Proč došlo k šokujícímu rozchodu? Jak Alcarazův otec vyhrál nad tím tenisovým
Tenisovým světem projela vlna šoku, když Carlos Alcaraz (22) po nejlepší sezoně kariéry oznámil, že končí spolupráci s koučem Juanem Carlosem Ferrerem (45). Přes výsledkovou idylu se prý v týmu světové jedničky již nějaký čas kumulovalo napětí. A souboj o vliv na kariéru šestinásobného grandslamového šampiona s apetitem pro párty nakonec podle španělských médií vyhrál jeho otec Carlos a nikoliv asketický kouč, jenž z něj za posledních sedm let vychoval velikána.
Byl jeho tenisovým otcem. Carlos Alcaraz přišel za Juanem Carlosem Ferrerem (45) do jeho akademie ve Villeně nedaleko Alicante jako patnáctiletý. Někdejší první hráč světa a šampion Roland Garros se talentovaného kluka ujal a zbytek je historie – šest grandslamů, nejmladší světová jednička v dějinách tenisu, celkem 24 společných titulů.
Historií už je dnes také jejich spolupráce poté, co napětí mezi dvěma stranami údajně vyeskalovalo během pouhých 48 hodin k překvapivé rozluce. „Tohle je těžký den, přál jsem si pokračovat,“ napsal Ferrero jasný vzkaz do rozlučkového postu na sociálních sítích.
Každý rok začátkem prosince uzavíral Ferrero smlouvu s Alcarazem na dalších dvanáct měsíců. Letos dostal její návrh v sobotu 13. prosince s tím, že do pondělí ráno musí podepsat. Ač podle španělských médií kontrakt zahrnoval snížení platu, nebyly prý finance největší překážkou.
Již strohý přístup k trenérovi a lhůta, kterou dostal, naznačovaly ochlazení vztahů Alcarazových nejbližších vůči Ferrerovi. Ber nebo jdi, byl jasně čitelný podtext, za nímž stál podle všeho hráčův otec Carlos, šéf týmu. O fixním platu i procentech z prize money se prý ani nelicitovalo, zřejmě nepřekonatelné rozdíly vznikly již jinde. Kde? „Mezi Alcarazovým otcem a Ferrerem existovaly významné neshody v tom, jak dál řídit hráčovu kariéru,“ uvedl zdroj serveru Clay.
Není tajemstvím, že se pětačtyřicetiletý táta tří dětí Ferrero zdráhal cestovat plný počet týdnů v roce po túře. A i kvůli tomu bojoval o vliv na tenisovou hvězdu s Alcarazovým tátou a bratrem Alvarem, kteří ho doprovázejí na každém kroku.
Ferrero nemá klasickou španělskou náturu, razí striktní přístup a vyžaduje od hráče plné sebeobětování k tomu, aby byl nejlepší, jak jen může být. Rodinní příslušníci chtějí jít umírněnější cestou podle názvu dokumentu „My way“, který o Alcarazovi natočil Netflix a v němž se ukázala hráčova bohémská povaha i potřeba čas od času upustit páru.
Střet údajně probíhal již dlouho
Rodinní příslušníci sledují i své ekonomické zájmy. Třeba rozvoj akademie v rodném El Palmaru, jež se za poslední léta díky tomu, že se stala Alcarazovou tréninkovou bází, proslavila. Zatímco Ferrerova škola ve Villeně přišla o pozornost. Kde bude probíhat příprava, byla údajně také jedna z třecích ploch.
Střet mezi rodinou a Alcarazovým „tenisovým otcem“ probíhal údajně již dlouho. A podle Ferrerova přítele a někdejšího brazilského tenisty Fernanda Meligeniho nešlo jen o pár dní párty na Ibize. „Pravda je taková, že problém mezi hráčem a trenérem se týká závazku – toho, kolik jste ochotni tenisu obětovat. Logicky jsou noční život a alkohol jedněmi z nejdůležitějších faktorů. Pak je tu ale všechno ostatní. Třeba jaký uděláte program? Jak moc bude do dění zapojená rodina? Rodina Carlos Alcaraze je v jeho kariéře angažovaná naplno. Bude Juanqui (Ferrerova přezdívka) chtít, aby byl Alcarazův bratr součástí týmu? To nevím,“ prohlásil Meligeni už v září.
Zákulisní přetahovanou evidentně vyhráli rodinní příslušníci, neboť například Ferrerem kritizovaný počet Alcarazových startů na exhibicích se ještě zvýšil.
„Juan byl nejdůležitější osobou v Carlosově kariéře. Nevím, jestli si uvědomuje, co ho čeká, jestli je psychicky připravený čelit tomu, jaké to bude bez Ferrera. Myslím, že v jeho věku je ještě brzy přestat spolupracovat s tak důležitou osobou,“ tvrdí bývalý španělský tenista Feliciano López.
„Nemyslím, že ho rozchod příliš poznamená, protože je to prostě dobrý hráč,“ soudí zase Toni Nadal, letitý trenér synovce Rafaela, s nímž také nevydržel do konce kariéry.
Alcaraze minimálně do konce Australian Open povede jako hlavní trenér další z jeho koučů Samuel López. Grandslam v Melbourne je jediným, který ještě v kariéře nevyhrál. Blížící se ročník může naznačit, zda byla rozluka s Ferrerem jen výmolem na cestě či odbočkou na špatnou cestu.