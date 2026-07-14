Další triumf Noskové: žádná Češka nevydělala za rok víc. Jak vypadá TOP 10?
Všechno není o penězích, ale fakta jsou jasná. Historická prémie ve výši 3,8 milionů liber za vítězství ve Wimbledonu vystřelila Lindu Noskovou na vrchol žebříčku. Žádná česká hráčka si v sezoně nevydělala tolik jako ona. A to může víc než 130 milionů korun ještě výrazně rozmnožit, tenisový rok 2026 zdaleka nekončí. Částky jsou zaokrouhleny v tehdejších kurzech ČNB. Jak vypadá pořadí?
10. Barbora Krejčíková (2021) 79 milionů korun
- Výdělek podle inflačního vzorce (2026): 104 milionů Kč
Svůj první grandslamový titul vyhrála Krejčíková v Paříži v době, kdy se kolo prize money teprve začínalo roztáčet. Za vítězství na Roland Garros získala 1,4 milionu eur, letos se dával za triumf dvojnásobek.
9. Petra Kvitová (2019) 85 milionů korun
- Výdělek podle inflačního vzorce (2026): 113 milionů Kč
Tohle byla jedna z posledních sezon, kdy Kvitová na turnajích dolovala prémie. V tu chvíli už patřila k historicky nejbohatším tenistkám. Dnes si drží výdělkem přibližně 800 milionů korun osmé místo v dějinách, je mezi Šarapovovou a Wozniackou.
8. Petra Kvitová (2011) 91 milionů korun
- Výdělek podle inflačního vzorce (2026): 177 milionů Kč
Především díky premiérovému wimbledonskému titulu jako první Češka překonala hranici pěti milionů dolarů. Přepočet trošku kazí tehdejší silná koruna. Jak rychle se v tenise mění poměry, dokumentuje vítězná prémie ve výši 1,1 milionu liber. Nosková letos získala o 2,7 milionu víc…
7. Karolína Muchová (2026) 95 milionů korun
Doklad, že tenistky na vrcholu zažívají zlatou éru. Muchová dostala za účast ve finále Wimbledonu v librách víc než Petra Kvitová při obou svých triumfech. A při letošní formě má dobré naděje své konto ještě rozšířit.
6. Karolína Plíšková (2016) 97 milionů korun
- Výdělek podle inflačního vzorce (2026): 128 milionů Kč
Pro Plíškovou to byl průlomový rok do světové špičky, na US Open si poprvé zahrála finále grandslamu.
5. Markéta Vondroušová (2023) 99 milionů korun
- Výdělek podle inflačního vzorce (2026): 113 milionů Kč
Skvělé dva týdny její fantastické levačky vydělaly Vondroušové desetinu výdělků za celou kariéru. Vyhrála tehdy jako první nenasazená hráčka historie a v sezoně získala téměř pět milionů dolarů.
4. Petra Kvitová (2014) 108 milionů korun
- Výdělek podle inflačního vzorce (2026): 170 milionů Kč
Další parádní sezona Lvice z Fulneku. Vyhrála v New Havenu i Wu-chanu, ale především podruhé triumfovala ve Wimbledonu. Za titul z All England Clubu dostala o dva miliony liber míň než letos Nosková.
3. Barbora Krejčíková (2024) 111 milionů korun
- Výdělek podle inflačního vzorce (2026): 118 milionů Kč
Životní sezona, triumf ve Wimbledonu, slabá koruna i účast na dynamickém růstu odměn v All England Clubu dostaly tenhle rok v podání Krejčíkové v žebříčku hodně vysoko. Získala o 350 000 liber víc než Vondroušová, ale Nosková si letos vydělala o 900 000 liber víc.
2. Karolína Plíšková (2019) 118 milionů korun
- Výdělek podle inflačního vzorce (2026): 155 milionů Kč
Paradoxně je rok 2019 finančně nejvýraznější sezonou hráčky, která byla v kariéře v roce 2017 světovou jedničkou a ve dvou dalších letech se dostala do grandslamových finále. Tentokrát stačilo semifinále v Austrálii a mimo jiné čtyři turnajové tituly.
1. Linda Nosková (2026) 131 milionů korun
Takhle vypadá životní vítězství. Nosková si během dvou týdnů ve Wimbledonu vydělala víc než třetinu svých prize money za celou kariéry. Jako první česká tenistka se přehoupla přes hranici šesti milionů dolarů za rok. Za titul získala desetkrát víc než Jana Novotná v roce 1998. A ve srovnání s Markétou Vondroušovou, která vyhrála před třemi lety, vydělala o třetinu víc. A sezona zdaleka nekončí.