Šest milionů za čtyři dny. Vítejte na Six Kings Slamu, jímž hvězdy dráždí svět
Minulý měsíc vyhrál Carlos Alcaraz na US Open 5 milionů dolarů, nejvyšší odměnu v dějinách grandslamového tenisu. Tento týden si odskočil do saúdskoarabského Rijádu na pár zápasů, které mu mohou vynést ještě o milion víc. Vítejte na Six Kings Slamu, penězi nadopované akci, která na sklonku sezony i ty největší tenisové boháče nenechává chladnými.
„Kdybych tvrdil, že jsem přiletěl jen kvůli tenisu bez ohledu na výdělek, lhal bych,“ přiznal už loni Alcaraz. Jeho častá a ostrá kritika přemrštěného kalendáře působí nepatřičně v realitě, kdy minulý týden vynechal tisícovkovou akci v Šanghaji. Do Rijádu dorazil i loňský šampion Six King Slamu Jannik Sinner, jenž v Číně skrečoval druhý zápas kvůli křečím. „Tamní horko a vlhkost mě dostaly. Ale vzal jsem si dva dny volna a jsem fit,“ hlásil Ital.
V Saúdské Arábii hraje prvních pět tenistů žebříčku (Alcaraz, Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Novak Djokovič) a náhradník za zraněného Jacka Drapera Stefanos Tsitsipas. Každý ze zúčastněných inkasuje startovné 1,5 milionu dolarů, jen vítězi pak připadne dalších 4,5 milionu dolarů.
To vše za čtyři dny práce. Čtvrtfinálovými zápasy se začíná dnes, ve čtvrtek je na programu semifinále a v sobotu finále a zápas o třetí místo. Zvláštní denní pauza je zařazena kvůli pravidlu ATP, které zakazuje tenistům hrát exhibice tři dny po sobě.
A o nic jiného než o exhibici s vlastním pravidly nejde. Pořadatelé předsadili rovnou do semifinále světovou jedničku Alcaraze a místo dvojky Sinnera upřednostnili šampiona 24 grandslamů Novaka Djokoviče.
Utkání ze stadionu pro osm tisíc diváků jsou přenášena na Netflixu, na vše produkčně dohlíží vlivná agentura IMG. Startem na podniku bez tradice, za který se neudělují body do žebříčku ATP ani se zápasy nezapočítávají do oficiální vzájemné bilance hráčů, světové hvězdy dráždí některé fanoušky. „Musíte od sebe oddělit reálný kalendář a exhibice. Ty jsou zábavné a ne tak stresující,“ bránil se Alcaraz.
Loni Six Kings Slam viděl poslední střet Rafaela Nadala s Novakem Djokovičem, letos je vyjma grandslamů jediným turnajem, jemuž se podařilo přilákat Alcaraze, Sinnera a srbskou legendu.
Prize money pro vítěze v roce 2025 (v milionech USD)
- Australian Open 2,21
- Roland Garros 2,76
- Wimbledon 4,07
- US Open 5,0
- Six Kings Slam 6,0
Kdo se účastní Six Kings Slamu
- Carlos Alcaraz (Španělsko)
- Jannik Sinner (Itálie)
- Novak Djokovič (Srbsko)
- Alexander Zverev (Německo)
- Taylor Fritz (USA)
- Stefanos Tsitsipas (Řecko)