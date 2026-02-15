Největší titul. Odemkl Muchovou nizozemský expert? Jdeme na hamburger, kázala šampionka
Jedna z nejnadanějších tenistek své generace získala konečně titul hodný jejího talentu. Karolína Muchová ovládla turnaj nejvyšší kategorie WTA 1000 v katarském Dauhá, v jehož finále srazila za 94 minut Kanaďanku Victorii Mbokovou 6:4, 7:5. Jako šampionka končila akci s elitní konkurencí, v jejímž pavouku figurovalo osm členek top 10. Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce slaví teprve druhou trofej na túře, tu první získala před šesti lety na malém podniku v Soulu.
Coby šampionka v Dauhá inkasovala 665 000 dolarů (13,5 milionu korun), Karolína Muchová se však těšila na hamburger. „Řekli jsme si s týmem, že až tady bude po všem, zajdeme si všichni na hamburger. Takže už mi kručí v břiše, trochu to oslavíme,“ vzkazovala s úsměvem Muchová do svého štábu.
Vedle bývalého tenisty Jaroslava Šafránka a kondičního trenéra a fyzioterapeuta Jaroslava Blažka jí od startu sezony 2026 pomáhá také šedesátiletý expert Sven Groeneveld. Nizozemec přes tři roky vedl Mariu Šarapovovou, ke grandslamovému titulu pomohl i Aně Ivanovičové a spolupracoval s řadou dalších prominentních jmen. Nyní hnal český klenot na centrkurtu v Kataru z první řady.
„Hledala jsem někoho, kdo toho má za sebou hodně, má jiný pohled na věci a vidí tenis jinak. Sven za sebou má i spoustu úspěchů. Jeho zkušenosti jsou obrovské,“ líčila Muchová pro Radiožurnál v Melbourne. Na úvodním grandslamu došla jen do osmifinále, nepovedl se jí zápas s Coco Gauffovou. Také však tušila, že stoupá, vždyť na předchozím přípravném v turnaji v Brisbane skolila pozdější vítězku Australian Open Jelenu Rybakinovou.
České vítězky v Dauhá
2026 Karolína Muchová
2021 Petra Kvitová
2018 Petra Kvitová
2017 Karolína Plíšková
2015 Lucie Šafářová
A na třetím turnaji sezony ji už žádná ze šesti soupeřek nezastavila. Muchová sice nečelila žádné protivnici z top 10, ty však porážet umí. Předvedla to už sedmnáctkrát v kariéře, jejímiž highlighty zatím bylo grandslamové finále na Roland Garros, tři další semifinále a titulové boje na tisícovkách v Cincinnati a Pekingu. Věčně zraněné superstar pokaždé kousek chyběl (celková bilance 1:5 ve finále turnajů WTA). Nyní vyhrála šest zápasů za sedm dní a potlačila pověst tenistky, která se během turnajů postupně rozpadá. A v devětadvaceti se stala čtvrtou nejstarší prvovítězkou tisícovky na WTA Tour.
„Už je to nějaký čas, co jsem vyhrála turnaj. Je skvělé si zase připomenout ten vítězný pocit,“ jásala jindy rezervovaně působící žena a posílala úsměvy na všechny strany. Na těle neměla žádný obvaz, žádný tejp. I přes našlapaný program působila fit, což je zvlášť v jejím případě extrémně vítaný úkaz.
Z 19. příčky žebříčku vyletí Muchová v pondělí na 11. pozici, stane se opět českou jedničkou. V sezoně má zatím excelentní bilanci 12:2. Po Sáře Bejlek, která před týdnem vyhrála pětistovku v Abú Zabí, ovládla další velkou akci u Perského zálivu jiná Češka. A již nyní se rozjíždí poslední turnaj na Blízkém východě v Dubaji, v jehož pavouku je šest krajanek. Šance na hattrick existuje.