Přerov vítá Noskovou. Primátor předal šampionce dárek, občerstvení ve wimbledonském stylu
Oslavy rozhodně nekončí! A klidně se vsaďte, že se ještě na pár dnů protáhnou. Čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková přijela domů do Přerova ukázat mísu Venus Rosewater Dish, na tamním náměstí T. G. Masaryka ji vítají stovky lidí. Jednadvacetiletá tenistka dostala dárek od primátora Petra Vrány, setkala se s fanoušky, absolvovala autogramiádu a nechybělo ani pravé wimbledonské občerstvení.
V minulém týdnu zažilo Česko tenisovou horečku, jakou dlouho nepamatuje. Jestli teda vůbec. Aby se ve wimbledonském finále utkaly dvě hráčky z jedné země? To se naposledy povedlo sestrám Williamsovým v roce 2009. V sobotu je napodobily Češky Linda Nosková s Karolínou Muchovou.
Třísetový nervák urvala Nosková, která se radovala ze svého prvního grandslamového titulu. Nově sedmá hráčka světového žebříčku WTA tak napodobila Martinu Navrátilovou, Janu Novotnou, Petru Kvitovou, Markétu Vondroušovou a Barboru Krejčíkovou, jež kralovaly na dvorcích All England Clubu v dávné či nedávné minulosti.
Od památného sobotního večera je Nosková na očích, den po oslavách triumfu si na závěrečném bále šampionů zatancovala s vítězem mužské dvouhry Jannikem Sinnerem. „Říkal, že je trošku nervózní,“ usmála se Nosková. „Sice měl z loňska praxi, ale moc to nešlo vidět. Spíše jsme si z toho dělali srandu. On sotva vyšel z kurtu, takže měl asi jiné myšlenky,“ culila se vítězka.
O den později absolvovala tiskovou konferenci v Praze. Následně se přesunula domů do Přerova, kde ji ve čtvrtek vítají stovky fanoušků. Vedení města pro ni připravilo akci přímo na náměstí T. G. Masaryka.
„Pro naše město je to skvělý úspěch, stáváš se i přerovskou ikonou. Zviditelnila jsi nás, propagovala jsi nás, za což ti moc děkuju,“ vzkázal Noskové přerovský primátor Petr Vrána, když jí předával speciální dárek a dort s wimbledonskými symboly.
Slavnostní odpoledne začalo v 17:00, kdy se Nosková setkala s novináři. Poté s trofejí pózovala a předstoupila před publikum, jemuž se neúnavně podepisuje. V rámci speciálního „Koncertu pro Lindu“ jí zahraje i kapela O5 a Radeček.
Wimbledonskou atmosféru připomnělo vedení města i tradičním londýnským občerstvením, konkrétně jahodami se smetanou. Ty jsou s nejslavnějším tenisovým turnajem spjaty už od roku 1877. Tradice vznikla v důsledku toho, že se turnaj koná v době vrcholící jahodové sezony. Město připravilo 300 porcí, které fanouškům rozdává zdarma.