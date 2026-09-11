US Open ONLINE: Siniaková s Townsendovou bojují o společný kariérní grandslam
Tenistka Kateřina Siniaková dnes může získat druhý deblový titul na US Open. S Američankou Taylor Townsendovou nastoupí ve finále dámské čtyřhry proti domácí dvojici Robin Montgomeryová, Ashlyn Kruegerová. Třicetiletá deblová světová jednička z Česka může získat dvanáctý grandslamový titul v ženském deblu a třináctý celkově. S Townsendovou letos uspěly na Roland Garros, vloni zvítězily na Australian Open a před dvěma lety ve Wimbledonu. Nyní mohou zkompletovat společný kariérní Grand Slam. Utkání od 18.00 sledujte ONLINE na webu iSport.