí kariéře,“ uvedl.
Shelton bývalou světovou jedničku Alcaraze porazil poprvé, všechny tři dosavadní zápasy s ním prohrál. V semifinále ve Flushing Meadows třiadvacetiletého Američana čeká krajan Frances Tiafoe.
Alcaraz začal dobře a první set získal 7:5 v tie-breaku. V dalších dvou sadách ale vyhrál jen čtyři gamy a Shelton skóre otočil. Vítěz US Open z let 2025 a 2022 zabral, ve čtvrtém setu nedal soupeři šanci a vybojoval pátý set.
Rozhodující sada byla vyrovnaná až do super tie-breaku. V něm Alcaraz nabral ztrátu 1:3, ale otočil na 5:3. Ani to mu však na vítězství nestačilo, protože Shelton předvedl obrat a zápas ukončil esem.
Tiafoe zvládl velký obrat
Sheltonovým soupeřem v semifinále bude Tiafoe. Turnajová jedenáctka po prohraných dvou setech otočila zápas s nenasazeným krajanem Alexem Michelsenem. Tiafoe nakonec zvítězil 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 a postupem do semifinále si vyrovnal grandslamové maximum. Místo euforické oslavy však okamžitě zamířil utěšit zdrceného Michelsena, jenž se mu na ramenu rozbrečel.
„Frances je neskutečně super kluk. Řekl mi nějaké hrozně krásné osobní věci a to mě prostě sundalo,“ uvedl dvaadvacetiletý Michelsen, který si čtvrtfinále na grandslamu zahrál poprvé.
„Jakmile jsem ho objal, poznal jsem, že pláče. Sám vím, jak moc tohle bolí. Navíc je mladý a ještě to nikdy nezažil,“ řekl Tiafoe.
Do semifinále ženské dvouhry prošla Američanka Jessica Pegulaová. Krajanku Emmu Navarrovou porazila 3:6, 6:4, 6:3 a narazí na šampionku předchozích dvou ročníků Bělorusku Arynu Sabalenkovou, která zdolala Lindu Noskovou.
Nasazená trojka Pegulaová se probojovala do semifinále v New Yorku potřetí za sebou. Vloni v něm nestačila právě na Sabalenkovou. S Běloruskou neúspěšně bojovala ve Flushing Meadows také před dvěma lety, kdy s ní prohrála ve finále. Zatím s ní má bilanci 4:9.
Nad nasazenou šestadvacítkou Navarrovou, která ve třetím kole vyřadila Karolínu Muchovou, vyhrála Pegulaová po dvou hodinách a 21 minutách. Souboj, který americká média překřtila kvůli rodinnému zázemí hráček na „bitvu miliardářek“, zvládla i díky 31 vítězným míčům a pěti brejkům. Dvaatřicetiletá rodačka z Buffala porazila Navarrovou i v pátém vzájemném utkání.
„Bylo to velmi těžké a vyčerpávající. Nepodávala jsem úplně nejlépe a bojovala se svými démony,“ řekla v rozhovoru na kurtu Pegulaová. „Naštěstí mám dobrou krátkodobou paměť. Pokaždé, když jdu na hřiště, musím říct svému pesimistickému já, ať sklapne a soustředím se na tenis,“ uvedla Američanka, která vybojovala 50. vítězství v sezoně.
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Muži:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Tiafoe (11-USA) - Michelsen (USA) 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6)
Shelton (8-USA) - Alcaraz (2-Šp.) 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Pegulaová (3-USA) - Navarrová (26-USA) 3:6, 6:4, 6:3
Sabalenková (1-Běl.) - Nosková (6-ČR) 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).